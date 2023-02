HONOR na MWC 2023 odhalil novou sérii HONOR Magic5 a skládací telefon HONOR Magic Vs, a potvrdil, že zamíří i do Evropy

HONOR představil své nejnovější vlajkové lodě, které do světa chytrých telefonů přináší nové inovace v oblasti skládacích chytrých telefonů, výdrže a výkonu a fotografie s využitím umělé inteligence.

BARCELONA, 28. února 2023 /PRNewswire/ -- Globální technologická značka HONOR dnes na veletrhu Mobile World Congress 2023 odhalila svůj nový přístup k technologiím, „Tech to Inspire", který je inspirovaný potřebami každého z nás. HONOR tak potvrdil uvedení na mezinárodní trh nových sérií HONOR Magic5 a HONOR Magic Vs, které pokračují v úspěšné sérii HONOR Magic zaručující opravdový zážitek z nových technologií vlajkových lodí.

„Společnost HONOR chce řešit skutečné potřeby zákazníků. Proto přicházíme s novým přístupem, jak se díváme na vývoj nových technologií, kdy se ještě více chceme zaměřit na intuitivní technologická řešení, která výrazně vylepšují život každého z nás," uvedl George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic5 Pro, naše poslední vlajková loď po všech směrech, a HONOR Magic Vs, náš první skládací telefon uvedený na mezinárodní trh, znovu posouvá benchmark v tomto odvětví a zároveň posouvá uživatelský zážitek na novou úroveň, a dokládá tím náš závazek a vizi přinášet chytrý ekosystém pro každého."

Nově uvedená vlajková loď HONOR Magic5 Pro

Všestranný smartphone HONOR Magic5 Pro je vybavený celou řadou významných vylepšení v oblasti designu, displeje či fotoaparátu, aby ve své třídě poskytl co nejlepší uživatelský zážitek.

Design „Hvězdného kruhu" se zaoblenými hranami typickými pro Gaudího architekturu

V návaznosti na předchozí ikonický design inspirovaný absolutní symetrií „Oko múzy", HONOR na letošním modelu HONOR Magic5 Pro představuje úplně nový koncept designu pro posazení fotoaparátu, „Hvězdného kruhu", který velmi elegantně rozmisťuje 3 zadní fotoaparáty. Novým designem HONOR vzdává hold katalánskému architektovi Antoni Gaudímu se svými symetricky zaoblenými, ultra zkosenými hranami na obou stranách. Design v sobě harmonicky spojuje přírodní i moderní městské linie, stejně jako umění a technologii. Krásně jen tak doplňuje usazení fotoaparátu do tzv. „Hvězdného kruhu", který volně přechází do nádherných hran a vychází z inspirace kombinace moderní architektury a technologie.

Prémiový displej, který získal nejvyšší ocenění prestižního žebříčku DXOMARK

HONOR Magic5 Pro je vybavený 6,81" LTPO displejem1 s unikátní plovoucí obrazovkou zaoblenou na všech čtyřech hranách. Garantuje vám tak pohlcující zážitek při brouzdání internetem, hraní her, čtení nebo sledování filmů. Nová vylepšená technologie svítivosti displeje a úroveň jasu až 1800 nitů2 se postará o to, že na displeji vše uvidíte bez potíží i za jasného slunečního světla. S dvojitou kalibrací světla pro nastavení jasu při venkovním denním světle 120 nitů a 800 nitů venkovního jasu, HONOR Magic5 Pro přichází s jedním z nejlepších displejů s velmi přesným rozlišením barev v odvětví.

HONOR Magic5 Pro je vybavený také čipem „Discrete Display", který výrazně zvyšuje kvalitu pohyblivých obrázků. Tento vylepšený čip se postará o vyšší snímkovací frekvenci a tedy, i rychlejší a plynulejší zážitek, např. při hraní her, a to díky efektu vysokého dynamického rozsahu (HDR). HONOR Magic5 Pro se pyšní certifikátem HDR10+ i jako jeden z mála telefonů na světě IMAX Enhanced, pro dokonalé fotky i videa ve filmové kvalitě.

Nechybí ani certifikát TÜV Rheinland3. Díky funkci dynamického stmívání simulující přirozené světlo nezatěžuje oči nepříjemným modrým světlem. Dalšími funkcemi, které dopřejí očím větší pohodlí patří Circadian Night Display a LTPO displej s 2160Hz4 technologií Pulse Width Modulation (PWM) Dimming, která minimalizuje blikání obrazovky.

HONOR Magic5 Pro zaznamenal vysoký výkon displeje a získal tak 1. místo v hodnocení žebříčku DXOMARK s celkovým skóre 151 bodů.

