Multiplier amplía su oferta global de nóminas para apoyar el empleo transfronterizo europeo

- Multiplier amplía su oferta global de nóminas con la nómina para empleadores no residentes para apoyar el empleo transfronterizo europeo

La nueva solución permite a las empresas pagar conforme a las normas a sus empleados en países donde no tienen una entidad local, empezando por los mercados clave de la UE.

NUEVA YORK, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Multiplier , la plataforma líder mundial de empleo, anuncia el lanzamiento oficial de su solución de nómina para empleadores no residentes (NRE). Este nuevo producto permite a las empresas realizar pagos conformes a la normativa a empleados en países donde no cuentan con una entidad física registrada. Este lanzamiento aborda uno de los desafíos más apremiantes para las empresas europeas, donde el movimiento transfronterizo de trabajadores ha generado complejos requisitos de nómina y cumplimiento normativo.

NRE Payroll permite a las empresas gestionar las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social locales en múltiples jurisdicciones, garantizando al mismo tiempo la precisión en el pago de salarios en las divisas preferidas. La solución es especialmente relevante en Europa, donde la movilidad transfronteriza es frecuente y los empleados suelen residir en un país mientras trabajan en otro. También facilita la contratación de personal internacional en regiones vecinas sin necesidad de constituir una entidad física, la entrada en nuevos mercados y la gestión de un pequeño número de empleados extranjeros para quienes establecer filiales no sería viable.

"El empleo transfronterizo es una realidad para muchas empresas europeas; sin embargo, la nómina sigue siendo uno de los retos más difíciles de resolver", afirmó Sagar Khatri, consejero delegado de Multiplier. "Con NRE Payroll, las empresas pueden pagar a su personal transfronterizo con la misma facilidad y precisión que a sus equipos locales, manteniendo el pleno cumplimiento normativo y el control de costes".

El producto integra todos los aspectos de la nómina de no residentes en un único sistema. Gestiona nóminas locales, cálculos de bruto a neto y el cumplimiento de la legislación fiscal y laboral, eliminando la necesidad de trabajo manual en múltiples jurisdicciones. Al aprovechar las colaboraciones locales y la experiencia legal, también ayuda a las empresas a reducir los riesgos asociados a la residencia fiscal, el establecimiento permanente y las sanciones regulatorias. Para los empleados, esto significa nóminas claras y conformes con la normativa, y pagos fiables en su moneda local. Para los equipos de finanzas y RR. HH., proporciona un panel de control unificado con visibilidad en tiempo real de las operaciones de nómina, lo que mejora la precisión y el control.

Más allá del cumplimiento, la solución mejora la experiencia diaria de los empleados al garantizar desembolsos salariales oportunos, recibos de sueldo transparentes y desgloses legales claros, brindando a los empleados confianza en cómo se les paga, donde sea que se encuentren.

En su lanzamiento, NRE Payroll cubre mercados europeos clave, como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Luxemburgo, Francia, Italia y Austria. Las primeras pruebas piloto han arrojado excelentes resultados, con empresas que informan de procesos de cumplimiento normativo optimizados y reducciones de costes operativos de hasta un 40 % gracias a la consolidación de la nómina en la plataforma de Multiplier.

Como parte de la oferta de nómina global de Multiplier, que centraliza los cálculos de nómina y los desembolsos de pagos para empleados en diferentes países, NRE Payroll fortalecerá la posición de nómina global de Multiplier al facilitar a los clientes el pago de nómina de acuerdo con las normas a los empleados en todos los países, incluso sin una entidad local, al tiempo que agiliza la nómina, el cumplimiento y los informes en una sola plataforma.

En los próximos meses, Multiplier planea ampliar la oferta de Nómina NRE con integraciones más profundas en las plataformas de RR. HH., mayor automatización y análisis avanzados para simplificar aún más los ciclos de nómina y reducir el trabajo manual. Esto forma parte de la misión más amplia de Multiplier: crear un mundo sin límites para empleadores y empleados, brindando a las empresas las herramientas para expandirse internacionalmente, a la vez que simplifican la nómina y el cumplimiento normativo.

Acerca de Multiplier

Multiplier es una plataforma global de empleo para líderes y profesionales de RR. HH. que necesitan una forma fácil, rápida y rentable de incorporar, contratar, gestionar y remunerar al mejor talento global en más de 150 países. Gracias a su tecnología líder en EOR , COR, Nómina Global y cumplimiento normativo, además de soporte personalizado y beneficios para empleados a nivel local, Multiplier permite a sus clientes contratar al mejor talento global y crear un mundo de oportunidades ilimitadas.