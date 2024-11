My Special Aflac Duck® aterriza en Sacramento Valley

Aflac provee compañeros robóticos a pacientes con cáncer pediátrico y anemia falciforme

ROSEVILLE Calif., 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los niños del norte de California tienen un nuevo mejor amigo que les brinda confort durante su tratamiento del cáncer. Aflac Incorporated, un proveedor líder de productos y seguros médicos complementarios en los EE. UU., donó hoy el pato robótico, My Special Aflac Duck al Keaton's Child Cancer Alliance en Roseville. El evento marca la entrega de casi 200 patos a Keaton's en los últimos dos años y más de 33,000 patos distribuidos de forma gratuita desde que comenzó el programa en 2018.

Yasmine Farias Chavez asisten a la entrega de My Special Aflac Duck ® en Keaton's Child Cancer Alliance el jueves. El evento marca la entrega de casi 200 patos a Keaton's en los últimos dos años y más de 33,000 patos distribuidos de forma gratuita desde que comenzó el programa en 2018. (PRNewsfoto/Aflac)

"Aproximadamente 26 niños son diagnosticados de cáncer cada día en los Estados Unidos, entre ellos los valientes 'Child Cancer Warriors' del Keaton's Child Cancer Alliance", dijo Inés Rodríguez Gutzmer, vicepresidenta senior y directora de Comunicaciones de Aflac. "Estos increíbles niños, y sus familias, representan determinación y resiliencia, y sobre todo, como lo vimos hoy, un espíritu alegre que sigue brillando. Estamos agradecidos al equipo de Keaton's por permitirnos formar parte del increíble trabajo que hacen todos los días. Juntos, estamos marcando la diferencia en la vida de estos niños, sus familias y sus comunidades".

My Special Aflac Duck es un robot social impulsado por una tecnología innovadora que ayuda a los niños a prepararse para procedimientos médicos, comunicar sus sentimientos, practicar técnicas de distracción y mucho más. El acompañante robótico fue diseñado en colaboración con más de 100 niños, familias y profesionales médicos junto a Empath Labs.

Un estudio de tres años reveló que los pacientes experimentaron una reducción de la angustia, las náuseas, el dolor y la ansiedad causada por los procedimientos médicos en los niños que recibieron My Special Aflac Duck, comparados con aquellos que no recibieron el pato. Además, los padres y los proveedores de cuidados informaron una reducción del estrés y la ansiedad, lo que demuestra cómo My Special Aflac Duck es brinda una herramienta valiosa no solo para los niños sino también para su entorno.

La entrega de patos coincidió con el evento anual del hospital conocido como Keaton's Operation Gobble, donde más de 20 familias recibieron kits de comida para el Día de Acción de Gracias.

"Estamos increíblemente agradecidos por nuestra asociación con Aflac para poder dar apoyo a los jóvenes valientes y a sus familias en su desafío contra el cáncer, para que reciban el apoyo personalizado que necesitan a lo largo de su viaje", declaró Jessica Alonso, directora ejecutiva de Keaton's Child Cancer Alliance. "Esta generosa contribución de My Special Aflac Ducks tendrá un impacto significativo en los niños a los que servimos. Estos acompañantes reconfortantes e interactivos brindan apoyo emocional y ayudan a los niños a atravesar las complejidades del tratamiento, llevando sonrisas y brindando la fuerza necesaria a estas familias en algunos de sus momentos más desafiantes. Juntos, estamos fortaleciéndolos para enfrentar el cáncer con coraje y esperanza".

Desde su debut en 2018, My Special Aflac Duck ha recibido numerosos premios: fue nombrado uno de los 50 mejores inventos por la revista Time Magazine y el "Best in Show" en el evento CES de artículos electrónicos innovadores, y en South by Southwest, entre otros. El programa My Special Aflac Duck es un sello distintivo de los más de $184 millones destinados por Aflac a la investigación y el tratamiento del cáncer infantil y trastornos de la sangre, incluyendo el apoyo al Centro de Cáncer y Trastornos de la Sangre de Aflac en el Children's Hospital of Atlanta.

Los proveedores de atención médica, las organizaciones de apoyo y las familias pueden solicitar My Special Aflac Duck sin cargo alguno para los niños de 3 años o más que han sido diagnosticados con cáncer o anemia falciforme en https://www.aflacchildhoodcancer.org/es/myduck.cfm

SOBRE AFLAC INCORPORATED

Aflac Incorporated (NYSE: AFL), una empresa incluida en la lista Fortune 500, ha ayudado a proporcionar protección financiera y tranquilidad durante casi siete décadas a millones de asegurados y clientes a través de sus subsidiarias en Estados Unidos y Japón. En Estados Unidos, Aflac es el proveedor número uno de productos de seguros médicos suplementarios.1 En Japón, Aflac Life Insurance Japan es el principal proveedor de seguros médicos y de cáncer en términos de pólizas vigentes. La empresa se enorgullece de estar a disposición de sus titulares de pólizas cuando más nos necesitan, así como de ser incluida entre las empresas más éticas del mundo por Ethisphere, durante 18 años consecutivos (2024), las empresas más admiradas del mundo de Fortune, durante 23 años (2024), y el índice de igualdad de género de Bloomberg, por cuarto año consecutivo (2023). Además, la empresa se convirtió en signataria de los "Principios de inversión responsable" (Principles for Responsible Investment, PRI) en el 2021 y ha estado incluida en el índice Dow Jones de sostenibilidad de Norteamérica (2023) durante 10 años. Para obtener información sobre cómo obtener ayuda con los gastos que el seguro médico no cubre, visítenos en aflac.com o aflac.com/espanol. Los inversionistas pueden obtener más información sobre Aflac Incorporated y su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad en investors.aflac.com en la sección "Sostenibilidad".

1 LIMRA 2023 U.S. Supplemental Health Insurance Total Market Report (Informe del mercado total de seguros de salud suplementarios en EE. UU).

