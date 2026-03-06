MWC 2026 - Fibocom et du réinventent l'interaction des données familiales avec leur solution CPE d'IA tout-en-un (CPE ALL-IN-ONE AI) intégrant un NAS intelligent

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 5 mars au Mobile World Congress (MWC) 2026, Fibocom et du ont présenté la solution CPE d'IA tout-en-un mise à jour avec un NAS intelligent optimisé, intégrant davantage la 5G, l'IA et les scénarios de la vie réelle. Grâce à cette mise à niveau, le stockage domestique passe d'une conservation passive des données à une gestion intelligente active, offrant ainsi des expériences domestiques intelligentes plus personnalisées.

Fibocom ALL-IN-ONE AI CPE Solution

Fibocom a présenté pour la première fois le CPE d'IA tout-en-un à NetworkX en France en octobre 2025, redéfinissant le facteur de forme traditionnel du CPE 5G. L'appareil intègre une interaction vocale intelligente, une détection humaine et environnementale, et tire parti de la technologie FWA AI SkyEngine de Fibocom pour permettre des applications multi-scénarios, notamment la gestion de réseaux domestiques intelligents, la sécurité domestique et le contrôle de maisons intelligentes.

du positionne le CPE 5G alimenté par l'IA comme un catalyseur clé des services d'accès sans fil fixe (FWA) de première qualité sur les marchés résidentiels, des PME et des entreprises aux Émirats arabes unis. En mettant l'accent sur l'auto-optimisation intelligente, la latence ultra-faible, la haute fiabilité et le déploiement simplifié, du entend fournir une connectivité gigabit cohérente tout en prenant en charge les services cloud, les jeux et les expériences numériques intelligentes.

La dernière mise à jour améliore considérablement la gestion des données domestiques. Alimenté par les capacités de calcul de SkyEngine, le NAS avec IA intégré permet aux utilisateurs de localiser rapidement les photos en saisissant des mots-clés, ce qui évite la nécessité de rechercher manuellement dans de grandes bibliothèques de fichiers. Le système peut également détecter les photos en double et avertir les utilisateurs pour qu'ils libèrent de l'espace de stockage de manière efficace.

L'interaction vocale naturelle simplifie encore l'expérience. Les utilisateurs peuvent rechercher du contenu par commande vocale, en demandant par exemple « les photos de famille de l'été dernier à la plage », tandis que le NAS intelligent classe automatiquement les photos en fonction du lieu, de l'heure, des personnes et des thèmes afin de créer des albums numériques personnalisés.

Toutes les opérations de reconnaissance et d'extraction de photos sont traitées localement par l'intelligence artificielle afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données, avec l'aide d'un commutateur physique de confidentialité. Le CPE prend également en charge la sortie HDMI, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher des photos sur des écrans plus grands par le biais de commandes vocales, améliorant ainsi les expériences familiales partagées.

En intégrant le NAS intelligent, l'interaction intelligente et l'optimisation du réseau, le CPE d'IA tout-en-un continue d'évoluer du matériel de communication traditionnel vers un hub domestique intelligent à scénario complet, aidant les opérateurs à accélérer la transition vers des services basés sur des plateformes dans l'écosystème 5G FWA.

