MWC 2023: HONOR stellt neue Flagships vor - die HONOR Magic5-Serie und das faltbare HONOR Magic Vs

HONOR stellt den Menschen in den Vordergrund: Die neuesten Flagship-Smartphones sind weltweit verfügbar und bieten gänzlich neue Smartphone-Erlebnisse

BARCELONA, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- „Tech to Inspire" – das ist der Slogan, mit dem die globale Technologiemarke HONOR den Menschen auf dem MWC in den Mittelpunkt rückt. In diesem Rahmen kündigt HONOR die weltweite Einführung der HONOR Magic5-Serie und des HONOR Magic Vs an: Die Neuzugänge der erfolgreichen HONOR Magic-Serie, allen voran das neue Flagship HONOR Magic5 Pro, sollen Nutzern auf der ganzen Welt ein gänzlich neues Smartphone-Erlebnis bieten.

„Wir bei HONOR möchten nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die hintergründigen Bedürfnisse der Kunden erfüllen und stellen so bei unseren Produktinnovationen den Menschen in den Mittelpunkt", sagt George Zhao, CEO von HONOR Device Co. Ltd. „Wir bieten intuitive Technologielösungen, die den Alltag aller verbessern. Unsere neuesten Flagship-Smartphones, das HONOR Magic5 Pro, der Allrounder, und das HONOR Magic Vs, unser erstes, weltweit verfügbares faltbares Smartphone, setzen in jeglicher Hinsicht der Smartphone-Nutzererfahrung neue Maßstäbe, ganz im Sinne unserer Vision: ein intelligenteres Leben für alle ermöglichen."

HONOR Magic5 Pro – Maximale Leistung in allen Aspekten

Das vielseitige HONOR Magic5 Pro definiert neue Standards für Flagship-Smartphones. Das Premium-Gerät ist vollgepackt mit einer Reihe gravierender Verbesserungen in den Bereichen Design, Display, Fotografie und Performance. Der Leistungs-Sieger der Magic5-Serie übertrifft gleich mehrere Branchen-Benchmarks für ein erstklassiges Nutzererlebnis.

Symmetrisches Design mit vierfach gekrümmtem, schwebendem Bildschirm

Als Hommage an den Architekten Antoni Gaudi ist das Design des HONOR Magic5 Pro eingefasst in einen symmetrischen, zweifach gekrümmten, ultraschmalen Rahmen auf beiden Seiten. Die sanften Kurven der Rückseite und das ‚Star Wheel' Triple-Kamera-Design, das das Herzstück der Rückseite bildet, komplettieren das Gesamtbild. Als Inspiration dienten die fließenden Linien, die in natürlichen Landschaften und der Architektur Gaudis zu finden sind. Damit vereint das HONOR Magic5 Pro Kunst und Technologie.

Das 6,81-Zoll-LTPO-Display des HONOR Magic5 Pro mit dem einzigartigen Quad-Curved-Floating-Screen schafft ein beeindruckendes Seherlebnis, egal ob beim Surfen, Spielen oder Lesen. Ausgestattet mit der neuartigen Display-Luminance-Enhancement-Technologie liefert das HONOR Magic5 Pro eine Helligkeit von bis zu 1800 nits, was eine klare Darstellung auch bei grellem Sonnenlicht gewährleistet. Mit der Dual-Luminanz-Kalibrierung für typische 120 nits Helligkeit in Innenräumen und 800 nits Helligkeit im Freien bietet das HONOR Magic5 Pro die branchenweit beste Farbgenauigkeit.

Das HONOR Magic5 Pro verfügt außerdem über einen separaten Display-Chipsatz, der die visuelle Qualität bewegter Bilder verbessert und vor allem Gamer erfreuen wird. Der Chipsatz sorgt mit einem dauerhaft aktiven HDR-Effekt (High Dynamic Range) für eine noch schönere Darstellung von Fotos und Videoinhalten und liefert eine höhere Bildrate bei geringerem Stromverbrauch – für ein flüssigeres und längeres Spielerlebnis. Das HONOR Magic5 Pro ist mit HDR10+ und IMAX Enhanced zertifiziert und ermöglicht den Nutzern, Videos und Filme in optimierter Bildqualität zu genießen.

