Music China 2021 : le salon célèbre son 20e anniversaire en favorisant le développement du secteur après la pandémie

SHANGHAI, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Music China, organisé conjointement par CMIA, Shanghai INTEX et Messe Frankfurt, revient au Shanghai New International Exposition Center du 13 au 16 octobre 2021. Music China 2021, l'une des plus grandes expositions d'instruments de musique au monde, donnera un aperçu du secteur à l'ère post-pandémique.

La Chine étant libérée de la grave pandémie depuis plus d'un an, les expositions sont devenues une occasion unique pour les entreprises de se réunir avec les clients et les professionnels, à la recherche de nouvelles opportunités commerciales. Music China a joué un rôle essentiel dans la relance de l'industrie musicale, puisque l'exposition s'est tenue avec succès l'année dernière malgré la pandémie. Plus de 1 106 exposants de 15 pays et régions différents ont participé au salon Music China avec leurs derniers produits et informations de marques. L'événement a attiré 81 761 participants et 1,62 million de téléspectateurs en ligne qui étaient impatients de découvrir les dernières tendances de l'industrie restructurée à l'ère post-pandémique.

Réputé comme l'un des salons incontournables de l'industrie musicale mondiale, Music China s'efforce de servir le secteur. Cette année, il devrait couvrir une surface d'exposition de 115 000 m², avec 11 halls d'exposition présentant différentes catégories d'instruments de musique et de produits liés à la musique. Parmi les marques internationales qui ont confirmé leur présence au salon figurent AXL, Casio, C.Bechstein, Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hailun, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama, et Yamaha.

À l'aube de sa 20e édition, Music China 2021 continuera à consolider son rôle dans l'industrie musicale mondiale, en promouvant la fabrication d'instruments, le commerce international, l'éducation musicale et le développement culturel par le biais d'une grande variété d'événements. Outre les événements habituels tels que le lancement de nouveaux produits, les forums et séminaires dédiés au secteur, les programmes éducatifs, les concours de musique et les spectacles en direct, Music China a également prévu des activités exclusives pour célébrer son 20e anniversaire, comme le China-chic Pop-up Store, le Future Music Festival, les expositions d'erhus traditionnels, de guitares artisanales et de produits audio tendance.

Relevant les défis avec le secteur de la musique depuis 20 ans, Music China continuera à assumer la responsabilité de soutenir le secteur avec gratitude, contribuant ainsi à la revitalisation et à la prospérité de l'industrie musicale mondiale.

Pour plus d'informations sur Music China, veuillez consulter notre site web : www.musicchina-expo.com.