Bezkonkurenční systém fotoaparátů korunovaný 1. místem DXOMARK

HONOR Magic5 Pro získal také 1. místo v celosvětovém hodnocení za foto výbavu s celkovým skóre 152, to je zatím nejvyšší skóre za fotoaparáty, které byly testovány. HONOR Magic5 Pro přichází se silným trojitým systémem hlavních fotoaparátů, 50MPx širokoúhlý fotoaparát, 50MPx ultra širokoúhlý fotoaparát a 50Mpx teleobjektiv 5. S pomocí výkonného světelného senzoru, systémem dokonale spolupracujících fotoaparátů produkuje fotky s přesnými detaily kdykoli, i za velmi špatného osvětlení. Systém spolupracujících fotoaparátů razantně navyšuje ostrost v rozmezí 3,5x a 100x zoom, což posouvá fotografování na mobil na úplně jinou úroveň.

HONOR Magic5 Pro přichází s vylepšením i Image Engine, tedy vlastní softwarové výbavy pro fotografování. Novinkou je algoritmus Milisecon Falcon, který zajistí velmi snadné a velmi ostré zachycení kompletní scenérie. Nechybí ani Super noční režim pro fotografování v noci za špatných světelných podmínek. Navíc, HONOR Magic5 Pro, pracuje s vylepšením pomocí umělé inteligence a tzv. režimu AI Motion Sensing Capture6, který umí při zachycení v pohybu, např. při výskoku zachytit nejvyšší bod takového výskoku v perfektně ostrém rozlišení. Tato nová technologická vychytávka byla otestována ve spolupráci s Guinessovými světovými rekordy TM, kdy HONOR Magic5 Pro automaticky zachytil úžasný moment oficiálního pokusu o překonání světového rekordu o nejvyšší smeč basketbalovým míčem s prohozením mezi nohami.

Pro všechny začínající filmové tvůrce, stejně jako předchozí generace, tak i HONOR Magic5 Pro má ve výbavě unikátní filmovou technologii IMAX Enhanced pro natáčení filmů v prémiové kvalitě i na vlastní mobilní telefon.

Vylepšená ochrana soukromí a zabezpečení dat

Systém zabezpečení Dual-TEE, vyvinutý ve spolupráci se společností Qualcomm®, nabízí ochranu dat na hardwarové úrovni. Řada HONOR Magic5 je vybavena diskrétní bezpečnostní čipovou sadou a poskytuje maximální zabezpečení pro hesla a biometrické údaje.

Aby se posílilo soukromí při telefonování, disponuje model průlomovým řešením AI Privacy Call 2.0 7. Tato první technologie prostorového řízení zvukové energie generuje opačné zvukové vlny. Díky tomu lidé v okolí nejsou schopni zřetelně rozumět volajícímu, a to ani v přeplněném tichém prostředí, jako je např. výtah.

Vlajkový výkon podpořený špičkovou technologií

Telefon HONOR Magic5 Pro je poháněn nejnovější mobilní platformou Snapdragon® 8 Gen 2. Díky první samostatné anténní architektuře Wi-Fi a Bluetooth zvyšuje výkon Wi-Fi o 200 %8 a snižuje latenci Wi-Fi o 30 %9 ve srovnání s tradiční anténní konstrukcí. Nechybí podpora 66W drátové a 50W bezdrátové rychlo nabíjení HONOR SuperCharge10 a disponuje extra velkou 5100mAh11 baterií, která umožňuje celodenní nepřetržité používání.

HONOR Magic5 Pro běží na uživatelském rozhraní MagicOS 7.1 založeném na Androidu 13. Můžete se tak spolehnout na chytré vychytávky jako super jednoduché a super rychlé sdílení souborů mezi zařízeními HONOR pomocí MagicRing pouhým přiložením nebo chytré rozpoznávání textu Magic Text.

HONOR přichází s prvním skládacím telefonem HONOR Magic Vs na mezinárodní trh

Vůbec poprvé mimo čínský trh HONOR přichází s vlajkovým skládacím telefonem HONOR Magic Vs i na mezinárodní globální trh. HONOR Magic Vs přichází s výjimečným designem, displejem i upgradem výkonnosti, a posouvá tak uživatelský zážitek ze skládacích telefonů na další úroveň. Perfektní parťák pro managery na cestách, stejně tak pro ty, kdo si chtějí užít pořádnou dávku zábavy ze sledování filmů nebo hraní her na mobilu.

