Multiplier erweitert sein globales Lohnabrechnungsangebot um die Lohnabrechnung für nicht ansässige Arbeitgeber, um grenzüberschreitende Beschäftigung in Europa zu unterstützen

NEW YORK, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Multiplier , eine führende globale Arbeitsvermittlungsplattform, gibt die offizielle Einführung seiner Lohnabrechnungslösung für nicht ansässige Arbeitgeber (NRE) bekannt. Das neue Produkt ermöglicht Unternehmen, gesetzeskonforme Zahlungen an Beschäftigte in Ländern zu leisten, in denen sie nicht über eine eingetragene physische Niederlassung verfügen. Damit wird eine der dringendsten Herausforderungen für europäische Unternehmen in Angriff genommen, denn die grenzüberschreitende Mobilität von Beschäftigten hat zu komplexen Anforderungen an die Lohnbuchhaltung und die Einhaltung von Vorschriften geführt.

Mit NRE Payroll können Unternehmen lokale Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsverpflichtungen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg verwalten sowie gleichzeitig korrekte Gehaltsauszahlungen in bevorzugten Währungen sicherstellen. Diese Lösung ist vor allem in Europa von Bedeutung, wo die grenzüberschreitende Mobilität häufig ist und Beschäftigte oft in einem Land wohnen und in einem anderen arbeiten. Es unterstützt auch Unternehmen, die internationales Personal in benachbarten Regionen einstellen, ohne eine physische Niederlassung zu gründen, Unternehmen, die den Eintritt in neue Märkte testen, und Arbeitgeber, die eine kleine Anzahl Beschäftigter im Ausland beschäftigen, für die eine Gründung von Tochtergesellschaften nicht praktikabel wäre.

„Grenzüberschreitende Beschäftigung ist für viele europäische Unternehmen Realität, doch die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist nach wie vor eine der schwierigsten Herausforderungen, die es zu lösen gilt", sagt Sagar Khatri, Geschäftsführer von Multiplier. „Mit NRE Payroll können Unternehmen ihre Beschäftigten grenzüberschreitend mit der gleichen Mühelosigkeit und Genauigkeit bezahlen wie ihre lokalen Teams, während sie gleichzeitig die Vorschriften einhalten und die Kosten unter Kontrolle haben."

Das Produkt vereint alle Aspekte der Gehaltsabrechnung für Gebietsfremde in einem einzigen System. Es verwaltet lokalisierte Gehaltsabrechnungen, Brutto-zu-Netto-Berechnungen sowie die Einhaltung von Steuer- und Arbeitsgesetzen, wodurch die Notwendigkeit manueller Arbeit in verschiedenen Rechtsordnungen entfällt. Durch die Nutzung lokaler Partnerschaften und juristischer Fachkenntnisse hilft es Unternehmen auch, Risiken im Zusammenhang mit der steuerlichen Ansässigkeit, der dauerhaften Niederlassung und behördlichen Strafen zu verringern. Für Beschäftigte bedeutet dies klare, regelkonforme Gehaltsabrechnungen sowie zuverlässige Zahlungen in ihrer Landeswährung. Für Finanz- und HR-Teams bietet es ein einheitliches Dashboard mit Echtzeit-Transparenz bei Lohn- sowie Gehaltsabrechnungsvorgängen und verbessert so die Genauigkeit und Kontrolle.

Über die Einhaltung von Vorschriften hinaus verbessert die Lösung den Arbeitsalltag der Beschäftigten, indem sie die rechtzeitige Auszahlung von Gehältern, transparente Gehaltsabrechnungen sowie klare gesetzliche Aufschlüsselungen garantiert, sodass Beschäftigte darauf vertrauen können, wie sie bezahlt werden, unabhängig davon, wo sie arbeiten.

Zum Start deckt NRE Payroll die wichtigsten europäischen Märkte ab, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Dänemark, die Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Italien und Österreich. Erste Pilotprojekte haben gute Ergebnisse gezeigt: Unternehmen berichten von rationalisierten Compliance-Prozessen und Betriebskostensenkungen von bis zu 40 % durch die Konsolidierung der Gehaltsabrechnung auf der Multiplier-Plattform.

Als Teil von Multipliers Global-Payroll-Angebot, das Gehaltsberechnungen und Auszahlungen für Beschäftigte in verschiedenen Ländern zentralisiert, wird NRE Payroll die Position von Multipliers Global Payroll stärken, indem sie es Kunden erleichtert, Beschäftigte grenzüberschreitend zu bezahlen, auch wenn sie keine lokale Niederlassung haben, und gleichzeitig die Gehaltsabrechnung, die Einhaltung von Vorschriften sowie das Berichtswesen auf einer Plattform zu optimieren.

In den kommenden Monaten plant Multiplier, das Angebot von NRE Payroll durch tiefere Integrationen in HR-Plattformen, eine stärkere Automatisierung sowie fortschrittliche Analysen zu erweitern, um die Lohnabrechnungszyklen weiter zu vereinfachen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Dies ist Teil der umfassenden Mission von Multiplier, eine Welt ohne Grenzen für Arbeitgeber und Beschäftigte zu schaffen, welche Unternehmen die Werkzeuge an die Hand gibt, um international zu koordinieren und gleichzeitig die Lohnabrechnung sowie die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen.

Informationen zu Multiplikator

Multiplier ist eine globale Beschäftigungsplattform für HR-Führungskräfte und Fachleute, die eine einfache, schnelle sowie kosteneffiziente Möglichkeit benötigen, die besten globalen Talente in über 150 Ländern anzuwerben, einzustellen, zu verwalten und zu bezahlen. Durch seine branchenführende EOR -, COR-, Global-Payroll- und Compliance-Technologie sowie durch persönlichen Support und hyperlokale Mitarbeitervorteile versetzt Multiplier seine Kunden in die Lage, die besten globalen Talente einzustellen und eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten zu schaffen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2486057/Multiplier_Logo.jpg