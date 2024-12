Myant et Coapt s'associent pour transformer les technologies d'assistance et la gestion de la douleur grâce à des interfaces neuronales à base de textile

TORONTO, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Myant Corp, pionnier de l'informatique textile pour les soins de santé, et Coapt, chef de file de la technologie d'interface neuronale, ont annoncé une collaboration visant à transformer le paysage de la technologie d'assistance. Le partenariat se concentrera sur le développement et la commercialisation d'interfaces électromyographiques (EMG) à base de textile, en améliorant la façon dont les membres prothétiques et les dispositifs thérapeutiques connexes interagissent avec le corps humain.

En fusionnant les systèmes de contrôle du décodeur d'intention EMG de pointe de Coapt avec les technologies textiles avancées de Myant, cette collaboration vise à mettre au point de nouveaux produits qui offriront plus de confort, de précision et de contrôle aux personnes qui utilisent des dispositifs d'assistance tels que les prothèses de membres. Les produits issus de ce partenariat pourraient ouvrir de nouvelles voies pour les thérapies ciblant la douleur du membre fantôme et pour les solutions basées sur le biofeedback, faisant ainsi progresser la mission de Myant, qui est d'améliorer la vie et les expériences quotidiennes de ceux qui ont des besoins uniques.

« Myant et Coapt partagent la même vision d'amélioration de la qualité de vie grâce à une intégration transparente entre la technologie et le corps humain », a déclaré Tony Chahine, PDG de Myant. « Cette collaboration permettra de repousser les limites de ce qui est possible en matière de prothèses et de réadaptation. »

La feuille de route de Myant et Coapt pour l'innovation future dans le domaine des technologies d'assistance comprend l'exploration des applications de la réalité virtuelle et augmentée pour les thérapies médicales. Cette entreprise comprendra également des recherches et des essais cliniques financés afin d'explorer les implications plus larges de leurs technologies combinées pour les patients du monde entier.

« Ensemble, Coapt et Myant créent un avenir où la technologie d'assistance n'aide pas seulement les personnes à retrouver leurs fonctions, mais améliore également leur confort général et leur autonomie », a ajouté Blair Lock, PDG de Coapt.

Myant se réjouit de présenter ses dernières innovations au Consumer Electronics Show (CES) du 7 au 10 janvier 2024 à Las Vegas, aux États-Unis. Par des démonstrations en direct avec Coapt, Myant vise à accélérer l'adoption des technologies d'assistance de nouvelle génération et à favoriser des liens significatifs avec la communauté mondiale des soins de santé.

À propos de Myant

La raison d'être de Myant est de favoriser et d'améliorer la qualité de vie pour tous. Nous tirons parti des progrès de l'IA, de la médecine et des matériaux de pointe pour apporter santé, sécurité, connexion et tranquillité d'esprit à chaque étape de la vie.

Myant est à la tête d'une nouvelle ère d'évolution où les gardiens de l'IA améliorent les capacités humaines grâce à des interfaces textiles qui fonctionnent comme une seconde peau connectée. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux de pointe révolutionnaires, s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

De la naissance à la vieillesse, les gardiens de l'IA enrichissent notre expérience quotidienne, favorisent notre bien-être, assurent notre sécurité, redéfinissent la manière dont nous nous connectons à la société et permettent un accès universel aux meilleurs soins possibles à chaque instant.

En 2024, Myant s'est lancée avec une croissance significative dans l'UE et a recruté le Dr. Xin Gao, scientifique de l'IA de renommée mondiale, en tant que directeur général de l'IA.

Pour plus d'informations, consultez le site www.myant.ca

À propos de Coapt :

Coapt, LLC est une société privée basée à Chicago, aux États-Unis, qui possède une filiale de recherche, Liberating Technologies, Inc. à Boston, aux États-Unis. Coapt a été fondée en 2012 et a rapidement lancé Complete Control, un système de contrôle de prothèse myoélectrique à apprentissage automatique homologué par la FDA (classe II). Ce produit phare, qui en est à sa deuxième génération, est la première technologie qui permet aux utilisateurs de contrôler naturellement leurs bras et mains prothétiques avancés. Complete Control s'appuie sur une intelligence artificielle développée en clinique pour apprendre et s'adapter aux modèles de signaux musculaires uniques de l'utilisateur et fournir un contrôle intuitif, en décodant les intentions pour les membres supérieurs bioniques. Les produits de reconnaissance des modèles myoélectriques de Coapt sont compatibles avec plus de 450 configurations uniques de membres prothétiques. En outre de la gamme de produits prééminente de Coapt, l'entreprise a établi des partenariats industriels approfondis et un solide portefeuille de recherche universitaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://coaptengineering.com/

À propos de Textile Computing™

Myant maille des capteurs et des actionneurs dans des textiles de tous les jours, en créant une interface textile qui détecte et réagit en permanence au corps humain. L'objectif est de donner à l'humanité les moyens de transformer ses capacités, de gérer la santé de manière proactive, de fournir rapidement des traitements et d'établir de meilleures connexions avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent.

Salon de l'électronique grand public (Consumer Electronic Show - CES) 2025

Du 7 au 10 janvier 2025, Myant sera au stand 53617 au Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, USA (États-Unis).

