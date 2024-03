MWC 2024 | Koncern Huawei prezentuje konwergentne rozwiązanie WAN Net5.5G ułatwiające tworzenie wysokiej jakości sieci IP i wspomagające inteligentną transformację sektorów

BARCELONA, Hiszpania, 1 Marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas tegorocznego Światowego Kongresu Technologii Mobilnych (MWC 2024), który odbył się w Barcelonie, firma Huawei zaprezentowała konwergentne rozwiązanie WAN Net5.5G, pozwalające przyspieszyć inteligentną transformację sektorów i opracować niezawodne podstawy inteligentnych i konwergentnych sieci metropolitalnych IP. Wspomniane rozwiązanie umożliwia tworzenie bezpiecznych sieci WAN o uproszczonej architekturze, zapewniających możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz wizualizację i zaawansowaną obsługę techniczną.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivers a speech.

Przewidywania niezależnych ekspertów wskazują, że do 2026 roku 87% przedsiębiorstw zdecyduje się na migrację swoich usług do chmury. Wraz z przenoszeniem przez klientów coraz większej liczby usług o znaczeniu krytycznym do chmury sieci muszą zapewniać wyższą jakość transmisji, by zagwarantować jakość usług oraz bezpieczeństwo i niezawodność danych. Realizując ten cel, tradycyjne sieci WAN przedsiębiorstw muszą jednak sprostać licznym wyzwaniom.

Podczas kongresu Leon Wang, prezes ds. sieci centrów danych linii produktów Huawei do transmisji danych, podkreślił potrzebę przyspieszenia procesów inteligentnej transformacji sektorów i utworzenia solidnych podstaw dla zaawansowanych i konwergentnych sieci IP. Jego zdaniem będzie to możliwe dzięki koncentracji spółki na rzeczywistych potrzebach usługowych, takich jak intensywna budowa sieci, udostępnianie danych i dostarczanie kluczowych usług wideokonferencyjnych.

Pod względem aktualizacji produktowych, zupełnie nowe rozwiązania z serii NetEngine 8000 obsługują zwiększoną pojemność, wyższą gęstość i dodatkowe możliwości serwisowe.

NetEngine 8000 F8 (6,4 Tbps), węzeł rdzeniowy, został zmodernizowany do obsługi aż 16*400GE/64*100GE interfejsów, elastycznie dostosowując się do różnych konfiguracji usług.

NetEngine 8000 M14, węzeł agregacyjny o wysokiej gęstości i przepustowości (3,6 Tb/s), również został zmodernizowany. Ten kompaktowy router o wysokości zaledwie 5U charakteryzuje się niskim zużyciem energii i umożliwia zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniu na sprzęt. Jednocześnie Huawei wprowadził na rynek nowy router agregacyjny – NetEngine 8000E F2C. Urządzenie o wysokości 2U, charakteryzujące się wysoką gęstością i dużą pojemnością, zapewnia przepustowość przełączania do 7,2 Tb/s i obsługuje aż 16*400GE/72*100GE interfejsów.

Seria NetEngine A800 E, obejmująca routery dostępowe z obsługą warstwowania, również została zmodernizowana. Umożliwia ona teraz jedyne w branży segmentowanie 10GE FlexE i obsługuje dynamiczne ładowanie trybów sieci SRv6/MPLS/SR MPLS oraz tworzenie rozbudowanych sieci obsługujących tysiące oddziałów. Rozwiązania sieciowe firmy obejmują również pierwszą w branży wysokowydajną i wszechstronną bezprzewodową jednostkę WAN typu backhaul - RU-201.

Koncern Huawei zamierza usprawniać swoje routery klasy korporacyjnej, wykorzystując inteligentne technologie sieciowe, rozszerzać scenariusze usług i poprawiać konkurencyjność, pomagając budować inteligentne i konwergentne sieci.