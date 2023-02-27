MWC Barcelona 2023: Huawei за более быстрое движение к интеллектуальному миру
Feb 27, 2023, 06:14 ET
БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 27 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Президент Huawei Carrier BG Ли Пэн сегодня рассказал на форуме Huawei MWC Barcelona 2023 Day 0 о том, как 5G открывает дверь в интеллектуальный мир и как скачок к 5.5G будет ключевой вехой на этом пути. Ли подчеркнул, что отрасль должна работать сообща для ускорения перехода к сверхширокополосному, экологически безопасному и интеллектуальному миру и что бизнес-план Huawei's GUIDE может помочь заложить основу для этого важного достижения.
Ли Пэн (Li Huawei Peng), президент Carrier BG, произносит вступительную речь
Физический и цифровой миры становятся все ближе по мере того, как последствия цифровой и интеллектуальной трансформации становятся все более заметными в наших рабочих местах, в наших домах и в нашей личной жизни. Многие поставщики услуг связи отреагировали на растущий спрос в этих областях на повышение качества обслуживания и повышение производительности, что способствовало продвижению отрасли ИКТ.
Сетевое взаимодействие (Connectivity+) — ключ к успешному развитию 5G
К концу 2022 года более 230 сетей 5G уже были коммерчески развернуты, поддерживая более одного миллиарда пользователей 5G и множество устройств 5G, и 5G способствовала быстрому развитию отрасли ИКТ. На потребительском рынке поставщики услуг связи внедряют инновации в целях расширения возможностей «сетевого взаимодействия +». Поскольку возможности 5G продолжают улучшаться, ведущие операторы связи в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке изо всех сил стараются развивать различные виды цифровых услуг. Некоторые операторы имеют конвергентную связь с местными OTT-сервисами, что позволяет им добиваться общего успеха. Эти предложения объединяют возможности подключения с цифровыми сервисами, такими как социальные сети, помогая им превратиться в универсального поставщика цифровых услуг.
Внутренний рынок также стал областью, где операторы связи могут приносить больше прибыли, поскольку внедрение 5G и оптоволокна продолжает расти. Таким образом, операторы расширяют «сетевое взаимодействие +» ("Connectivity +") для улучшения опыта, улучшения услуг и повышения эффективности операций. Услуги домашней широкополосной связи премиум-класса, такие как 5G FWA и 10G PON, расширяются быстрее, чем ожидалось, помогая операторам связи в регионах, включая Европу и Ближний Восток, увеличить ARPU на 30-60%.
Технологии общего назначения, такие как 5G, искусственный интеллект и облачные вычисления, стимулируют оцифровку промышленности и открывают новые стратегические возможности. Корпоративным клиентам требуется больше портфелей предложений, операторам связи необходимо усилить «сетевое взаимодействие +» ("Connectivity+"). Один китайский оператор объединил возможности подключения с облачными сервисами, искусственным интеллектом, безопасностью и платформенными сервисами, чтобы выйти на новые рынки и увеличить свои доходы от промышленной цифровизации более чем на 20% в 2022 году.
Продвигаясь вперед, операторы связи будут продолжать совершенствовать свои сетевые возможности, чтобы предоставлять более гарантированный опыт. Таким образом, операторы делают «сетевое взаимодействие +» ("Connectivity+") более открытым. Huawei присоединилась к проекту CAMARA, возглавляемому GSMA. С помощью этого проекта мы стремимся помочь операторам связи превратить сети в платформы для предоставления услуг и монетизировать лучший клиентский опыт.
Быстрый переход в сверхширокополосный, экологичный и интеллектуальный мир
В перспективе интеллектуальный мир будет глубоко интегрирован в физический мир. Все, включая персональные развлечения, рабочие места и промышленное производство, будут интеллектуально связаны. Это означает, что сети должны будут эволюционировать от повсеместных Гбит/с к вездесущим 10 Гбит/с, необходимо будет интегрировать возможности подключения и измерения, а отрасли ИКТ придется сместить акцент с энергопотребления на энергоэффективность.
Переход от 5G к 5,5G будет ключом к удовлетворению этих растущих потребностей.
Компания Huawei готова сотрудничать со своими отраслевыми партнерами в целях обеспечения повсеместного взаимодействия с 10 Гбит/с с использованием инновационных беспроводных, оптических и IP-технологий; изучения сценариев использования, таких как сотрудничество между автомобилями и мониторинг окружающей среды для интеграции процессов измерения и коммуникации; а также создания единой системы показателей энергоэффективности для стимулирования развития экологически чистой отрасли.
В 2022 году ITU-T официально выпустил NCIe, показатель для измерения интенсивности выбросов углерода в сети, в качестве официального стандарта. Ведущие поставщики в Китае и Европе проверили новые многомерные показатели энергоэффективности в своих прямых сетях и повысили энергоэффективность от 20% до 50%.
В конце своей речи Ли призвал всю отрасль следовать бизнес-плану GUIDE для ускорения процветания 5G и ускорения прогресса в направлении сверхширокополосного, экологически безопасного и интеллектуального мира.
MWC Barcelona 2023 пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Huawei продемонстрирует свои продукты и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Совместно с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы будем погружаться в такие темы, как бизнес-успех 5G, возможности 5,5G, экологически чистое развитие, цифровая трансформация и наша концепция использования бизнес-плана GUIDE для закладки фундамента для 5,5G и развития успеха 5G для еще большего процветания. Подробная информация представлена на сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2009894/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg
SOURCE Huawei
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