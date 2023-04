My Guangdong Story | Un artiste français, dans la cinquantaine, refait sa vie à Guangzhou, par amour et par rêve

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- « Guangzhou est la première ville qui accueille mes œuvres », a déclaré Jean Michel Stanislas Garczynski, un artiste français qui vit à Guangzhou depuis 12 ans, lors d'un entretien avec GDToday

En 2010, Michel est venu à Guangzhou pour une exposition, au cours de laquelle ses œuvres ont été appréciées par les habitants de la ville. Il a alors décidé de poursuivre sa carrière dans cette ville.

« Guangzhou est un endroit idéal pour réaliser des croquis. J'ai peint les fleurs de Guangzhou, comme le tabebuia chrysantha et le bauhinia, ainsi que des sites magnifiques comme Baomo Garden, Shamian, la Rivière des Perles, et d'autres encore », a déclaré Michel.

La coutume spéciale de Guangzhou a également beaucoup impressionné Michel.

« Je me souviens que, des années auparavant, j'ai entendu des tambours et des cris un jour, puis je me suis précipité hors de mon atelier lorsque j'ai su que c'était une course de bateaux-dragons qui se déroulait en bas. J'ai alors peint tout en rattrapant ces bateaux, qui étaient très rapides. Pour terminer cette peinture, j'ai couru pendant environ quatre cents mètres et j'ai beaucoup transpiré », a déclaré Michel à GDToday.

En 2010, à l'âge de 53 ans, Michel a rencontré Suzanne, qui a 28 ans de moins que lui, à la Foire internationale d'art de Guangzhou, où Suzanne a aidé Michel en tant qu'interprète et assistante. Après avoir été partenaires au travail pendant des années, Michel et Suzanne ont développé des sentiments particuliers l'un pour l'autre.

« Suzanne m'a beaucoup aidé dans mon travail et a été témoin de l'évolution de ma conception de l'art. J'aime sa personnalité, sa sagesse et sa personne », a déclaré Michel.

Cependant, au début, les parents de Suzanne ont hésité à accepter leur différence d'âge de 28 ans, parce qu'ils voulaient qu'elle ait une vie stable.

« Les parents de Suzanne sont venus à Guangzhou pour vivre avec nous pendant une courte période. Nous leur avons fait visiter Guangzhou, en prétendant qu'il s'agissait de relations de travail. Nous ne leur avons pas dit la vérité avant qu'ils ne me connaissent bien. Ils ont vu à quel point nous sommes harmonieux et heureux, et ils m'ont progressivement accepté », a déclaré Michel.

Aujourd'hui, Michel et Suzanne mènent une vie paisible à Guangzhou et prévoient d'avoir un enfant cette année et de fonder une famille.

Art et amour. C'est pour cela que Michel aime Guangzhou.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2062635/video.mp4

SOURCE GDToday