MWC 2023: Huawei gospodarzem konferencji prasowej poświęconej innowacyjnym scenariuszom przemysłowym i strategiom biznesowym MŚP

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas Światowego Kongresu Mobilnego 2023 (ang. Mobile World Congress, MWC) Huawei Enterprise BG zorganizowało konferencję prasową pod hasłem „Wspólnie budujemy nową wartość infrastruktury cyfrowej", na której ogłosiło strategię biznesową na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w cyfryzacji. Na konferencję poświęconą debacie o metodach lepszego wykorzystania scenariuszy popularnych branż dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków, między innymi infrastruktury cyfrowej, transformacji cyfrowej oraz rozwoju niskoemisyjnego, zaproszono ponad 100 dziennikarzy ze światowych mediów.

Huawei Enterprise BG press conference at MWC 2023

Szybki wzrost działalności biznesowej Huawei, cyfryzacja świata

Bob Chen, wiceprezes Huawei Enterprise BG, wspomniał, że przewiduje się, iż wartość zysków Huawei ze sprzedaży sięgnie w 2022 r. 636,9 miliardów CNY, a działalność biznesowa utrzyma tendencję do szybkiego rozwoju. Huawei Enterprise BG zamierza sprzyjać transformacji cyfrowej takich branż jak finanse, administracja, transport i energia. Jak dotąd, powstało ponad 100 rozwiązań dla szerokiego wachlarza scenariuszy branżowych.

Huawei współpracuje z klientami i partnerami z branży finansowej z myślą o wsparciu instytucji finansowych w budowie zrównoważonych ekosystemów cyfrowych. Jason Cao, dyrektor operacyjny Huawei Global Digital Finance, zwrócił uwagę na fakt, że mobilne i inteligentne usługi finansowe stają się coraz bardziej popularne, a ich kluczowe obszary zostały już zdygitalizowane. Huawei stara się przyspieszyć wdrożenie technologii w sześciu obszarach, w tym w obszarze odejścia od transakcji tradycyjnych i przejścia na transakcje cyfrowe, tworzenia aplikacji i danych typu cloud-native, przekształcania infrastruktury w infrastrukturę MEGA, wykorzystania danych przemysłowych i SI, rozszerzenia analizy danych w czasie rzeczywistym oraz przejścia na przełomowy mózg SI. W ten sposób pomagamy klientom z sektora finansowego przyspieszyć wprowadzanie zmian, innowacyjnie doskonalimy produktywność i przekładamy ją na wymierne rezultaty oraz zwiększamy tempo ewolucji przyszłości.

Jeśli chodzi o usługi publiczne, Huawei wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, by uczynić usługi publiczne wygodniejszymi i efektywnymi. Hong-Eng Koh, szef i badacz globalnego ośrodka usług publicznych Huawei Enterprise BG zauważył, że Huawei oferuje inteligentne rozwiązania dedykowane dla opieki zdrowotnej w czterech obszarach: w pełni optycznej diagnostyki obrazowej, inteligentnych oddziałów, patologii cyfrowej oraz infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej sektora opieki zdrowotnej. Rozwiązania te pozwalają pacjentom skorzystać z bardziej dogodnych usług medycznych, a jednocześnie pomagają personelowi medycznemu zwiększyć ogólną wydajność, świadczyć wysokiej jakości usługi lecznicze oraz zarządzania.

Strategia Huawei na rzecz wsparcia cyfryzacji MŚP

MŚP odgrywają ważną role w gospodarce i społeczeństwie. Podczas konferencji prasowej Bob Chen, wiceprezes Huawei Enterprise BG, ogłosił globalne strategie biznesowe Huawei dla MŚP, a także zamiar zwiększenia inwestycji w rynek MŚP, co ma skłonić partnerów do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Poprzez ukierunkowanie na potrzeby swoich partnerów biznesowych Huawei zobowiązał się wspierać ich w usystematyzowaniu zdolności end-to-end w obszarze badań i rozwoju, marketingu, sprzedaży, dostaw i usług, a także podjął lub zobowiązał się podjąć następujące działania dotyczące organizacji, systemów i sprzętu IT:

Organizacja: Huawei ustanowiło organizacje odpowiedzialne za globalny biznes komercyjny i dystrybucyjny, w tym sześć zespołów pracujących nad tworzeniem testowaniem i dystrybucją produktów, w tym także, kampusu teleinformatycznego, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, sieci optycznej, zwiększania świadomości branżowej, inteligentnej współpracy i magazynowania, które gwarantują łatwą dostępność wszystkich niezbędnych zasobów badawczo-rozwojowych.

System: Huawei zoptymalizował system lepszego wspierania partnerów i integratorów rynku komercyjnego, a także dystrybutorów i dostawców usług inżynieryjnych z rynku dystrybucji.

Sprzęt IT: aby wesprzeć marketing, handel i usługi sieciowe, Huawei zwiększy inwestycje w narzędzia i platformy cyfrowe partnerów, zaoferuje też zcentralizowane platformy cyfrowe (oparte na PC i urządzeniach mobilnych).

W 2023 r., Huawei zamierza kontynuować współpracę z partnerami, by wspomóc większą liczbę MŚP w transformacji cyfrowej i osiągnięciu sukcesu w biznesie.

Łączenie ekosystemów partnerskich i zwiększanie inwestycji w promowanie „Programu Upodmiotowienia Huawei"

Haijun Xiao, prezes Działu Globalnego Rozwoju Partnerskiego i Sprzedaży Huawei Enterprise BG podkreślił, że BG zwiększyło inwestycje we wspólną z partnerami ekspansję rynkową, tworzenie możliwości i marketing. W ten sposób, Huawei zamierza ukierunkować i zachęcić najzdolniejszych partnerów do wspomożenia klientów w osiągnięciu sukcesu cyfrowego.

„Huawei Empower Program" przyniósł znaczny postęp w tworzeniu rozwiązań, możliwości i budowie ekosystemu talentów.

W przyszłości Huawei będzie nadal współpracować z partnerami, koncentrując się na potrzebach klientów, pogłębiając zaangażowanie w scenariusz branżowy i reagując na zmieniające się wymagania dzięki innowacjom. Będzie wspierać klientów w podróży ku transformacji cyfrowej i przyspieszy cyfryzację MŚP, dążąc do stworzenia bardziej połączonego i inteligentnego świata.

