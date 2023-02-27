MWC Barcelona 2023: Huawei за более быстрое движение к интеллектуальному миру

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 27 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Президент Huawei Carrier BG Ли Пэн сегодня рассказал на форуме Huawei MWC Barcelona 2023 Day 0 о том, как 5G открывает дверь в интеллектуальный мир и как скачок к 5.5G будет ключевой вехой на этом пути. Ли подчеркнул, что отрасль должна работать сообща для ускорения перехода к сверхширокополосному, экологически безопасному и интеллектуальному миру и что бизнес-план Huawei's GUIDE может помочь заложить основу для этого важного достижения.

Ли Пэн (Li Huawei Peng), президент Carrier BG, произносит вступительную речь

Li Peng, President of the Carrier BG, Huawei, delivers a keynote speech

Физический и цифровой миры становятся все ближе по мере того, как последствия цифровой и интеллектуальной трансформации становятся все более заметными в наших рабочих местах, в наших домах и в нашей личной жизни. Многие поставщики услуг связи отреагировали на растущий спрос в этих областях на повышение качества обслуживания и повышение производительности, что способствовало продвижению отрасли ИКТ.

Сетевое взаимодействие (Connectivity+) — ключ к успешному развитию 5G

К концу 2022 года более 230 сетей 5G уже были коммерчески развернуты, поддерживая более одного миллиарда пользователей 5G и множество устройств 5G, и 5G способствовала быстрому развитию отрасли ИКТ. На потребительском рынке поставщики услуг связи внедряют инновации в целях расширения возможностей «сетевого взаимодействия +». Поскольку возможности 5G продолжают улучшаться, ведущие операторы связи в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке изо всех сил стараются развивать различные виды цифровых услуг. Некоторые операторы имеют конвергентную связь с местными OTT-сервисами, что позволяет им добиваться общего успеха. Эти предложения объединяют возможности подключения с цифровыми сервисами, такими как социальные сети, помогая им превратиться в универсального поставщика цифровых услуг.

Внутренний рынок также стал областью, где операторы связи могут приносить больше прибыли, поскольку внедрение 5G и оптоволокна продолжает расти. Таким образом, операторы расширяют «сетевое взаимодействие +» ("Connectivity +") для улучшения опыта, улучшения услуг и повышения эффективности операций. Услуги домашней широкополосной связи премиум-класса, такие как 5G FWA и 10G PON, расширяются быстрее, чем ожидалось, помогая операторам связи в регионах, включая Европу и Ближний Восток, увеличить ARPU на 30-60%.

Технологии общего назначения, такие как 5G, искусственный интеллект и облачные вычисления, стимулируют оцифровку промышленности и открывают новые стратегические возможности. Корпоративным клиентам требуется больше портфелей предложений, операторам связи необходимо усилить «сетевое взаимодействие +» ("Connectivity+"). Один китайский оператор объединил возможности подключения с облачными сервисами, искусственным интеллектом, безопасностью и платформенными сервисами, чтобы выйти на новые рынки и увеличить свои доходы от промышленной цифровизации более чем на 20% в 2022 году.

Продвигаясь вперед, операторы связи будут продолжать совершенствовать свои сетевые возможности, чтобы предоставлять более гарантированный опыт. Таким образом, операторы делают «сетевое взаимодействие +» ("Connectivity+") более открытым. Huawei присоединилась к проекту CAMARA, возглавляемому GSMA. С помощью этого проекта мы стремимся помочь операторам связи превратить сети в платформы для предоставления услуг и монетизировать лучший клиентский опыт.

Быстрый переход в сверхширокополосный, экологичный и интеллектуальный мир

В перспективе интеллектуальный мир будет глубоко интегрирован в физический мир. Все, включая персональные развлечения, рабочие места и промышленное производство, будут интеллектуально связаны. Это означает, что сети должны будут эволюционировать от повсеместных Гбит/с к вездесущим 10 Гбит/с, необходимо будет интегрировать возможности подключения и измерения, а отрасли ИКТ придется сместить акцент с энергопотребления на энергоэффективность.

Переход от 5G к 5,5G будет ключом к удовлетворению этих растущих потребностей.

Компания Huawei готова сотрудничать со своими отраслевыми партнерами в целях обеспечения повсеместного взаимодействия с 10 Гбит/с с использованием инновационных беспроводных, оптических и IP-технологий; изучения сценариев использования, таких как сотрудничество между автомобилями и мониторинг окружающей среды для интеграции процессов измерения и коммуникации; а также создания единой системы показателей энергоэффективности для стимулирования развития экологически чистой отрасли.

В 2022 году ITU-T официально выпустил NCIe, показатель для измерения интенсивности выбросов углерода в сети, в качестве официального стандарта. Ведущие поставщики в Китае и Европе проверили новые многомерные показатели энергоэффективности в своих прямых сетях и повысили энергоэффективность от 20% до 50%.

В конце своей речи Ли призвал всю отрасль следовать бизнес-плану GUIDE для ускорения процветания 5G и ускорения прогресса в направлении сверхширокополосного, экологически безопасного и интеллектуального мира.

MWC Barcelona 2023 пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Huawei продемонстрирует свои продукты и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Совместно с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы будем погружаться в такие темы, как бизнес-успех 5G, возможности 5,5G, экологически чистое развитие, цифровая трансформация и наша концепция использования бизнес-плана GUIDE для закладки фундамента для 5,5G и развития успеха 5G для еще большего процветания. Подробная информация представлена на сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2009894/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

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