Robustní a přenosný: Přelomový design pantu

HONOR Magic Vs je výjimečně tenký a lehký. Ve složeném stavu je tenký pouhých 12,9 mm12 a váží 267 g13. Navzdory kompaktním rozměrům obsahuje baterii s kapacitou 5000 mAh14, což je mezi skládacími smartphony do 270 g dosud vůbec největší kapacita baterie.

K nízké hmotnosti smartphonu HONOR Magic Vs přispívá revoluční super lehký bezkloubový pant. Vzniknul technologií odlévání z jednoho kusu, čímž se počet konstrukčních prvků snížil z 92 u předchozí generace na pouhé 415. Pant je výjimečně odolný a podle testů TÜV Rheinland vydrží až 400 000 přeložení16, což odpovídá více než deseti letům používání při 100 přeloženích denně.

Díky důmyslné konstrukci pantu se HONOR Magic Vs skládá pevně bez mezery a po rozložení má téměř zcela plochou obrazovku a odlišuje se tak od konkurenčních skládacích zařízení.

Duální displej přináší výjimečný zážitek ze sledování

HONOR Magic Vs je vybaven uživatelsky přívětivým 6,45palcovým vnějším displejem17 s poměrem stran 21:9 a 90% poměrem obrazovky k tělu18. V rozloženém stavu mimořádně široký 7,9palcový vnitřní displej[19] poskytuje zážitek podobný tabletu. To uživatelům umožňuje provádět více úkolů najednou.

Pohodlí pro oči a snížení digitální únavy zajišťuje dynamické stmívání, cirkadiánní noční zobrazení a 1920Hz pulzně šířková modulace (PWM), což je nejvyšší frekvence, jaké se dosud mezi skládacími chytrými telefony dosáhlo.

Vynikající konfigurace pro výkonný uživatelský zážitek

Tento smartphone nabízí systém zadního trojitého fotoaparátu, který se skládá z 54MPx hlavního fotoaparátu IMX800, 50MPx ultra širokoúhlého a makrofotografického hlavního fotoaparátu a 8MPx fotoaparátu s 3× optickým zoomem20.

HONOR Magic Vs využívá nejnovější systém HONOR MagicOS 7.1 založený na operačním systému Android 13. Kromě funkcí HONOR Connect pro spolupráci více zařízení a Magic Text pro inteligentní rozpoznávání textu je vybavený funkcemi Smart Multi-window a APP Extender, které podporují multi-tasking napříč aplikacemi a pomáhají uživatelům šetřit čas.

HONOR Magic5 Lite: Super odolný mobil, který vydrží víc jak 2 dny bez nabití

HONOR na MWC v Barceloně také představil posledního člena z rodiny Magic Series, HONOR Magic5 Lite. Tento model nedávno získal titul světové jedničky v oblasti výkonu baterie podle společnosti DxOMark, a potvrdil tak řadu HONOR Magic jako lídra v oblasti kvality, výkonu a inovací v odvětví chytrých telefonů.

HONOR Magic5 Lite, nejnovější přírůstek do řady Magic Series, přichází s řadou vylepšení. Díky svému tenkému designu, velké baterii a výjimečnému displeji je skvělou volbou pro dnešní neustále aktivní generaci, která vyžaduje kvalitní telefon za dostupnou cenu. Pohání ho mobilní platforma Qualcomm Snapdragon 695 5G a běží na nejnovějším systému Android 12 s nadstavbou Magic UI 6.1, která poskytuje bezproblémovou zábavu i komfort pro práci.

Barevné varianty, ceny a dostupnost

HONOR Magic5 Pro můžete mít ve variantách HONOR Magic5 Pro můžete mít ve variantách klasická černá, Black, zelená barva Meadow Green, růžová Coral Purple, oranžová, Orange a modrá, Glacier Blue21, zatímco HONOR Magic5 je k dispozici opět v klasické černé, Black a modrém odstínu, Blue22 inspirovaném přírodou.

Řada HONOR Magic5 bude k dispozici od druhého čtvrtletí 2023. Model HONOR Magic5 bude k dispozici od 899€ (8 GB + 256 GB), Magic5 Lite pak za 369€ (6 GB + 256 GB) a cena HONOR Magic5 Pro bude začínat na 1199 € (12 GB + 512 GB).

HONOR Magic Vs nabízí barevné varianty azurovém odstínu Cyan a v klasické černé – Black23 a jeho cena bude začínat na 1599€ (12 GB+512 GB).

