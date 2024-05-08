İçinizi Isıtan Bir Dünya: HUAWEI XMAGE Global Fuarı Resmi Olarak Başladı

Huawei'nin akıllı telefon fotoğrafçılığında mükemmelliğe yönelik açık platformunu kutlayan yıllık yarışma olan HUAWEI XMAGE Ödülleri 2024 de sergi açılış töreni sırasında resmi olarak başlatıldı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışma, Huawei'n önde gelen XMAGE görüntüleme teknolojisinden yararlanarak tüketicilere yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini tam anlamıyla ortaya çıkarmaları için ilham vermeyi ve her fotoğrafa daha derin duygusal ve kültürel rezonans katmayı amaçlıyor.

"İçinizi Isıtan Bir Dünya – Huawei Fotoğrafçılığının 12 Yılı"

"İçinizi Isıtan Bir Dünya" temasıyla açılan sergide, milyonlarca başvuru arasından seçilen ve Huawei akıllı telefonlarıyla çekilen yaklaşık 300 fotoğraf sergileniyor. Bu görüntüler, dünyanın her köşesinden sıcaklık, huzur ve parlaklık anlarının yanı sıra sıradan insanlarla gerçek ilişkilendirilebilirliği sergiliyor ve HUAWEI XMAGE'in yeni marka felsefesi olan 'Görüntünün Gücü'nü özetliyor. Felsefe, üstün görüntüleme teknolojisi ve deneyimleriyle tüketicilerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve beğenisini ateşlemeyi ve çekilenlerin ötesinde güçlü etkisini sergilemeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz on yıl mobil fotoğrafçılık için hızlı bir gelişme dönemi oldu. Bu sergide son 12 yılda Huawei akıllı telefon serisinden çalışmalar yer alıyor. Bu süre zarfında Huawei, sürekli inovasyon yoluyla mobil görüntüleme teknolojisinin evrimine ve gelişimine yön verdi. Ayrıca, Huawei sürekli olarak fotoğraf yarışmaları, topluluk etkinlikleri ve trend raporları gibi küresel faaliyetlerde bulunarak mobil fotoğrafçılık kültürünün dünya çapında yayılmasını teşvik etmektedir.

Bugün HUAWEI P Serisi, HUAWEI Pura Serisine yükseltildi. HUAWEI Pura Serisi, üstün fotoğrafçılığı, estetik tasarımı ve benzersiz stili mükemmel bir şekilde bütünleştiren yeni bir tutumla yeniden başlıyor. En son yapılan DXOMARK incelemesine göre HUAWEI Pura 70 Ultra, 163 puan gibi etkileyici bir puanla DXOMARK Akıllı Telefon Kamera Sıralamasında en üst sırada yer alıyor. 1

HUAWEI Pura 70 Serisi ile yeni bir ölçüt belirleyen HUAWEI XMAGE, akıllı fotoğrafçılığı yeni boyutlara taşıyarak küresel kullanıcılarla birlikte teknoloji ve deneyimin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

National Geographic fotoğrafçısı Keith Ladzinski açılış töreni sırasında şunları söyledi: "Evrensel bir dil olarak fotoğraf, güzelliği yakalayabilir ve sohbete ilham verebilir. Bu sergi, gerçekten samimi bir marka felsefesi sunarak Huawei'n 'teknoloji' ve 'sanat' üzerine düşüncelerini yansıtıyor."

Sergide sekiz farklı tema ele alınıyor: "Doğa Ananın Sırları", "Manzara ve Mekânlar", "Hayvanlarla Diyalog", "Yaşamın Öyküsü", "Sen ve Ben", "Sporun Keyfi", "Anların Gücü" ve " Gençliğin Dünyası".

Sergi küratörü ve Çin Fotoğrafçılar Derneği 9. Başkan Yardımcısı Chen Xiaobo, "Teknolojinin ve hızın egemen olduğu bir çağda, insanların dış gürültü ve stresten bunalması kolay" dedi. "Dünya çapındaki içerik oluşturucuların Huawei akıllı telefonlarıyla yürek ısıtan anları yakaladığını ve aktardığını görmek güven verici. Bu görüntüler ruhlarda yankı uyandıran, gerçek sıcaklığı ve güzelliği aktaran köprüler görevi görüyor."

"İçinizi Isıtan Bir Dünya - Huawei Fotoğrafçılığının 12 Yılı" 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Olağanüstü çalışmalar, Instagram'da @HuaweiXmageAwards, Instagram, X ve Facebook'ta @HuaweiMobile gibi Huawei'nin resmi platformlarında sergilenecek.

HUAWEI XMAGE Ödülleri 2024: İlham Veren Esintiler, Küresel Fotoğraf Kültürüne Öncülük Ediyor

HUAWEI XMAGE Ödülleri 2024, sergi açılış töreniyle resmi olarak başladı. Akıllı telefon fotoğrafçılığında mükemmellik için açık bir platform olan yıllık yarışma, mobil fotoğrafçılığa daha derin bir sanatsal önem ve estetik ifade kazandırmak için benzersiz perspektiflerin ve sınırsız yaratıcılığın kullanımını teşvik ediyor. 2017 yılından bu yana her yıl düzenlenen yarışmaya 170'ten fazla ülke ve bölgeden kullanıcılar katılarak bugüne kadar yaklaşık 4 milyon katılım sağladı. Bu, HUAWEI XMAGE Ödüllerini dünya çapındaki perspektiflerden insanlık tarihinden kesitler içeren başlı başına bir kültürel miras haline getiriyor.

Bu yılki XMAGE Ödülleri, Huawei'nin Anlık Görüntü, Portre fotoğrafçılığı, telefoto ve makro fotoğrafçılık ve renk stili konularındaki liderliğini sergileyen yeni "Anlar", "Yüzler", "Çok Uzak, Çok Yakın" ve "Stil" kategorilerini tanıtıyor. Ek olarak, sanatçıları Huawei'in amiral gemisi görüntüleme özelliklerini kullanarak çeşitli ifade biçimlerini ve temaları keşfetmeye teşvik etmek için "Pura Serisinin En İyisi" ve "Mate Serisinin En İyisi" gibi yeni ödüller oluşturuldu. Tüm kazananların çalışmaları, diğer fırsatların yanı sıra küresel reklam platformlarında ve HUAWEI Pay transit kartında yer alabilir.

Yarışma ayrıca, Chen Xiaobo - Çin Fotoğrafçılar Birliği 9. Başkan Yardımcısı, Keith Ladzinski - National Geographic Fotoğrafçısı ve Emmy Adayı Yönetmen, James Perolls - Moda Fotoğrafçısı ve Yönetmen, Susi Belianska - Portre Fotoğrafçısı ve Görsel Sanatçı, Li Changzhu - Huawei Tüketici İş Grubu'n da aralarında bulunduğu yeni bir saygın jüri heyetini ağırlıyor, görüntü ifadesine ilişkin derin içgörülerine dayanarak en ilgi çekici fotoğraf hikayelerini birlikte seçecekler.

HUAWEI XMAGE Ödülleri 2024 başvurular başladı, kayıtlar 15 Eylül 2024 Pekin saatiyle 24:00'te (GMT+8) sona erecektir. Daha fazla bilgi almak ve yarışmaya katılmak için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

1 DXOMARK, 8 Mayıs 2024tarihine kadar piyasaya sürülen ticari akıllı telefonlar için derecelendirilmiştir.

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