Darüber hinaus verfügt das HONOR Magic5 Pro über die Low-Blue-Light-Zertifizierung des TÜV-Rheinland[1] und Dynamic Dimming, das natürliches Licht simuliert, um die Ermüdung der Augen zu lindern. Gleichzeitig verbessert das Circadian Night Display die Schlafqualität. Das branchenweit erste LTPO-Display mit 2160 Hz[2] Pulse Width Modulation (PWM) Dimming-Technologie minimiert Bildschirmflimmern – perfekt für alle, die lange Zeit vor ihrem Smartphone verbringen.

Für seine hervorragendes Display erhielt das HONOR Magic5 Pro den ersten Platz des DXOMARK Smartphone-Display-Rankings mit einer Wertung von 151.

Platz 1 im DxOMark für ein konkurrenzloses Kamerasystem

Das HONOR Magic5 Pro belegt auch im DxOMark-Kamera-Ranking mit einer Punktzahl von 152 den ersten Platz - und setzt sich damit unangefochten an die Spitze der Smartphones mit den besten Noten für die Kamera, die bisher vergeben wurden. Das HONOR Magic5 Pro punktet mit einer leistungsstarken Dreifach-Hauptkamera, bestehend aus einer 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.6), einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.0, 122° FOV) sowie einer 50 MP Periskop-Teleobjektiv-Kamera (f/3.0) mit 3,5-fachem optischem Zoom. Damit ermöglicht das Kamera-Flagship außergewöhnliche Fotoerlebnisse in allen Szenarien.

Der eigens entwickelte, vergrößerte 1/1,12-Zoll Bildsensor der Hauptkamera sorgt für überragende Lichtempfindlichkeit und jederzeit detailreiche Fotos – unabhängig von den Lichtverhältnissen. Ergänzt wird das Kamerasystem durch die neuste Generation der Ultra-Fusion-Fotografie von HONOR, ein computergestützter Algorithmus, der die Bildschärfe insbesondere beim 3,5- bis 100-fachen Zoom drastisch verbessert und das Gerät damit von anderen Smartphones auf dem Markt abhebt.

Der neue HONOR Image Engine rundet das Fotoerlebnis schließlich ab: Der Falcon-Capture-Algorithmus ermöglicht dem Benutzer, komplexe Szenen innerhalb von Millisekunden mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Klarheit aufzunehmen. Dank der Super-Night-Capture-Funktionen lassen sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen Momentaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit klar einfangen. Darüber hinaus ist das HONOR Magic5 Pro mit AI Motion Sensing Capture3 ausgestattet, einem intelligenten Bilderkennungstool, mit dem bei Motiven in Bewegung die passende Aufnahme gewählt wird. So kann es beispielsweise automatisch den höchsten Punkt eines Sprungs erkennen und ein Foto in ultrahoher Auflösung aufnehmen. Um die Technologie auf die Probe zu stellen, wurde HONOR zum Smartphone-Partner des Guinness World Records ernannt, um einen offiziellen Weltrekordversuch für den weltweit höchsten Basketball-Slam-Dunk zwischen den Beinen aufzunehmen.

Verbesserte Privatsphäre und Sicherheit

Das HONOR Magic5 Pro verfügt über ein Dual-TEE-Sicherheitssystem, das mit Qualcomm entwickelt wurde und die Daten der Nutzer auf Hardware-Ebene schützt. Das Flagship-Smartphone bringt zudem ein Upgrade der innovativen Technologie AI Privacy Call 2.0 mit, HONORs wegweisender Lösung für das Problem lästiger Mithörer bei Telefonaten: Es führt die branchenweit erste Sound Energy Spatial Control Technologie ein, die entgegengesetzte Schallwellen erzeugt, damit Personen, die nah am Telefonierenden stehen, absolut nichts von seinen Gesprächen mithören können. AI Privacy Call 2.04 verbessert die Gesprächslautstärke gegenüber der Vorgängerversion um 100 %5 und stellt gleichzeitig sicher, dass selbst in einer nahen Umgebung wie einem Aufzug die Stimme des Anrufers von den Personen in der Nähe nicht zu hören ist.

