MWC Barcelona 2023: Huawei defende passos mais rápidos em direção a um mundo inteligente

BARCELONA, Espanha, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente da Huawei Carrier BG, Li Peng, falou hoje no dia zero do Fórum MWC Barcelona de 2023 da Huawei sobre como o 5G estava abrindo as portas para um mundo inteligente e como o salto para o 5,5G seria um marco importante ao longo dessa jornada. Li enfatizou que o setor teve que trabalhar em conjunto para avançar mais rapidamente em direção a um mundo de banda ultralarga, verde e inteligente, e que o plano de negócios Huawei's GUIDE poderia ajudar a estabelecer as bases para essa importante conquista.

Li Peng, presidente da Carrier BG, Huawei faz um discurso de abertura. (PRNewsfoto/Huawei)

Os mundos físico e digital parecem estar cada vez mais próximos à medida que os efeitos da transformação digital e inteligente se tornam cada vez mais aparentes em nossos locais de trabalho, nossas casas e nossas vidas pessoais. Muitas operadoras responderam à crescente demanda nessas áreas por experiências de maior qualidade e maior produtividade, impulsionando o setor de TIC.

Conectividade+ é fundamental para o desenvolvimento próspero do 5G

Até o final de 2022, mais de 230 redes 5G já haviam sido implementadas comercialmente, dando suporte a mais de um bilhão de usuários 5G e uma infinidade de dispositivos 5G, e o 5G impulsionou o rápido desenvolvimento do setor de TIC. No mercado de consumo, as operadoras vêm inovando para ampliar a "Conectividade+". À medida que os recursos 5G continuam melhorando, as principais operadoras da Europa, da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio se esforçam para desenvolver diferentes tipos de serviços digitais. Algumas operadoras convergiram a conectividade com serviços OTT locais, o que lhes permite alcançar o sucesso compartilhado. Essas ofertas agrupam conectividade com serviços digitais, como mídia social, ajudando-os a se tornar um provedor de serviços digitais completo.

O mercado interno também se tornou uma área em que as operadoras podem gerar mais valor à medida que a penetração do 5G e da fibra segue crescendo. Portanto, as operadoras estão ampliando a "Conectividade+" para obter melhores experiências, serviços melhores e uma O&M mais eficiente. Os serviços Premium de banda larga residencial, como 5G FWA e 10G PON, expandiram-se mais rapidamente do que o esperado, ajudando as operadoras em regiões como Europa e Oriente Médio a aumentar o ARPU de 30% a 60%.

Tecnologias de uso geral como 5G, IA e computação em nuvem estão impulsionando a digitalização industrial e trazendo novas oportunidades estratégicas. Os clientes empresariais precisam de mais portfólios de ofertas, e os provedores precisam reforçar a "Conectividade+". Uma operadora chinesa havia combinado conectividade com serviços em nuvem, IA, segurança e plataformas para expandir a novos mercados e aumentar seu faturamento de digitalização industrial em mais de 20% em 2022.

Daqui em diante, as operadoras continuarão melhorando seus recursos de rede para oferecer experiências mais garantidas. Portanto, os provedores estão tornando a "Conectividade+" mais aberta. A Huawei ingressou no projeto CAMARA liderado pelo GSMA. Com esse projeto, nosso objetivo é ajudar as operadoras a transformar redes em plataformas de capacitação de serviços, e monetizar uma melhor experiência do cliente.

Avançando mais rapidamente a um mundo de banda ultralarga, verde e inteligente

Daqui em diante, o mundo inteligente será profundamente integrado ao mundo físico. Tudo será conectado de forma inteligente, incluindo entretenimento pessoal, trabalho e produção industrial. Isso significa que as redes deverão evoluir do Gbps onipresente para o 10 Gbps onipresente, a conectividade e o sensoriamento precisarão ser integrados e o setor de TIC deverá mudar seu foco do consumo de energia para a eficiência energética.

A evolução do 5G para o 5,5G será fundamental para atender a esses crescentes requisitos.

A Huawei está pronta para trabalhar com seus parceiros do setor e oferecer uma experiência onipresente de 10 Gbps com tecnologias inovadoras sem fio, ópticas e IP; explorar casos de uso como colaboração entre veículos e monitoramento do meio ambiente para integrar sensoriamento e comunicação; e construir um sistema de indicador de eficiência energética unificado para impulsionar o desenvolvimento do setor verde.

Em 2022, o ITU-T lançou o NCIe oficialmente, um indicador para medir a intensidade das emissões de carbono da rede, como um padrão formal. As principais operadoras na China e na Europa verificaram novos indicadores multidimensionais de eficiência energética em suas redes ao vivo e melhoraram a eficiência energética de 20% a 50%.

Ao fim de seu discurso, Li convocou todo o setor a seguir o plano de negócios GUIDE para acelerar a prosperidade do 5G e fazer progressos rápidos em direção a um mundo de banda ultralarga, verde e inteligente juntos.

O MWC Barcelona 2023 será realizado de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, nós mergulharemos em tópicos como o sucesso comercial do 5G, as oportunidades do 5,5G, o desenvolvimento verde, a transformação digital e a nossa visão de usar o plano de negócios GUIDE para estabelecer as bases para o 5,5G e ampliar o sucesso do 5G para aumentar a prosperidade ainda mais. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009913/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

