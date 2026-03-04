MWC 2026 | Fibocom und MediaTek stellen Flaggschiff-Wi-Fi-8-CPE-Lösung vor

BARCELONA, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC 2026 stellten Fibocom (300638.SZ, 0638.HK) und MediaTek eine Flaggschiff-CPE-Lösung vor, die mit dem FG390 5G-Modul und dem Filogic 8800 Wi-Fi-8-Chipsatz ausgestattet ist. Das neue Design kombiniert die Hochgeschwindigkeits-Konnektivität von 5G-A mit der verbesserten drahtlosen Leistung von Wi-Fi 8 und bietet so einen schnelleren, intelligenteren und zuverlässigeren Netzwerkzugang für globale Nutzer.

Top-Highlights:

FG390 WiFi8 Solution

Leistungsstarke 5G + Wi-Fi-8-Integration: Die Lösung ist mit der Filogic 8800 Wi-Fi-8-Plattform und dem FG390 5G-Modul powered by MediaTek T930 integriert und vereint das Beste von 5G-A und Wi-Fi 8, um nahtlose, hochleistungsfähige Konnektivität für Haushalte und KMUs zu schaffen.

Die Lösung ist mit der Filogic 8800 Wi-Fi-8-Plattform und dem FG390 5G-Modul powered by MediaTek T930 integriert und vereint das Beste von 5G-A und Wi-Fi 8, um nahtlose, hochleistungsfähige Konnektivität für Haushalte und KMUs zu schaffen. Bessere Multi-AP-Kooperation: Reduziert Interferenzen um über 40 % und erhöht die Spektrumeffizienz für einen reibungsloseren Betrieb mehrerer Geräte.

Reduziert Interferenzen um über 40 % und erhöht die Spektrumeffizienz für einen reibungsloseren Betrieb mehrerer Geräte. Erweiterte Reichweite und höhere Stabilität: Mit den Technologien Enhanced Long-Range (ELR) und dRU erhöhen sich die Wanddurchdringung und die Abdeckung um bis zu 40 %, wobei die Randverbindungen stabil bleiben.

Mit den Technologien Enhanced Long-Range (ELR) und dRU erhöhen sich die Wanddurchdringung und die Abdeckung um bis zu 40 %, wobei die Randverbindungen stabil bleiben. Geringere Latenzzeit, höherer Durchsatz: Die Latenzzeit sinkt auf Werte unter einer Millisekunde, während sich der Durchsatz verdoppelt – selbst bei mehr als 200 gleichzeitig angeschlossenen Geräten.

Die Latenzzeit sinkt auf Werte unter einer Millisekunde, während sich der Durchsatz verdoppelt – selbst bei mehr als 200 gleichzeitig angeschlossenen Geräten. Entwickelt für das Zeitalter der KI: Unterstützt 2,4/5/6GHz Tri-Band-Gleichzeitigkeit und gewährleistet so zuverlässige Verbindungen für KI-Geräte, AR/VR-Anwendungen und Smart-Home-Netzwerke.

Evan Su, General Manager of Wireless Communications bei MediaTek, erklärte:

„MediaTek und Fibocom pflegen eine langfristige Partnerschaft, in der wir unsere komplementären Stärken in der Chipentwicklung und Lösungsbereitstellung nutzen. Gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen, um neue FWA-Anwendungen und Werte zu erschließen und Betreibern und Kunden weltweit leistungsstarke, intelligente und wettbewerbsfähige Konnektivitätslösungen zur Verfügung zu stellen."

Simon Tao, Vice President der Wireless Solutions Business Unit von Fibocom und General Manager des MBB-Geschäftsbereichs, kommentiert:

„Diese FWA-Lösung der neuen Generation ist ein wichtiger Meilenstein bei der Mission von Fibocom, alles intelligent zu verbinden.

Mit T930 von MediaTek und Filogic 8800 Wi-Fi 8 definieren wir den Wert von FWA neu – nicht nur als Hochgeschwindigkeits-Konnektivitäts-Hub, sondern auch als Kernstück eines intelligenten Netzwerks, das alle Szenarien berücksichtigt.

In Zukunft wird Fibocom die Zusammenarbeit mit Kernpartnern wie MediaTek vertiefen und sich auf Betreiber, Unternehmen und Haushalte konzentrieren, um unsere Technologien und Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, FWA zum Schlüssel für die Implementierung von 5G-A zu machen, die digitale Transformation in allen Branchen zu beschleunigen und ein offenes, gewinnbringendes globales Kommunikationsökosystem aufzubauen."