Flaggschiff-Leistung durch moderne Technologie

Angetrieben von der neuesten Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform wartet das HONOR Magic5 Pro mit außergewöhnlicher Flaggschiff-Performance auf. Mit der eigenständigen WiFi- und Bluetooth-Antennenarchitektur verbessert das HONOR Magic5 Pro die WiFi-Leistung um 200 %6 und reduziert die WiFi-Latenzzeit7 um 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Antennendesigns der Branche und bietet Nutzern ultimative Flexibilität für Arbeit und Freizeit.

Das HONOR Magic5 Pro lädt mit HONOR SuperCharge8 kabelgebunden mit 66 W und kabellos mit 50 W. Das neue Flagship ist mit einem supergroßen 5100 mAh9 Akku ausgestattet, der einen ganzen Tag hält. Es läuft mit dem neuesten MagicOS 7.1 auf Basis von Android 13 und bietet eine Reihe intelligenter Funktionen wie MagicRing für die Zusammenarbeit mit mehreren Geräten und Magic Text für intelligente Texterkennung.

Weltpremiere: Das faltbare HONOR Magic Vs Telefon

Auf dem MWC feiert das HONOR Magic Vs Premiere, das erste faltbare Flagship-Smartphone von HONOR, das weltweit erscheint. Es zeichnet sich durch ein perfektioniertes Falt-Design, ein verbessertes Display und eine höhere Leistung aus und hebt das Erlebnis eines faltbaren Smartphones auf die nächste Stufe. Das Gerät ist der ideale Begleiter für Jetsetter und alle, die mobile Unterhaltung über alles andere stellen.

Robust und tragbar: das revolutionäre Scharnierdesign

Das HONOR Magic Vs ist außergewöhnlich schlank und leicht: Es ist zusammengeklappt nur 12,9 mm10 dünn und wiegt 267 g11. Trotz seiner Kompaktheit verfügt der Neuzugang bei HONOR über einen 5000 mAh-Akku12 – die größte Akkukapazität unter den derzeit erhältlichen faltbaren Smartphones unter 270 g.

Zum geringen Gewicht des HONOR Magic Vs trägt ein superleichtes, getriebeloses Scharnier bei, das sorgfältig aus einem Stück gegossen wurde und dadurch die Anzahl der strukturellen Komponenten von 92 bei der vorherigen Generation auf nur 413 reduziert. Das Scharnier hält laut einem Test des TÜV Rheinland bis zu 400000[14] Faltungen stand, was bei 100 Faltungen pro Tag einer Nutzungsdauer von mehr als zehn Jahren entspricht und einen neuen Maßstab für das Design faltbarer Smartphones setzt. Dank der ausgeklügelten Struktur des Scharniers lässt sich das HONOR Magic Vs ohne Spalt zusammenfalten und hat im ausgeklappten Zustand einen fast vollständig flachen Bildschirm.

Duales Display für ein außergewöhnliches Seherlebnis

Da Benutzer von faltbaren Smartphones oft das äußere Display benutzen, verfügt das HONOR Magic Vs über ein benutzerfreundliches 6,45-Zoll-Außendisplay15 in voller Größe mit einem angenehmen Seitenverhältnis von 21:9 und einem Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 90 %16. Im aufgeklappten Zustand bietet das HONOR Magic Vs mit seinem extrabreiten 7,9-Zoll-Innendisplay[17] ein komfortables Tablet-ähnliches Erlebnis.

Ähnlich wie sein Verwandter in der Magic5-Serie ist das HONOR Magic Vs vollgepackt mit professionellen Lösungen für den Augenkomfort: Dynamic Dimming, Circadian Night Display und 1920Hz Pulse Width Modulation (PWM) Dimming – die höchste Frequenz, die bisher bei faltbaren Smartphones erreicht wurde – reduzieren effektiv die Auswirkungen von digitaler Augenbelastung und Ermüdung.

