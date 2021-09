Music China 2021: obchody 20-lecia i stymulowanie rozwoju branży w czasach po epidemii

SZANGHAJ, 2 września, 2021 /PRNewswire/ -- Music China, impreza organizowana wspólnie przez CMIA, Shanghai INTEX i Messe Frankfurt, powraca do Shanghai New International Exposition Center w dniach 13-16 października 2021 roku. Jako jedna z najlepszych międzynarodowych wystaw instrumentów muzycznych, Music China 2021 wprowadzi nowe spojrzenie na branżę w erze post-pandemicznej.

Po tym jak Chiny są od ponad roku wolne od dotkliwej pandemii, targi stały się wyjątkową okazją dla przedsiębiorstw do spotkań z klientami i praktykami, poszukującymi nowych możliwości biznesowych. Impreza Music China przyczyniła się do odrodzenia przemysłu muzycznego, ponieważ w zeszłym roku z powodzeniem odbyła się pomimo ogólnoświatowych problemów. Ponad 1,106 wystawców z 15 krajów i regionów dołączyło do Music China ze swoimi najnowszymi produktami i informacjami o markach, przyciągając 81,761 uczestników i 1,62 miliona widzów online, którzy z zainteresowaniem śledzili najnowsze trendy w zrestrukturyzowanym przemyśle w okresie po pandemii.

Uznawana za jedną z najważniejszych imprez wystawienniczych w światowym przemyśle muzycznym, Music China nieustannie dokłada starań, aby wspierać branżę. W tym roku spodziewana powierzchnia wystawiennicza to 115,000 m2, z 11 halami ekspozycyjnymi prezentującymi różnorodne kategorie instrumentów muzycznych i produktów związanych z muzyką. Obecność na targach potwierdziły takie międzynarodowe marki jak: AXL, Casio, C.Bechstein, Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hailun, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama i Yamaha.

Podczas swojej 20. edycji, Music China 2021 będzie kontynuować podnoszenie roli w międzynarodowym przemyśle muzycznym, promując produkcję instrumentów, handel międzynarodowy, edukację muzyczną i rozwój kulturalny poprzez szeroki wachlarz wydarzeń. Niezależnie od regularnych wydarzeń, takich jak premiery nowych produktów, fora i seminaria przemysłowe, programy edukacyjne, konkursy muzyczne i pokazy na żywo, w ramach obchodów 20-lecia Music China zaplanowano również ekskluzywne działania, takie jak chiński elegancki Pop-up Store, Festiwal Muzyki Przyszłości, wystawy tradycyjnych erhu, ręcznie robionych gitar i nowoczesnych produktów audio.

Od 20 lat Music China podejmuje wyzwania wspólnie z przemysłem muzycznym i będzie kontynuować swoją odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia dla przemysłu muzycznego, przyczyniając się do rewitalizacji i dobrobytu światowego przemysłu muzycznego.

Więcej informacji na temat Music China można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.musicchina-expo.com.

