MWC 2023: Huawei Realiza Coletiva de Imprensa Sobre Inovação de Cenários do Setor e Estratégias de Negócios para PMEs

BARCELONA, Espanha, 3 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress (MWC) de 2023, a Huawei Enterprise BG realizou uma coletiva de imprensa com o tema "Leading Digital Infrastructure for New Value Together" (Liderando a infraestrutura Digital para um Novo Valor Agregado), anunciando suas estratégias de negócios para ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a se tornarem digitais. Mais de 100 jornalistas da mídia global foram convidados a discutir como se envolver mais profundamente com os cenários de tendências da indústria por meio do uso de medidas inovadoras, como infraestrutura digital, transformação digital e desenvolvimento de baixo carbono.

Coletiva de imprensa da Huawei Enterprise BG no MWC 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

Rápido Crescimento da Huawei Enterprise Business, Tornando o Mundo Mais Digital

Bob Chen, Vice-Presidente da Huawei Enterprise BG, mencionou que é esperado que a receita de vendas da Huawei atinja CNY 636,9 bilhões em 2022, e os negócios corporativos mantiveram um rápido crescimento. A Huawei Enterprise BG está empenhada em facilitar a transformação digital para setores como finanças, governo, transporte e energia. Até o momento, desenvolveu mais de 100 soluções para uma ampla gama de cenários do setor.

No setor financeiro, a Huawei trabalhou com clientes e parceiros para apoiar instituições financeiras na construção de ecossistemas digitais sustentáveis. Jason Cao, CEO da Huawei Global Digital Finance, destacou que os serviços financeiros móveis e inteligentes são cada vez mais populares, e os principais campos são altamente digitalizados. A Huawei se esforça para acelerar a aplicação de tecnologia em seis campos, incluindo a mudança de transação para engajamento digital, desenvolvimento de aplicativos e dados nativos da nuvem, evolução da infraestrutura para MEGA, industrialização de dados e aplicativos de IA, aprimoramento da análise de dados em tempo real e movendo-se em direção a um cérebro de IA de ponta. Desta forma, ajudamos os clientes financeiros a acelerar as mudanças, melhorar a produtividade de forma inovadora, tornar a produtividade visível e a acelerar a evolução para o futuro.

Em termos de serviços públicos, a Huawei utiliza as TICs para tornar os serviços públicos mais convenientes e eficientes. Hong-Eng Koh, Chefe Global de Cientistas da Indústria de Serviços Públicos da Huawei Enterprise BG, destacou que a Huawei fornece soluções de saúde inteligentes em quatro cenários: imagens médicas totalmente óticas, enfermaria inteligente, patologia digital e infraestrutura de TIC de saúde. Essas soluções permitem que os pacientes experimentem serviços médicos mais convenientes, ao mesmo tempo em que ajudam a equipe médica a melhorar sua eficiência geral, realizando tratamento de alta qualidade e gerenciamento de alta eficiência.

Estratégia da Huawei para Ajudar PMEs a Se Tornarem Digitais

As PMEs desempenham um papel importante na economia e na sociedade. Durante a coletiva de imprensa, Bob Chen, vice-presidente da Huawei Enterprise BG, anunciou as estratégias globais de negócios para PMEs da Huawei e suas intenções de aumentar os investimentos no mercado de PMEs para conduzir os parceiros a alcançarem o sucesso nos negócios. Centrando-se na "centralização do parceiro", a Huawei prometeu apoiar os parceiros à medida que eles sistematizam recursos de ponta a ponta em P&D, marketing, vendas, suprimentos e serviços, e fez ou se comprometeu com os seguintes esforços em termos de organização, canal e equipamentos de TI:

Organização: A Huawei estabeleceu organizações responsáveis por negócios comerciais e de distribuição globais, incluindo seis equipes de P&D de produtos de distribuição, incluindo, entre outros, campus de comunicação de dados, segurança, rede óptica, conscientização do setor, colaboração inteligente e armazenamento, para garantir que todos os recursos de P&D estejam no lugar.

Canal: A Huawei otimizou ainda mais seu sistema de canais para melhor apoiar parceiros e integradores no mercado comercial, bem como distribuidores e fornecedores de serviços de engenharia no mercado de distribuição.

Equipamento de TI: a Huawei fortalecerá o investimento nas ferramentas e plataformas digitais dos parceiros, incluindo a oferta de plataformas digitais centralizadas (com PC e celular) para apoiar o marketing, o trading e os serviços on-line dos parceiros.

Em 2023, a Huawei continuará a trabalhar em conjunto com parceiros para ajudar mais clientes PME a se transformar digitalmente e alcançar o sucesso nos negócios.

Agregar o Ecossistema de Parceiros e Aumentar o Investimento para Promover o "Huawei Empower Program"

Haijun Xiao, Presidente de Desenvolvimento de Parceiros Globais e Departamento de Vendas da Huawei Enterprise BG, enfatizou que a BG aumentou o investimento na expansão conjunta do mercado, capacitação e marketing com parceiros. Com isso, a Huawei visa orientar e incentivar parceiros mais capazes para ajudar os clientes a alcançarem o sucesso digital.

O "Huawei Empower Program" fez progressos significativos no desenvolvimento, capacitação e construção de ecossistemas de talentos.

No futuro, a Huawei continuará trabalhando com parceiros para se manter centrada no cliente, aprofundar o engajamento do cenário do setor e responder às mudanças nos requisitos por meio da inovação. Ela apoiará os clientes em suas jornadas de transformação digital e acelerará a digitalização entre as PMEs, na busca de um mundo mais conectado e inteligente.

