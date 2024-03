MWC 2024 | Spoločnosť Huawei uvádza na trh riešenie Net5.5G Converged WAN, ktoré pomáha budovať vysokokvalitné IP siete a podporovať inteligentnú transformáciu odvetví

BARCELONA, Španielsko, 1. marca 2024 /PRNewswire/ -- Počas Svetového mobilného kongresu 2024 (MWC 2024), ktorý sa konal v Barcelone, spoločnosť Huawei predstavila konvergované riešenie Net5.5G WAN s cieľom urýchliť inteligentnú transformáciu priemyselných odvetví a položiť pevné základy pre inteligentné a konvergované metropolitné siete IP. Toto riešenie pomáha vytvárať bezpečné siete WAN so zjednodušenou architektúrou, diferencovaným zabezpečením skúseností a vizualizovanou a inteligentnou prevádzkou a údržbou.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivers a speech.

Podľa prognóz tretích strán sa 87 % podnikov rozhodne do roku 2026 migrovať svoje služby do cloudu. Keďže zákazníci migrujú čoraz viac svojich kritických služieb do cloudu, siete musia poskytovať vyššiu kvalitu prenosu, aby sa zabezpečil zážitok zo služieb a bezpečnosť a spoľahlivosť údajov. V snahe dosiahnuť tento cieľ však tradičné podnikové siete WAN čelia mnohým výzvam.

Leon Wang, prezident produktovej línie dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, na kongrese zdôraznil potrebu urýchliť inteligentnú transformáciu priemyselných odvetví a vybudovať pevný základ pre inteligentné a konvergované IP siete. Podľa jeho slov to bude možné vďaka tomu, že sa spoločnosť Huawei zameria na aktuálne potreby služieb, ako je intenzívna výstavba siete, zdieľanie údajov a zabezpečenie kľúčových služieb pre videokonferencie.

Pokiaľ ide o modernizáciu produktov, úplne nové produkty radu NetEngine 8000 podporujú väčšiu kapacitu, vyššiu hustotu a viac možností služieb.

NetEngine 8000 F8 (6,4 Tb/s), základný uzol, je modernizovaný tak, aby podporoval až 16*400GE/64*100GE rozhraní a flexibilne sa prispôsobil rôznym scenárom služieb.

Vylepšený je aj NetEngine 8000 M14, agregačný uzol s vysokou hustotou a veľkou kapacitou (3,6 Tb/s). Tento ekologický smerovač má kompaktnú výšku iba 5U, nízku spotrebu energie a šetrí miesto v miestnosti so zariadením. Spoločnosť Huawei predstavila aj nový agregačný smerovač NetEngine 8000E F2C. Tento veľkokapacitný smerovač s pevnou konfiguráciou s výškou 2U poskytuje prepínaciu kapacitu až 7,2 Tb/s a podporuje až 16*400GE/72*100GE rozhraní.

Vylepšená je aj séria NetEngine A800 E, ktorá pozostáva z prístupových smerovačov podporujúcich slicing. Teraz poskytuje jedinečné 10GE FlexE rezy a podporuje dynamické načítanie sieťových režimov SRv6/MPLS/SR MPLS a rozsiahle sieťovanie tisícov pobočiek. Spoločnosť Huawei tiež uviedla na trh prvú vysoko výkonnú bezdrôtovú backhaulovú jednotku WAN pre všetky scenáre – RU-201.

Spoločnosť Huawei bude naďalej vylepšovať svoje podnikové smerovače inteligentnými sieťovými technológiami, rozširovať scenáre služieb a zlepšovať konkurencieschopnosť, čím pomôže budovať inteligentné a konvergované siete.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2351412/image_5009699_46495492.jpg