MWC 2026 | Fibocom und du präsentieren aktualisierte ALL-IN-ONE AI CPE Lösung mit AI NAS und definieren den Umgang mit Familiendaten neu

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. März präsentierten Fibocom und du auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 die aktualisierte ALL-IN-ONE AI CPE Lösung mit erweitertem AI NAS. Die Lösung verknüpft 5G, KI und Alltagsszenarien noch enger miteinander. Die Aktualisierung macht aus dem Speicher zu Hause mehr als nur einen Ablageort: Statt Daten lediglich zu verwahren, übernimmt das System deren intelligente Organisation und Verwaltung und unterstützt so personalisierte Smart-Home-Erlebnisse.

Fibocom ALL-IN-ONE AI CPE Solution

Fibocom stellte ALL-IN-ONE AI CPE erstmals im Oktober 2025 auf der NetworkX in Frankreich vor und definierte damit den klassischen Formfaktor von 5G-CPE neu. Das Gerät verbindet intelligente Sprachinteraktion, Sensorik für Personen und Umgebung sowie Fibocoms firmeneigene FWA AI SkyEngine. Dadurch unterstützt es verschiedene Einsatzszenarien, darunter Smart-Home-Netzwerkmanagement, Haussicherheit und Smart-Home-Steuerung.

du positioniert KI-gestützte 5G-CPE als zentralen Baustein für Premiumdienste im Fixed Wireless Access (FWA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowohl für Privatkunden als auch für KMU und Unternehmen. Mit Fokus auf intelligente Selbstoptimierung, extrem niedrige Latenz, hohe Zuverlässigkeit sowie eine vereinfachte Bereitstellung zielt du darauf ab, durchgängige Gigabit-Konnektivität bereitzustellen und zugleich Cloud-Dienste, Gaming und smarte digitale Erlebnisse zu unterstützen.

Die jüngste Aktualisierung verbessert vor allem das Datenmanagement im Haushalt deutlich. Dank der Rechenleistung der SkyEngine finden Nutzer Fotos im integrierten AI NAS schnell per Stichwortsuche, ohne sich manuell durch große Dateisammlungen arbeiten zu müssen. Das System erkennt außerdem doppelte Fotos und informiert Nutzer, damit sich Speicherplatz effizient freigeben lässt.

Natürliche Sprachinteraktion macht die Nutzung noch einfacher. Nutzer können Inhalte per Sprachbefehl suchen, zum Beispiel „Familienfotos vom letzten Sommer am Strand". Gleichzeitig ordnet das AI NAS Fotos automatisch nach Ort, Zeit, Personen und Themen und erstellt daraus personalisierte digitale Alben.

Die Fotoerkennung sowie das Auffinden und Abrufen erfolgen lokal auf dem Gerät mithilfe von Edge-KI, um Datenschutz und Datensicherheit zu stärken. Das CPE unterstützt zudem einen HDMI-Ausgang. So lassen sich Fotos per Sprachbefehl auf größeren Bildschirmen anzeigen, was gemeinsame Familienmomente noch intensiver macht.

Durch die Integration von AI NAS, intelligenter Interaktion und Netzwerkoptimierung entwickelt sich das ALL-IN-ONE AI CPE weiter, weg von traditioneller Kommunikationshardware, hin zu einer intelligenten Heimzentrale für alle Szenarien. Das hilft Netzbetreibern, den Übergang zu plattformbasierten Diensten im 5G-FWA-Ökosystem zu beschleunigen.