Üppige Ausstattung für ein leistungsstarkes Benutzererlebnis

Das HONOR Magic Vs ist mit einem Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite ausgestattet: einer 54 MP IMX800 Hauptkamera, einer 50 MP Ultra-Weitwinkel- und Makro-Hauptkamera und einer 8-MP-Kamera mit optischem 3fach-Zoom, die jederzeit für ein außergewöhnliches Fotoerlebnis sorgt18.

Angetrieben von der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform19 bietet das HONOR Magic Vs eine verbesserte Leistung mit höherer Energieeffizienz für ein schnelleres und reibungsloseres Benutzererlebnis. Die Turbo X-Engine von HONOR ermöglicht zudem eine längere Akkulaufzeit.

Auf dem HONOR Magic Vs läuft das neueste HONOR MagicOS 7.1, das auf Android 13 basiert. Zusätzlich zu HONOR Connect für die Zusammenarbeit mehrerer Geräte und Magic Text für die intelligente Texterkennung verfügt das faltbare Flagship-Smartphone über Smart Multi-Window und APP Extender, die das Multitasking zwischen verschiedenen Anwendungen beziehungsweise innerhalb derselben Anwendung auf dem großen Innendisplay unterstützen.

Das HONOR Magic5 Lite mit beeindruckender Akku-Leistung

Die dritte Innovation zum MWC, das HONOR Magic5 Lite, besticht durch sein 120Hz OLED-Display, einen leistungsstarken, 3 Tage ausdauernden Akku und sein stylishes geschwungenes Design. Das elegante Mittelklasse-Smartphone bietet hochwertige Technologie zum erschwinglichen Preis. Highlights der Neuheit sind das beeindruckende Display und die branchenweit beste Akkuleistung. Das 6,67 Zoll20 große OLED Curved Display des HONOR Magic5 Lite unterstützt eine Auflösung von 2400x1080 Pixeln21 und stellt bis zu 1,07 Milliarden Farben dar – für lebendige, farbgetreue Bilder mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit.

Obwohl das HONOR Magic5 Lite nur 7,9 mm22 dünn ist und gerade einmal 175 Gramm23 auf die Waage bringt, verfügt es über einen leistungsstarken 5100-mAh-Akku24. In vollgeladenem Zustand wird das HONOR Magic5 Lite zum ultraausdauernden Akku-König. Auch die Tester des DxOMark sind von der Batterieleistung überzeugt: Dank der besonderen Stromsparmaßnahmen des HONOR Magic5 Lite erreicht es mit 152 Wertungspunkten die Spitzenplatzierung im Smartphone-Ranking.

Farben, Preise und Verfügbarkeiten

Das HONOR Magic5 Pro erscheint in den Farben Meadow Green und Black25 und ist voraussichtlich ab Mitte April 2023 zu einem Preis von 1199,90 € (UVP) erhältlich.

Das HONOR Magic Vs erscheint in den Farben Cyan und Schwarz26 und ist voraussichtlich ab dem frühen Sommer 2023 zu einem Preis von 1599,90 € (UVP) erhältlich.

Das HONOR Magic5 Lite erscheint in den Farben Titanium Silver, Emerald Green und Midnight Black27 und ist ab dem 1. März 2023 zu einem Preis von 369,90 € (UVP) erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hihonor.com.

Sämtliche Presseinformationen sowie hochauflösendes Bildmaterial stehen auch im HONOR Pressecenter bereit.

Honor Technologies Germany GmbH

2013 gegründet gehört HONOR inzwischen zu den weltweit führenden Anbietern von smarter Technologie. Als globale, ikonische Tech-Marke ermöglicht HONOR ein intelligentes Leben in allen Szenarien, über alle Kanäle und für alle Menschen. Im Kern der Arbeit von HONOR steht das Thema Forschung & Entwicklung. Mit innovativen Ideen, einer herausragenden Qualität und einem ausgezeichneten Service, ist es unser Bestreben, Menschen weltweit zu befähigen, über sich hinaus zu wachsen. Mit seinen Produkten schafft HONOR die Grundlage für eine technisch innovative Welt von morgen.

