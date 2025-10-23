Multiplier élargit son offre de paie globale avec un service de paie pour les employeurs non-résidents afin de soutenir l'emploi transfrontalier en Europe

Cette nouvelle solution permet aux entreprises de payer leurs employés en toute conformité dans les pays où elles n'ont pas d'entité locale, en commençant par les principaux marchés de l'UE

NEW YORK, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Multiplier , une plateforme d'emploi mondiale de premier plan, annonce le lancement officiel de sa solution Non-Resident Employer (NRE). Le nouveau produit permet aux entreprises d'effectuer des paiements conformes à la réglementation à leurs employés dans les pays où elles n'ont pas d'entité physique enregistrée. Ce lancement répond à l'un des défis les plus pressants pour les entreprises européennes, où les mouvements transfrontaliers de travailleurs ont créé des exigences complexes en matière de paie et de conformité.

NRE Payroll permet aux entreprises de gérer les obligations locales en matière de travail, d'impôts et de sécurité sociale dans plusieurs juridictions, tout en garantissant des décaissements de salaires précis dans les devises préférées. Cette solution est particulièrement pertinente en Europe, où la mobilité transfrontalière est fréquente et où les employés vivent souvent dans un pays tout en travaillant dans un autre. Elle aide également les entreprises qui recrutent du personnel international dans les régions voisines sans créer d'entité physique, les organisations qui testent leur entrée sur de nouveaux marchés et les employeurs qui gèrent un nombre réduit d'employés à l'étranger et pour lesquels il ne serait pas pragmatique d'établir des filiales.

« L'emploi transfrontalier est une réalité pour de nombreuses entreprises européennes, mais la gestion des salaires reste l'un des défis les plus difficiles à relever », a déclaré Sagar Khatri, PDG de Multiplier. « Avec NRE Payroll, les entreprises peuvent payer leur personnel au-delà des frontières avec la même facilité et la même précision que leurs équipes locales, tout en restant totalement conformes et en contrôlant les coûts. »

Ce produit regroupe tous les aspects de la paie des non-résidents dans un système unique. Il gère les fiches de paie localisées, le calcul du salaire net à partir du salaire brut et le respect des lois fiscales et du travail, éliminant ainsi la nécessité d'un travail manuel dans plusieurs juridictions. En tirant parti de partenariats locaux et d'une expertise juridique, il aide également les entreprises à réduire les risques liés à la résidence fiscale, à l'établissement permanent et aux pénalités réglementaires. Pour les employés, cela signifie des fiches de paie claires et conformes et des paiements fiables dans leur monnaie locale. Pour les équipes financières et RH, il fournit un tableau de bord unifié avec une visibilité en temps réel des opérations de paie, améliorant ainsi la précision et le contrôle.

Au-delà de la conformité, la solution améliore l'expérience quotidienne des employés en garantissant le versement des salaires sans retard, des fiches de paie transparentes et des ventilations réglementaires claires, ce qui permet aux employés d'avoir confiance dans la manière dont ils sont payés, où qu'ils soient basés.

Lors de son lancement, NRE Payroll couvre les principaux marchés européens, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, le Luxembourg, la France, l'Italie et l'Autriche. Les premiers projets pilotes ont donné de bons résultats, les entreprises faisant état d'une rationalisation des processus de conformité et d'une réduction des coûts opérationnels pouvant aller jusqu'à 40 % grâce à la consolidation de la paie sur la plateforme de Multiplier.

Faisant partie de l'offre Global Payroll de Multiplier, qui centralise les calculs de paie et les paiements pour les employés dans différents pays, NRE Payroll renforcera la position de Multiplier en matière de gestion globale de la paie en permettant aux clients de payer plus facilement leurs employés en conformité avec la réglementation au-delà des frontières, même sans entité locale, tout en rationalisant la paie, la conformité et les rapports sur une plateforme unique.

Dans les mois à venir, Multiplier prévoit d'étendre l'offre NRE Payroll avec des intégrations plus poussées dans les plateformes RH, une plus grande automatisation et des analyses avancées pour simplifier davantage les cycles de paie et réduire les efforts manuels. Cela fait partie de la mission plus large de Multiplier de créer un monde sans limites pour les employeurs et les employés, en donnant aux entreprises les outils nécessaires pour s'étendre à l'échelle internationale tout en simplifiant la gestion des salaires et de la conformité.

À propos de Multiplier

Multiplier est une plateforme d'emploi mondiale destinée aux responsables des ressources humaines et aux professionnels qui ont besoin d'un moyen facile, rapide et économique d'intégrer, de recruter, de gérer et de rémunérer les meilleurs talents mondiaux dans plus de 150 pays. Grâce à sa technologie EOR , COR, Global Payroll et de conformité de pointe, ainsi qu'à une assistance personnalisée et à des avantages sociaux hyper-locaux, Multiplier permet à ses clients de recruter les meilleurs talents mondiaux et de construire un monde d'opportunités illimitées.

