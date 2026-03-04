- MWC 2026 | Fibocom presenta su solución ECR con inteligencia artificial, marcando el comienzo de una nueva era en el comercio minorista inteligente

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración del MWC 2026, Fibocom presentó su solución de caja registradora electrónica (ECR) con inteligencia artificial de próxima generación para escenarios de venta minorista automatizados e inteligentes.

AI ECR

Impulsada por medio de la plataforma Genio 520/720 IoT de alto rendimiento de MediaTek, esta solución proporciona una capacidad escalar excepcional y admite la integración de modelos de gran tamaño en el dispositivo, haciendo posible que los minoristas globales puedan ofrecer experiencias de venta al por menor que sean más inteligentes, rápidas e inmersivas.

Potencia del hardware: Computación de inteligencia artificial de borde de alto rendimiento

Construida gracias a un avanzado procesador octa-core de 6 nm, la AI ECR proporciona una potente computación de inteligencia artificial de borde para operaciones minoristas tradicionales e inteligentes.

Cuenta con 2 núcleos Cortex-A78 (a 2,2 GHz) y 6 núcleos Cortex-A55 (a 2,0 GHz), además de disponer de una NPU 850 que proporciona hasta 10 TOPS, admite modelos de lenguaje local de gran tamaño para interacción de voz, pronóstico de inventario y reconocimiento visual, y gracias a ello minimiza la dependencia de la nube y garantiza una respuesta más rápida, además de la privacidad de los datos.

Visualidad inmersiva y conectividad fluida

La plataforma admite una pantalla 2K de 15,6 pulgadas con aceleración 2D/3D y puede manejar pantallas ultra HD 4K/5K, ideal para señalización digital.

Para satisfacer las diversas necesidades del comercio minorista, integra una entrada de doble cámara (MIPI CSI + USB) para pagos faciales y análisis de comportamiento, además de múltiples puertos de E/S (USB-A/C, HDMI, RJ45, RJ12, audio) para periféricos.

El Wi-Fi 6 (1x1) y el Bluetooth 5.3 integrados garantizan conexiones inalámbricas estables y de alta velocidad.

Impulsada por Android 15: Segura y preparada para el futuro

Esta solución, que es una de las primeras en ejecutar Android 15, proporciona un ecosistema abierto y seguro que cuenta con multitarea mejorada, gestión de memoria y protección a nivel de sistema, y gracias a ello garantiza un rendimiento fluido y a largo plazo para aplicaciones industriales y de consumo.

"Esperamos poder seguir con nuestra colaboración junto a Fibocom, aprovechando la plataforma MediaTek Genio para ofrecer un potente rendimiento de inteligencia artificial de vanguardia con compatibilidad con modelos de gran tamaño en el dispositivo", explicó CK Wang, vicepresidente y director general de MediaTek IoT. "Esta solución demuestra nuestro compromiso compartido de cara al avance del comercio minorista inteligente y también con ayudar a las empresas a ser más competitivas y eficientes".

Ralph Zhao, director general de la unidad de negocio de Soluciones de Computación Móvil de Fibocom, declaró:

"A medida que la industria al por menor avanza hacia la automatización y la inteligencia, la computación con inteligencia artificial en el borde se ha convertido en la clave para poder mejorar la experiencia del usuario. La nueva solución ECR con inteligencia artificial de Fibocom representa un avance en el diseño de hardware y permite aplicaciones de modelos grandes en el punto de venta con 10 TOPS de potencia de procesamiento, lo que permite a los socios desarrollar soluciones minoristas que sean más competitivas e inteligentes".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924826/AI_ECR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2429567/LOGO_Logo.jpg