BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2023 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 usporiadala spoločnosť Huawei Enterprise BG tlačovú konferenciu s názvom „Leading Digital Infrastructure for New Value Together (Spoločne vedúca digitálna infraštruktúra pre novú hodnotu)", na ktorej oznámila svoje obchodné stratégie na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) pri digitalizácii. Bolo pozvaných viac ako 100 novinárov z globálnych médií, aby diskutovali o tom, ako lepšie spolupracovať s trendmi v odvetví prostredníctvom využitia inovatívnych opatrení, ako je digitálna infraštruktúra, digitálna transformácia a nízkouhlíkový rozvoj.

Huawei Enterprise BG press conference at MWC 2023

Rýchly rast spoločnosti Huawei Enterprise, čím sa svet stáva digitálnejším

Bob Chen, viceprezident spoločnosti Huawei Enterprise BG, uviedol, že sa očakáva, že tržby spoločnosti Huawei v roku 2022 dosiahnu 636,9 miliardy čínskych jüanov a spoločnosť naďalej rýchlo rastie. Spoločnosť Huawei Enterprise BG sa zaviazala podporovať digitálnu transformáciu pre odvetvia, ako sú financie, vláda, doprava a energetika. Doteraz vyvinula viac ako 100 riešení pre širokú škálu priemyselných scenárov.

Vo finančnom sektore spoločnosť Huawei spolupracuje so zákazníkmi a partnermi na podpore finančných inštitúcií pri budovaní udržateľných digitálnych ekosystémov. Jason Cao, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Global Digital Finance, zdôraznil, že mobilné a inteligentné finančné služby sú čoraz obľúbenejšie a hlavné oblasti sú vysoko digitalizované. Spoločnosť Huawei sa usiluje o urýchlenie aplikácie technológií v šiestich oblastiach vrátane prechodu od transakcií k digitálnej angažovanosti, vývoja cloudových aplikácií a údajov, vývoja infraštruktúry na MEGA, industrializácie údajov a aplikácie umelej inteligencie, zlepšenia analýzy údajov v reálnom čase a prechodu na špičkovú umelú inteligenciu. Týmto spôsobom pomáhame zákazníkom z odvetvia financií urýchliť zmeny, inovatívne zlepšiť produktivitu, zviditeľniť produktivitu a urýchliť vývoj smerom do budúcnosti.

Pokiaľ ide o verejné služby, spoločnosť Huawei využíva IKT na to, aby bola verejná služba pohodlnejšia a efektívnejšia. Hong-Eng Koh, globálny hlavný vedecký pracovník odvetvia verejných služieb spoločnosti Huawei Enterprise BG, zdôraznil, že spoločnosť Huawei poskytuje inteligentné riešenia odvetviu zdravotnej starostlivosti v štyroch scenároch: plne optické lekárske zobrazovanie, inteligentné oddelenie, digitálna patológia a infraštruktúra IKT v oblasti zdravotnej starostlivosti. Tieto riešenia umožňujú pacientom využívať pohodlnejšie zdravotnícke služby a zároveň pomáhajú zdravotníckym pracovníkom zlepšovať celkovú efektivitu, vykonávať vysokokvalitnú liečbu a vysoko-efektívne riadenie.

Stratégia spoločnosti Huawei v oblasti pomoci MSP pri digitalizácii

MSP zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárstve a spoločnosti. Bob Chen, viceprezident spoločnosti Huawei Enterprise BG, počas tlačovej konferencie oznámil globálne obchodné stratégie spoločnosti Huawei pre MSP a svoje zámery zvýšiť investície na trhu MSP s cieľom motivovať partnerov k dosiahnutiu obchodného úspechu. Spoločnosť Huawei so zameraním na „centricitu na partnerov", sa zaviazala podporovať partnerov, pretože systematizuje komplexné kapacity v oblasti výskumu a vývoja, marketingu, predaja, dodávok a služieb a vynaložila alebo sa zaviazala vynaložiť nasledujúce úsilie v oblasti organizačného, kanálového a IT vybavenia:

Organizácia: Spoločnosť Huawei zriadila organizácie zodpovedné za globálnu obchodnú a distribučnú činnosť vrátane šiestich tímov pre výskum a vývoj distribučných produktov vrátane napríklad dátovo-komunikačného areálu, zabezpečenia, optickej siete, informovanosti v odvetví, inteligentnej spolupráce a ukladania, aby sa zabezpečilo, že budú k dispozícii všetky zdroje výskumu a vývoja.

Kanál: Spoločnosť Huawei ďalej optimalizovala svoj kanálový systém na lepšiu podporu partnerov a integrátorov na komerčnom trhu, ako aj distribútorov a dodávateľov technických služieb na distribučnom trhu.

IT vybavenie: Spoločnosť Huawei posilní investície do digitálnych nástrojov a platforiem partnerov vrátane ponuky centralizovaných digitálnych platforiem (s PC aj mobilnými) na podporu online marketingu, obchodovania a služieb partnerov.

V roku 2023 bude spoločnosť Huawei pokračovať v spolupráci s partnermi, aby pomohla väčšiemu počtu zákazníkov z oblasti malých a stredných podnikov digitálne transformovať a dosiahnuť obchodný úspech.

Zoskupenie partnerského ekosystému a zvýšenie investícií na podporu „programu Huawei Empower"

Haijun Xiao, prezident oddelenia globálneho rozvoja a predaja spoločnosti Huawei Enterprise BG, zdôraznil, že BG zvýšila investície do rozšírenia spoločného trhu, realizácie príležitostí a marketingu s partnermi. Prostredníctvom toho sa spoločnosť Huawei snaží usmerňovať a povzbudzovať schopnejších partnerov, aby pomáhali zákazníkom dosiahnuť digitálny úspech.

„Program Huawei Empower" dosiahol významný pokrok v rozvoji riešení, realizácii príležitostí a budovaní ekosystému talentov.

V budúcnosti bude spoločnosť Huawei pokračovať v spolupráci s partnermi s cieľom zachovať zameranie na zákazníka, prehĺbiť angažovanosť v scenároch odvetvia a prostredníctvom inovácií reagovať na meniace sa požiadavky. Bude podporovať zákazníkov na ich cestách digitálnej transformácie a urýchľovať digitalizáciu u MSP v snahe o prepojenejší a inteligentnejší svet.

