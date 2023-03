MWC 2023: Huawei organiza conferencia de prensa sobre la innovación de escenarios industriales y estrategias comerciales para PYMES

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Durante el Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei Enterprise BG organizó una conferencia de prensa con el tema "Leading Digital Infrastructure for New Value Together", en la que anuncia sus estrategias comerciales para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a digitalizarse. Fueron invitados más de 100 periodistas de medios globales a discutir sobre cómo interactuar más profundamente con escenarios industriales modernos a través del uso de medidas innovadoras, como infraestructura digital, transformación digital y desarrollo con bajas emisiones de carbono.

Conferencia de prensa de Huawei Enterprise BG en el MWC 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

Crecimiento rápido de Huawei Enterprise Business, que hace que el mundo sea más digital

Bob Chen, vicepresidente de Huawei Enterprise BG, mencionó que se espera que los ingresos por ventas de Huawei alcancen los CNY 636.900 millones en 2022, y que el negocio empresarial ha mantenido un rápido crecimiento. Huawei Enterprise BG está comprometida a facilitar la transformación digital para industrias como finanzas, gobierno, transporte y energía. Hasta ahora, ha desarrollado más de 100 soluciones para una amplia gama de escenarios industriales.

En la industria financiera, Huawei ha trabajado con clientes y socios para apoyar a las instituciones financieras a fin de crear ecosistemas digitales sostenibles. Jason Cao, director ejecutivo de Huawei Global Digital Finance, destacó que los servicios financieros móviles e inteligentes son cada vez más populares, y los campos centrales están altamente digitalizados. Huawei se esfuerza por acelerar la aplicación de la tecnología en seis campos, incluido el cambio de transacciones a compromiso digital, el desarrollo de aplicaciones y datos nativos de la nube, la evolución de la infraestructura hacia MEGA, la industrialización de datos y aplicaciones de IA, la mejora del análisis de datos en tiempo real y el avance hacia un cerebro artificial de vanguardia. De esta manera, ayudamos a los clientes financieros a acelerar los cambios, mejorar de manera innovadora la productividad y hacerla visible, y agilizar la evolución hacia el futuro.

En cuanto a los servicios públicos, Huawei aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacer que dichos servicios sean más convenientes y eficientes. Hong-Eng Koh, director científico global de la industria de servicios públicos de Huawei Enterprise BG, destacó que Huawei ofrece soluciones de salud inteligentes en cuatro escenarios: imágenes médicas totalmente ópticas, pabellón inteligente, patología digital e infraestructura de TIC para el cuidado de la salud. Estas soluciones permiten a los pacientes experimentar servicios médicos más convenientes, a la vez que ayudan al personal médico a mejorar su eficiencia general, logrando un tratamiento de alta calidad y una gestión de alta eficiencia.

La estrategia de Huawei para ayudar a las PYMES a digitalizarse

Las PYMES desempeñan un papel importante en la economía y la sociedad. Durante la conferencia de prensa, Bob Chen, vicepresidente de Huawei Enterprise BG, anunció las estrategias comerciales globales para PYMES de Huawei y sus intenciones de aumentar las inversiones en el mercado de PYMES con el fin de impulsar a los socios a lograr el éxito comercial. Al enfocarse en la "centralidad en los socios", Huawei se comprometió a apoyar a los socios a medida que sistematizan las capacidades de integrales en I+D, marketing, ventas, suministro y servicios, y ha realizado o se ha comprometido con los siguientes esfuerzos en términos de organización, canal y equipos de TI:

Organización: Huawei ha establecido organizaciones responsables del negocio global comercial y de distribución, incluidos seis equipos de I+D de productos de distribución que incluyen, entre otros, campus de comunicación de datos, seguridad, red óptica, comprensión de la industria, colaboración y almacenamiento inteligentes, a fin de garantizar que todos los recursos de I+D estén implementados.

Canal: Huawei ha optimizado aún más su sistema de canales para apoyar mejor a socios e integradores en el mercado comercial, así como a distribuidores y proveedores de servicios de ingeniería en el mercado de distribución.

Equipos de TI: Huawei fortalecerá la inversión en herramientas y plataformas digitales de los socios, incluida la oferta de plataformas digitales centralizadas (tanto con PC como con dispositivos móviles) para brindar apoyo a los sectores de marketing, operaciones y servicios en línea de los socios.

En 2023, Huawei seguirá trabajando junto con sus socios para ayudar a más clientes de PYMES a transformarse digitalmente y lograr el éxito comercial.

Agrupar el ecosistema de socios y aumentar la inversión para promover el "Programa de empoderamiento de Huawei"

Haijun Xiao, presidente del Departamento Global de Desarrollo y Ventas de Socios de Huawei Enterprise BG, destacó que BG ha aumentado la inversión en la expansión del mercado conjunto, habilitación y marketing con sus socios. A través de esto, Huawei tiene como objetivo guiar e incentivar a socios más capaces para que ayuden a los clientes a lograr el éxito digital.

El "Programa de empoderamiento de Huawei" ha logrado avances significativos en el desarrollo de soluciones, la habilitación y la creación de ecosistemas de talento.

En el futuro, Huawei seguirá trabajando con sus socios para mantenerse centrados en el cliente, profundizar el compromiso de los escenarios de la industria y responder a los requisitos cambiantes a través de la innovación. Apoyará a los clientes en sus procesos de transformación digital y acelerará la digitalización entre las PyMES, en la búsqueda de un mundo más conectado e inteligente.

Para consultas de los medios, comuníquese con [email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2014495/image_986294_75328428.jpg

FUENTE Huawei

SOURCE Huawei