MWC 2026 | Fibocom et MediaTek lancent une solution CPE Wi-Fi 8 phare

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC 2026, Fibocom (300638.SZ, 0638.HK) et MediaTek ont dévoilé une solution CPE phare alimentée par le module 5G FG390 et le chipset Filogic Wi-Fi 8 8800. La nouvelle conception combine la connectivité à grande vitesse de la 5G-A avec les performances sans fil améliorées du Wi-Fi 8, offrant ainsi un accès au réseau plus rapide, plus intelligent et plus fiable aux utilisateurs du monde entier.

Points clés :

FG390 WiFi8 Solution

Une intégration puissante de la 5G et du Wi-Fi 8 : la solution s'intègre à la plateforme Filogic 8800 Wi-Fi 8 et au module 5G FG390 alimenté par MediaTek T930, réunissant le meilleur de la 5G-A et du Wi-Fi 8 afin de créer une connectivité transparente et hautement performante pour les particuliers et les PME.

la solution s'intègre à la plateforme Filogic 8800 Wi-Fi 8 et au module 5G FG390 alimenté par MediaTek T930, réunissant le meilleur de la 5G-A et du Wi-Fi 8 afin de créer une connectivité transparente et hautement performante pour les particuliers et les PME. Une collaboration multi-AP plus intelligente : réduit les interférences de plus de 40 % et améliore l'efficacité du spectre afin d'assurer un fonctionnement plus fluide sur plusieurs appareils.

réduit les interférences de plus de 40 % et améliore l'efficacité du spectre afin d'assurer un fonctionnement plus fluide sur plusieurs appareils. Une couverture étendue et une stabilité renforcée : grâce aux technologies ELR (Enhanced Long-Range) et dRU, la pénétration murale et la couverture augmentent jusqu'à 40 %, ce qui permet de maintenir la stabilité des connexions en périphérie.

grâce aux technologies ELR (Enhanced Long-Range) et dRU, la pénétration murale et la couverture augmentent jusqu'à 40 %, ce qui permet de maintenir la stabilité des connexions en périphérie. Une latence plus faible, un débit plus élevé : la latence tombe à des niveaux inférieurs à la milliseconde, tandis que le débit est doublé, même lorsque plus de 200 appareils sont connectés simultanément.

la latence tombe à des niveaux inférieurs à la milliseconde, tandis que le débit est doublé, même lorsque plus de 200 appareils sont connectés simultanément. Conçue pour l'ère de l'IA : prend en charge la concurrence tri-bande 2,4/5/6 GHz, garantissant la fiabilité des connexions pour les appareils d'IA, les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle et les réseaux domestiques intelligents.

Evan Su, directeur général des communications sans fil chez MediaTek, a déclaré :

« MediaTek et Fibocom ont développé un partenariat durable au fil des années, en tirant parti de nos forces complémentaires en matière de développement de puces et de fourniture de solutions. Ensemble, nous ne cessons d'innover afin de débloquer de nouvelles applications FWA et de nouvelles valeurs et de proposer aux opérateurs et aux clients du monde entier des solutions de connectivité performantes, intelligentes et compétitives. »

Simon Tao, vice-président de la division des solutions sans fil de Fibocom et directeur général de la division MBB, a commenté :

« Cette solution FWA de nouvelle génération constitue une étape importante dans la mission de Fibocom, qui vise à 'Tout connecter de manière intelligente'.

Grâce à la technologie T930 de MediaTek et au Filogic 8800 Wi-Fi 8, nous redéfinissons la valeur de la technologie FWA, non seulement en tant que centre de connectivité à haut débit, mais aussi comme force motrice d'une mise en réseau intelligente couvrant tous les scénarios.

À l'avenir, Fibocom renforcera la collaboration avec ses principaux partenaires tels que MediaTek, en mettant l'accent sur les opérateurs, les entreprises et les ménages afin de faire progresser continuellement nos technologies et nos solutions. Nous visons à faire de l'accès fixe sans fil (FWA) l'acteur du déploiement de la 5G-A, à accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs et à créer un écosystème de communication mondial ouvert et avantageux pour tous. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923559/FG930_WiFi8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2429567/LOGO_Logo.jpg