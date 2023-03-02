MWC 2023: Huawei проводит пресс-конференцию по инновациям в промышленных сценариях и бизнес-стратегиям МСП

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время Mobile World Congress (MWC) 2023 компания Huawei Enterprise BG провела пресс-конференцию на тему «Ведущая цифровая инфраструктура для новых ценностей вместе», объявив о своих бизнес-стратегиях по оказанию помощи малым и средним предприятиям (МСП) в цифровом формате. Было предложено более 100 журналистов из мировых СМИ обсудить способы более глубокого взаимодействия с современными отраслевыми сценариями посредством применения таких инновационных мер, как цифровая инфраструктура, цифровая трансформация и низкоуглеродное развитие.

Huawei Enterprise BG press conference at MWC 2023

Быстрый рост Huawei Enterprise Business, делает мир более цифровым

Боб Чен, вице-президент Huawei Enterprise BG, отметил, что выручка от продаж Huawei предположительно достигнет CNY636.9 млрд в размере 2022, а корпоративный бизнес продолжает расти быстрыми темпами. Компания Huawei Enterprise BG стремится содействовать цифровой трансформации в таких отраслях, как финансы, государственное управление, транспорт и энергетика. На сегодняшний день компания разработала более 100 решений для широкого спектра отраслевых сценариев.

В финансовой отрасли Huawei сотрудничает с клиентами и партнерами в целях поддержки финансовых учреждений в создании устойчивых цифровых экосистем. Генеральный Джейсон Цао директор Huawei Global Digital Finance подчеркнул, что мобильные и интеллектуальные финансовые услуги становятся все более популярными, а основные области широко цифровизированы. Huawei стремится ускорить внедрение технологий в шести областях, включая переход от транзакций к цифровому взаимодействию, разработку облачных приложений и данных, развитие инфраструктуры до MEGA, индустриализацию применения данных и искусственного интеллекта, совершенствование анализа данных в реальном времени и переход к передовому мозгу на базе искусственного интеллекта. Таким образом, мы помогаем финансовым клиентам ускорять изменения, принципиально повышать производительность и обеспечивать видимость производительности, а также ускорять дальнейшее развитие.

Что касается государственных услуг, то Huawei leverages ICTs делает государственные услуги более удобными и эффективными. Руководитель Гонконг-Энг Ко международного научно-исследовательского подразделения в сфере общественных услуг компании Huawei Enterprise BG подчеркнул, что Huawei предлагает умное здравоохранение в четырех сценариях: полностью оптическая медицинская визуализация, умная палата, цифровая патология и инфраструктура ИКТ в сфере здравоохранения. Эти решения позволяют пациентам получать более удобные медицинские услуги при одновременном содействии медицинскому персоналу в повышении общей эффективности, обеспечении высококачественного лечения и в повышении эффективности лечения.

Стратегия Huawei по оказанию помощи МСП в переходе на цифровые технологии

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике и обществе. Во время пресс-конференции вице Боб Чен-президент Huawei Enterprise BG объявил о глобальных бизнес-стратегиях Huawei в области малого и среднего бизнеса и о своих намерениях увеличить инвестиции на рынок SME в целях стимулирования партнеров к достижению коммерческого успеха. Сосредоточивая «ориентированность на партнеров», компания Huawei обязалась оказывать поддержку партнерам в процессе систематизации комплексных возможностей в области научно-исследовательской и опытно-конструктивной деятельности, маркетинга, сбыта, поставок и услуг, а также предприняла или обязалась предпринять следующие усилия в области организации, каналов и ИТ-оборудования:

Организация: компания Huawei создала организации, отвечающие за глобальный коммерческий и дистрибьюторский бизнес, включая шесть научно-исследовательских групп по распределительной продукции, включая, помимо прочего, кампус данных, безопасность, оптическую сеть, информированность об отрасли, интеллектуальное сотрудничество и хранение для обеспечения наличия всех научно-исследовательских ресурсов.

Канал: Huawei дополнительно оптимизировала свою систему каналов для более эффективной поддержки партнеров и интеграторов на коммерческом рынке, а также дистрибьюторов и поставщиков инженерных услуг на дистрибьюторском рынке.

ИТ-оборудование: Huawei укрепит инвестиции в цифровые инструменты и платформы партнеров, включая предложение централизованных цифровых платформ (как с ПК, так и с мобильных устройств) для поддержки онлайн-маркетинга, торговли и услуг партнеров.

В 2023 году Huawei продолжит сотрудничество с партнерами в целях содействия большему числу клиентов SME в цифровой трансформации и достижении коммерческого успеха.

Объединение партнерской экосистемы и увеличение инвестиций для продвижения «Huawei Empower Program»

Хайцзюнь Сяо, руководитель отдела международного развития и продаж партнеров компании Huawei Enterprise BG подчеркнул, что BG увеличил инвестиции в совместное расширение, внедрение и маркетинг с партнерами. Благодаря этому сервис Huawei нацелен на ориентирование и стимулирование более способных партнеров для содействия клиентам в достижении цифрового успеха.

«Huawei Empower Program» добился значительного прогресса в разработке комплексных решений, внедрении и создании экосистемы специалистов.

В перспективе Huawei продолжит сотрудничество с партнерами в целях сохранения клиентоориентированности, углубления взаимодействия с отраслевыми сценариями и реагирования на меняющиеся требования за счет внедрения инноваций. Она будет поддерживать клиентов на их пути цифровой трансформации и ускорять цифровизацию малых и средних предприятий в стремлении к более взаимосвязанному и интеллектуальному миру.

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