My Guangdong Story | Artista francés restablece su vida en Guangzhou a los cincuenta años por amor y sueño

GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- "Guangzhou es la primera ciudad que recibe mis obras", dijo Jean Michel Stanislas Garczynski, un artista francés que vive en Guangzhou desde hace 12 años, durante una entrevista con GDToday.

En 2010, Michel vino a Guangzhou para una exposición en la que los residentes de Guangzhou apreciaron sus obras. Entonces decidió seguir desarrollando su carrera en esta ciudad.

"Guangzhou es un lugar perfecto para los bocetos. Pinté las flores de Guangzhou como tabebuia chrysantha y bauhinia, así como lugares hermosos como Baomo Garden, Shamian, Pearl River y otros", dijo Michel.

La costumbre especial en Guangzhou también impresionó mucho a Michel.

"Recuerdo que, años antes, escuché tambores y gritos un día y luego salí corriendo de mi estudio una vez que supe que abajo había una carrera de botes dragón. Luego pinté mientras alcanzaba esos botes, que eran muy rápidos. Para terminar esta pintura, corrí unos cuatrocientos metros y sudé mucho", dijo Michel a GDToday.

En 2010, con 53 años, Michel conoció a Suzanne, que es 28 años menor que él, en la Feria Internacional de Arte de Guangzhou, donde Suzanne ayudó a Michel como intérprete y asistente. Después de ser socios en el trabajo durante años, Michel y Suzanne han desarrollado sentimientos especiales el uno por el otro.

"Suzanne me ayudó mucho en mi trabajo y fue testigo del cambio de mi concepción del arte. Me gusta su personalidad, su sabiduría y ella misma", compartió Michel.

Sin embargo, al principio, los padres de Suzanne dudaban sobre su diferencia de edad de 28 años, porque querían que ella tuviera una vida estable.

"Los padres de Suzanne vinieron a Guangzhou a vivir con nosotros por un corto tiempo. Los recorrimos por Guangzhou, fingiendo que nuestra relación era laboral. No les dijimos la verdad hasta que me conocieron bien. Y han visto lo armoniosos y felices que somos, así que poco a poco me han aceptado", dijo Michel.

Ahora, Michel y Suzanne viven una vida tranquila en Guangzhou, planean tener un bebé este año y formar una familia.

Arte y amor. Estas son las razones por las que Michel ama Guangzhou.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2062635/video.mp4

