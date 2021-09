Music China 2021: 20. výročí veletrhu a posílení rozvoje hudebního průmyslu v postpandemické éře

ŠANGHAJ, 2. září 2021 /PRNewswire/ -- Veletrh Music China, který společně pořádají CMIA, šanghajský INTEX a Messe Frankfurt, se od 13. do 16. října 2021 vrací do Shanghai New International Exposition Center. Jako jeden z nejlepších světových veletrhů hudebních nástrojů přinese Music China 2021 pohled na situaci tohoto odvětví v postpandemické éře.

Vzhledem k tomu, že se Čína již rok vzpamatovává z následků pandemie a ekonomika se opět otevírá, staly se výstavy pro podniky jedinečnou příležitostí, jak se mohou znovu setkat se zákazníky a odborníky z praxe a hledat nové obchodní příležitosti. Zásadní roli při oživení hudebního průmyslu sehrál veletrh Music China, který se v loňském roce úspěšně ubránil pandemii. Více než 1 106 vystavovatelů z 15 zemí a regionů představilo na veletrhu Music China své nejnovější produkty a informace o značkách, což on-line přilákalo 81 761 návštěvníků a 1,62 milionu diváků, kteří se chtěli seznámit s nejnovějšími trendy restrukturalizovaného hudebního průmyslu v postpandemické éře.

Veletrh Music China, který je považován za jednu z nejnavštěvovanějších hudebních výstav v celosvětovém měřítku, se snaží sloužit celému odvětví. Letos se očekává, že výstavní plocha bude činit 115 000 m2 a v 11 výstavních halách budou vystaveny různé kategorie hudebních nástrojů a dalších výrobků souvisejících s hudbou. Účast na výstavě potvrdily světové značky AXL, Casio, C.Bechstein ,Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hailun, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama a Yamaha.

Veletrh Music China 2021, který se koná již po dvacáté, bude i nadále posilovat svou roli v celosvětovém hudebním průmyslu, podporovat výrobu hudebních nástrojů, mezinárodní obchod, hudební vzdělávání a kulturní rozvoj prostřednictvím nejrůznějších akcí. Kromě pravidelných akcí, jako jsou uvedení nových produktů na trh, průmyslová fóra a semináře, vzdělávací programy, hudební soutěže a živá vystoupení, organizátoři naplánovali u příležitosti oslav 20. výročí veletrhu Music China také exkluzivní aktivity, jako je China-chic Pop-up Store, Future Music Festival a ukázky tradičních čínských houslí er-chu, ručně vyráběných kytar a módních audio produktů.

Výstava Music China, která již 20 let čelí výzvám společně s hudebním průmyslem, bude i nadále s vděčností podporovat tento průmysl a přispívat k jeho oživení a prosperitě.

Další informace o Music China najdete na našich webových stránkách: www.musicchina-expo.com.

