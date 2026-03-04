MWC 2026 | Fibocom stellt AI ECR-Lösung vor und läutet eine neue Ära des intelligenten Einzelhandels ein

BARCELONA, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Fibocom stellte auf dem MWC 2026 seine AI Electronic Cash Register (ECR)-Lösung der nächsten Generation für automatisierte und intelligente Einzelhandelsszenarien vor.

Die Lösung, die auf der leistungsstarken Genio 520/720 IoT-Plattform von MediaTek basiert, bietet eine außergewöhnliche Skalierbarkeit und unterstützt die Integration großer Modelle auf dem jeweiligen Gerät, so dass globale Einzelhändler intelligentere, schnellere und intensivere Einzelhandelserlebnisse bieten können.

AI ECR

Hardware-Kernleistung: Leistungsstarkes Edge-KI-Computing

AI ECR basiert auf einem fortschrittlichen 6-nm-Octa-Core-Prozessor und bietet leistungsstarke KI-Rechenleistung sowohl für traditionelle als auch für intelligente Einzelhandelsgeschäfte.

Ausgestattet mit 2 Cortex-A78-Kernen (jeweils 2,2 GHz) und 6 Cortex-A55-Kernen (jeweils 2,0 GHz) plus einer NPU 850, die bis zu 10 TOPS bietet, unterstützt die Lösung lokale große Sprachmodelle für Sprachinteraktion, Bestandsprognosen und visuelle Erkennung, was die Abhängigkeit von der Cloud minimiert und gleichzeitig schnellere Reaktionen und Datenschutz gewährleistet.

Immersive Visualisierung und nahtlose Konnektivität

Die Plattform unterstützt ein 15,6-Zoll-2K-Display mit 2D/3D-Beschleunigung und kann 4K/5K-Ultra-HD-Bildschirme betreiben, was für Digital Signage ideal ist.

Um den vielfältigen Anforderungen des Einzelhandels gerecht zu werden, verfügt sie über einen dualen Kameraeingang (MIPI CSI + USB) für Gesichtserkennung und Verhaltensanalyse sowie mehrere E/A-Anschlüsse (USB-A/C, HDMI, RJ45, RJ12, Audio) für Peripheriegeräte.

Integriertes Wi-Fi 6 (1×1) und Bluetooth 5.3 sorgen für schnelle und stabile drahtlose Verbindungen.

Powered by Android 15: Sicher und zukunftsfähig

Als eine der ersten, die unter Android 15 betrieben wird, bietet die Lösung ein offenes, sicheres Ökosystem mit verbessertem Multitasking, Speichermanagement und Schutz auf Systemebene, was eine reibungslose, langfristige Leistung für Industrie- und Verbraucheranwendungen gewährleistet.

„Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Fibocom fortzusetzen und die MediaTek Genio-Plattform zu nutzen, um leistungsstarke Edge-KI-Performance mit On-Device-Support für große Modelle zu liefern", so CK Wang, Vice President und General Manager von MediaTek IoT. „Diese Lösung unterstreicht unser gemeinsames Engagement, den intelligenten Einzelhandel voranzutreiben und Unternehmen dabei zu helfen, wettbewerbsfähiger und effizienter zu werden."

Ralph Zhao, General Manager der Geschäftseinheit Mobile Computing Solutions bei Fibocom, erklärt dazu:

„Mit der zunehmenden Automatisierung und Intelligenz im Einzelhandel ist Edge-KI-Computing der Schlüssel zur Verbesserung der Benutzererfahrung. Die neue AI ECR-Lösung von Fibocom stellt einen Durchbruch im Hardwaredesign dar und ermöglicht großformatige Anwendungen am Point of Sale mit einer Verarbeitungsleistung von 10 TOPS, wodurch Partner in die Lage versetzt werden, wettbewerbsfähigere und intelligentere Einzelhandelslösungen zu entwickeln."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2924826/AI_ECR.jpg

Logo https://mma.prnewswire.com/media/2429567/LOGO_Logo.jpg