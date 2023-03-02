MWC 2023: Huawei проводит пресс-конференцию

News provided by

Huawei

Mar 02, 2023, 20:15 ET

MWC 2023: Huawei проводит пресс-конференцию по инновациям в промышленных сценариях и бизнес-стратегиям МСП 

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время Mobile World Congress (MWC) 2023 компания Huawei Enterprise BG провела пресс-конференцию на тему «Ведущая цифровая инфраструктура для новых ценностей вместе», объявив о своих бизнес-стратегиях по оказанию помощи малым и средним предприятиям (МСП) в цифровом формате. Было предложено более 100 журналистов из мировых СМИ обсудить способы более глубокого взаимодействия с современными отраслевыми сценариями посредством применения таких инновационных мер, как цифровая инфраструктура, цифровая трансформация и низкоуглеродное развитие.

Continue Reading
Huawei Enterprise BG press conference at MWC 2023
Huawei Enterprise BG press conference at MWC 2023

Быстрый рост Huawei Enterprise Business, делает мир более цифровым

Боб Чен, вице-президент Huawei Enterprise BG, отметил, что выручка от продаж Huawei предположительно достигнет CNY636.9 млрд в размере 2022, а корпоративный бизнес продолжает расти быстрыми темпами. Компания Huawei Enterprise BG стремится содействовать цифровой трансформации в таких отраслях, как финансы, государственное управление, транспорт и энергетика. На сегодняшний день компания разработала более 100 решений для широкого спектра отраслевых сценариев.

В финансовой отрасли Huawei сотрудничает с клиентами и партнерами в целях поддержки финансовых учреждений в создании устойчивых цифровых экосистем. Генеральный Джейсон Цао директор Huawei Global Digital Finance подчеркнул, что мобильные и интеллектуальные финансовые услуги становятся все более популярными, а основные области широко цифровизированы. Huawei стремится ускорить внедрение технологий в шести областях, включая переход от транзакций к цифровому взаимодействию, разработку облачных приложений и данных, развитие инфраструктуры до MEGA, индустриализацию применения данных и искусственного интеллекта, совершенствование анализа данных в реальном времени и переход к передовому мозгу на базе искусственного интеллекта. Таким образом, мы помогаем финансовым клиентам ускорять изменения, принципиально повышать производительность и обеспечивать видимость производительности, а также ускорять дальнейшее развитие.

Что касается государственных услуг, то Huawei leverages ICTs делает государственные услуги более удобными и эффективными. Руководитель Гонконг-Энг Ко международного научно-исследовательского подразделения в сфере общественных услуг компании Huawei Enterprise BG подчеркнул, что Huawei предлагает умное здравоохранение в четырех сценариях: полностью оптическая медицинская визуализация, умная палата, цифровая патология и инфраструктура ИКТ в сфере здравоохранения. Эти решения позволяют пациентам получать более удобные медицинские услуги при одновременном содействии медицинскому персоналу в повышении общей эффективности, обеспечении высококачественного лечения и в повышении эффективности лечения.

Стратегия Huawei по оказанию помощи МСП в переходе на цифровые технологии

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике и обществе. Во время пресс-конференции вице Боб Чен-президент Huawei Enterprise BG объявил о глобальных бизнес-стратегиях Huawei в области малого и среднего бизнеса и о своих намерениях увеличить инвестиции на рынок SME в целях стимулирования партнеров к достижению коммерческого успеха. Сосредоточивая «ориентированность на партнеров», компания Huawei обязалась оказывать поддержку партнерам в процессе систематизации комплексных возможностей в области научно-исследовательской и опытно-конструктивной деятельности, маркетинга, сбыта, поставок и услуг, а также предприняла или обязалась предпринять следующие усилия в области организации, каналов и ИТ-оборудования:

  • Организация: компания Huawei создала организации, отвечающие за глобальный коммерческий и дистрибьюторский бизнес, включая шесть научно-исследовательских групп по распределительной продукции, включая, помимо прочего, кампус данных, безопасность, оптическую сеть, информированность об отрасли, интеллектуальное сотрудничество и хранение для обеспечения наличия всех научно-исследовательских ресурсов.
  • Канал: Huawei дополнительно оптимизировала свою систему каналов для более эффективной поддержки партнеров и интеграторов на коммерческом рынке, а также дистрибьюторов и поставщиков инженерных услуг на дистрибьюторском рынке.
  • ИТ-оборудование: Huawei укрепит инвестиции в цифровые инструменты и платформы партнеров, включая предложение централизованных цифровых платформ (как с ПК, так и с мобильных устройств) для поддержки онлайн-маркетинга, торговли и услуг партнеров.

В 2023 году Huawei продолжит сотрудничество с партнерами в целях содействия большему числу клиентов SME в цифровой трансформации и достижении коммерческого успеха.

Объединение партнерской экосистемы и увеличение инвестиций для продвижения «Huawei Empower Program» 

Хайцзюнь Сяо, руководитель отдела международного развития и продаж партнеров компании Huawei Enterprise BG подчеркнул, что BG увеличил инвестиции в совместное расширение, внедрение и маркетинг с партнерами. Благодаря этому сервис Huawei нацелен на ориентирование и стимулирование более способных партнеров для содействия клиентам в достижении цифрового успеха.

«Huawei Empower Program» добился значительного прогресса в разработке комплексных решений, внедрении и создании экосистемы специалистов.

В перспективе Huawei продолжит сотрудничество с партнерами в целях сохранения клиентоориентированности, углубления взаимодействия с отраслевыми сценариями и реагирования на меняющиеся требования за счет внедрения инноваций. Она будет поддерживать клиентов на их пути цифровой трансформации и ускорять цифровизацию малых и средних предприятий в стремлении к более взаимосвязанному и интеллектуальному миру.

Контакты для прессы: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012405/image_986294_75328428.jpg

SOURCE Huawei

Also from this source

MWC 2023: Huawei veranstaltet Pressekonferenz über Innovation im Industrieszenario und KMU-Geschäftsstrategien

Huawei anuncia un nuevo modelo de desarrollo de talentos en el MWC 2023

Explore

More news releases in similar topics