Další informace o značce HONOR najdete na oficiálních webových stránkách: www.hihonor.cz

HONOR je v plné síle zpět

Značka HONOR se zavázala být globální technologickou špičkou a vybudovat portfolio chytré domácnosti, které bude dostupné pro každého. Dnes má HONOR více jak 10 000 zaměstnanců, z nichž větší polovina pracuje na výzkumu a vývoji (R&D), čtyři vývojové instituce, více než sto inovačních laboratoří po celém světě, a podal už přes 5500 patentových žádostí. Velmi rychle etabloval také přes 30 strategických partnerství se světovými špičkami jako Microsoft, Google, Intel, Qualcomm apod., s nimiž společně vyvíjí inovativní řešení v rámci softwaru i hardwaru, a dokáže tak zajistit produkci mobilní technologie od začátku až do konce.

1 K dispozici pouze ve verzi Pro. Verze Standard je vybavena 6,73palcovým OLED displejem. Díky designu s kulatými rohy na displeji je délka úhlopříčky obrazovky 6,81 palce při měření jako standardní obdélník (skutečné zorné pole je o něco menší).

2 K dispozici pouze ve verzi Pro. Verze Standard má maximální úroveň jasu 1600 nitů.

3 Obrazovka prošla certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light. Tento výrobek neslouží k zdravotnickým účelům a nemá žádné léčebné funkce.

4 Obrazovka podporuje maximální vysokofrekvenční stmívání PWM 2160 Hz, které se projeví ve scénářích s nízkým jasem. Telefon není *lékařské zařízení a nemá žádné léčebné funkce.

5 Tato kombinace fotoaparátů je dostupná pouze pro verzi Pro. Standardní verze má ve výbavě 54MPx širokoúhlý fotoaparát, 50MPx ultra širokoúhlý fotoaparát a 32MPx teleobjektiv. Pixely na fotografiích a videích mohou být různé v závislosti na různých modelech.

6 AI Motion Sensing Capture podporuje inteligentní vysokorychlostní závěrku, která rychle zachytí okamžiky úsměvu, skákání, běhu či pohyby koček a psů. Skutečný efekt se může lišit v závislosti na konkrétních scénářích.

7 AI Privacy Call se projeví při hlasitosti 8 barů a méně. Tato funkce snižuje únik zvuku, ale není zcela zvukotěsná, pocit úniku zvuku souvisí s hladinou hluku prostředí.

8 Data z laboratoří HONOR.

9 Data z laboratoří HONOR.

10 50W bezdrátové nabíjení HONOR SuperCharge je k dispozici pouze u verze Pro. Podporovaný maximální výkon kabelového nabíjení je 66W s originálním HONOR SuperCharge a kabelem. Maximální výkon bezdrátového nabíjení je 50 W s 50W nabíjecím adaptérem. Skutečná data se mohou lišit v důsledku rozdílů v jednotlivých produktech, verzích softwaru, podmínkách aplikace a faktorech prostředí. Bezdrátový nabíjecí adaptér se prodává samostatně.

11Typická hodnota. Jmenovitá kapacita nevyjímatelné baterie je 5 000 mAh.

12 HONOR Magic Vs má tloušťku 12,9 mm (složená obrazovka) a 6,1 mm (rozložená obrazovka). Velikost produktu se může lišit v závislosti na jeho konfiguraci, výrobním procesu a metodách měření. Podrobnosti specifikace jsou pouze orientační.

13 Údaje z laboratoří HONOR. Nejlehčí verze váží 261 g a je dodávána v zadní části z veganské kůže. Celková hmotnost včetně baterie. Skutečná hmotnost se může lišit v závislosti na konfiguraci produktu, výrobních procesech a metodách měření.

14 Typická kapacita. Jmenovitá kapacita je 4900 mAh.

15 Data z laboratoří HONOR ve srovnání s HONOR Magic V.

16 Data z laboratoří HONOR.

17 Díky designu se zaoblenými rohy na displeji je délka úhlopříčky krycí obrazovky 6,45 palce při měření podle standardního obdélníku (skutečná viditelná plocha je o něco menší).

18 Data z laboratoří HONOR.

19 Díky designu se zaoblenými rohy na displeji je délka úhlopříčky hlavní obrazovky 7,9 palce při měření podle standardního obdélníku (skutečná viditelná plocha je o něco menší).

20 Přední kamera je 16MPx. Kamery jsou k dispozici na vnitřní i vnější obrazovce. Pixely se mohou lišit v závislosti na různých režimech fotografie.

21 Dostupnost barev se může lišit podle regionu.

22 Dostupnost barev se může lišit podle regionu.

23 Dostupnost barev se může lišit podle regionu.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2010080/MWC_KV_ID_3db63fc0b559.jpg

SOURCE HONOR