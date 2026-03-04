MWC 2026 | Fibocom y MediaTek lanzan su solución insignia CPE Wi-Fi 8

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, Fibocom (300638.SZ, 0638.HK) y MediaTek presentaron una solución CPE insignia impulsada por el módulo FG390 5G y el chipset Filogic 8800 Wi-Fi 8. El nuevo diseño combina la conectividad de alta velocidad del 5G-A con el rendimiento inalámbrico mejorado del Wi-Fi 8, ofreciendo un acceso a la red más rápido, inteligente y fiable para usuarios globales.

Puntos clave:

FG390 WiFi8 Solution

Potente integración de 5G + Wi-Fi 8: la solución se integra con la plataforma Filogic 8800 Wi-Fi 8 y el módulo FG390 5G impulsado por MediaTek T930, reuniendo lo mejor de 5G-A y Wi-Fi 8 para crear una conectividad perfecta y de alto rendimiento para hogares y pymes.

Colaboración multi-AP más inteligente: reduce la interferencia en más del 40% y aumenta la eficiencia del espectro para un funcionamiento más fluido de múltiples dispositivos.

Cobertura ampliada y mayor estabilidad: con las tecnologías Enhanced Long-Range (ELR) y dRU, la penetración y la cobertura de la pared aumentan hasta en un 40%, manteniendo estables las conexiones de los bordes.

Menor latencia, mayor rendimiento: la latencia cae a niveles de submilisegundos, mientras que el rendimiento se duplica, incluso con más de 200 dispositivos conectados simultáneamente.

Diseñado para la era de la IA: admite concurrencia tribanda de 2,4/5/6 GHz, lo que garantiza conexiones fiables para dispositivos de IA, aplicaciones de AR/VR y redes de hogares inteligentes.

Evan Su, director general de comunicaciones inalámbricas en MediaTek, indicó:

"MediaTek y Fibocom mantienen una colaboración a largo plazo, aprovechando nuestras fortalezas complementarias para el desarrollo de chips y la entrega de soluciones. Juntos, innovamos continuamente para generar nuevas aplicaciones y valor para FWA, ofreciendo a operadores y clientes de todo el mundo soluciones de conectividad inteligentes, competitivas y de alto rendimiento".

Simon Tao, vicepresidente de la unidad de negocios de soluciones inalámbricas de Fibocom y director general de la división comercial MBB, comentó:

"Esta solución FWA de nueva generación marca un hito importante en la misión de Fibocom de Conectar todo de forma inteligente.

"Con la tecnología T930 de MediaTek y Filogic 8800 Wi-Fi 8, redefinimos el valor de FWA, no solo como un centro de conectividad de alta velocidad, sino también como el impulsor principal de la red inteligente de escenarios completos.

"En el futuro, Fibocom profundizará la colaboración con socios clave como MediaTek, centrándose en operadores, empresas y hogares para avanzar continuamente en nuestras tecnologías y soluciones. Nuestro objetivo es convertir la FWA en el factor clave para la implantación del 5G-A, acelerando la transformación digital en todos los sectores y construyendo un ecosistema de comunicaciones global abierto y beneficioso para todos".