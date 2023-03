MWC 2023: Huawei prezentuje rozwiązanie Inclusive Connectivity 2.0, które wspiera równy dostęp do usług publicznych

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Na tegorocznych targach Mobile World Congress (MWC) 2023 koncern Huawei zaprezentował rozwiązanie Inclusive Connectivity 2.0. Premiera była częścią sesji „Przyspieszając cyfrową transformację usług publicznych", spotkania ekspertów z dziedziny usług publicznych. Dyskusja koncentrowała się na trendach w cyfrowej transformacji sektora, poszukując sposobów promowania rozwoju gospodarczego i społecznego przy jednoczesnej poprawie jakości życia obywateli.

Wspieranie integracji cyfrowej poprzez wszechstronną łączność

Hong-Eng Koh, Global Chief Public Services Industry Scientist of Huawei, Launches Inclusive Connectivity 2.0 Solution

Pomimo rosnącego dostępu do łączności 400 milionów ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do mobilnych sieci szerokopasmowych (około 5% populacji). W krajach o niskich i średnich dochodach mieszkańcy wsi o 33% rzadziej korzystają z mobilnego Internetu niż mieszkańcy miast.

W związku z tym rządy na całym świecie rozpoczęły realizację strategii łączenia obszarów wiejskich poprzez budowę infrastruktury cyfrowej w odległych rejonach. Ostatecznym celem jest osiągnięcie integracyjnych i wyrównanych usług cyfrowych, zniwelowanie przepaści cyfrowej.

Rozwiązanie Huawei jest niezmiernie ważne dla krajów, które poszukują sposobu na zniwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych. Andrew Zhang, wiceprezes Huawei ds. sektora publicznego, wyjaśnia: „Jako wiodący światowy dostawca technologii informacyjno-komunikacyjnych, Huawei wspierał szereg podmiotów rządowych w ich podróży w kierunku transformacji cyfrowej. Nasze innowacyjne rozwiązania umożliwiają zniwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych, zapewniając wszystkim dostęp do cyfrowego świata".

Na targach MWC 2023 firma Huawei zaprezentowała rozwiązanie Inclusive Connectivity 2.0 Solution, które usprawnia budowę sieci w odległych obszarach o skomplikowanym środowisku. System ten łączy w sobie produkty z zakresu transmisji danych, sieci optycznych i sieci bezprzewodowych, zaprojektowane w celu zapewnienia łączności na obszarach wiejskich i odległych obszarach górskich.

Celem Inclusive Connectivity 2.0 jest obniżenie kosztów budowy sieci i przyspieszenie jej rozwoju, co prowadzi do skutecznej i efektywnej kosztowo informatyzacji kraju. Pomaga to władzom na całym świecie usprawnić świadczenie usług i poprawić jakość życia na obszarach trudno dostępnych.

Przyspieszenie cyfrowej transformacji usług publicznych

Współcześnie, usługi publiczne muszą być skoncentrowane na obywatelach. Dlatego tak ważne jest budowanie infrastruktury „chmura + sieć" poprzez projektowanie na najwyższym poziomie, aby zapewnić obywatelom kompleksowe cyfrowe usługi publiczne i osiągnąć wzajemne ich powiązania.

Zintegrowana architektura „chmura + sieć" umożliwia sektorowi publicznemu swobodną i bezpieczną wymianę danych między sieciami i regionami, oferując obywatelom usługi typu „wszystko w jednym miejscu". Jednocześnie może stworzyć scentralizowane, bezpieczne i niezawodne środowisko nośników dla departamentów rządowych, aby mogły się ze sobą łączyć i zwiększać efektywność współpracy. W ten sposób można osiągnąć większą efektywność zarządzania.

Hong-Eng Koh, globalny główny specjalista ds. przemysłu usług publicznych w Huawei, powiedział: „Huawei wspiera swoich klientów z sektora rządowego, edukacyjnego i opieki zdrowotnej na całym świecie w ich transformacji cyfrowej poprzez kompleksowe technologie, w tym 5G, F5G, Cloud, Big Data i sztuczną inteligencję. Pomagamy naszym klientom w ich krajowej sieci szkieletowej, łączności ostatniej mili, aby osiągnąć ich cele w zakresie cyfrowego społeczeństwa, cyfrowej gospodarki i cyfrowego rządu".

Chris Baryomunsi, minister ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych i orientacji narodowej w Ugandzie, podkreślił: „Budując wszechobecną, inteligentną infrastrukturę cyfrową w całym kraju, rząd konsekwentnie pracuje nad rozszerzeniem cyfryzacji kraju w wielu dziedzinach, aby wyzwolić efekt mnożnikowy technologii informacyjno-komunikacyjnych w powiązanych branżach drugorzędnych i trzeciorzędnych, co ma ogromny wpływ na gospodarkę".

Misją koncernu Huawei w zakresie usług rządowych i publicznych jest wspieranie krajów i regionów we „Wzmacnianiu krajowej infrastruktury cyfrowej, przyspieszając transformację cyfrową usług publicznych", z nadzieją, że administracja publiczna na całym świecie przejdzie na system cyfrowy.

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2012428/image_986294_75812793.jpg

SOURCE Huawei