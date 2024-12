Myant und Coapt kooperieren, um Hilfsmittel und Schmerztherapie mit textilbasierten neuronalen Schnittstellen zu verbessern

TORONTO, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Myant Corp., ein Pionier im Bereich Textilcomputer für das Gesundheitswesen, und Coapt, ein führendes Unternehmen im Bereich der neuronalen Schnittstellentechnologie, gaben eine Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, die Landschaft der Hilfstechnologien zu verändern. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung textilbasierter elektromyografischer (EMG) Schnittstellen, die die Interaktion von Prothesen und ähnlichen therapeutischen Geräten mit dem menschlichen Körper verbessern.

Durch die Zusammenführung der hochmodernen EMG-Intent-Decoder-Steuerungssysteme von Coapt mit den fortschrittlichen Textiltechnologien von Myant soll diese Zusammenarbeit neue Produkte hervorbringen, die mehr Komfort, Präzision und Kontrolle für Personen bieten, die Hilfsmittel wie Prothesen verwenden. Die aus dieser Partnerschaft hervorgegangenen Produkte können neue Wege für Therapien eröffnen, die auf Phantomschmerzen und Biofeedback-basierte Lösungen abzielen, und so die Mission von Myant, das Leben und die alltäglichen Erfahrungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern, weiter voranbringen.

„Myant und Coapt teilen die Vision, die Lebensqualität durch die nahtlose Integration von Technologie und menschlichem Körper zu verbessern", sagte Tony Chahine, CEO von Myant. „Diese Zusammenarbeit wird die Grenzen dessen, was in der Prothetik und Rehabilitation möglich ist, erweitern."

Der Fahrplan von Myant und Coapt für künftige Innovationen im Bereich der unterstützenden Technologien sieht die Erforschung von Anwendungen der virtuellen und erweiterten Realität für medizinische Therapien vor. Dieses Vorhaben wird auch finanzierte Forschung und klinische Studien umfassen, um die breiteren Auswirkungen ihrer kombinierten Technologien für Patienten weltweit zu erforschen.

„Gemeinsam schaffen Coapt und Myant eine Zukunft, in der unterstützende Technologien Menschen nicht nur dabei helfen, ihre Funktionen wiederzuerlangen, sondern auch ihr allgemeines Wohlbefinden und ihre Autonomie verbessern", fügte Blair Lock, CEO von Coapt, hinzu.

Myant freut sich darauf, seine neuesten Innovationen auf der Consumer Electronics Show (CES) vom 7. bis 10. Januar 2024 in Las Vegas, USA, zu präsentieren. Durch Live-Demos mit Coapt möchte Myant die Einführung von unterstützenden Technologien der nächsten Generation beschleunigen und sinnvolle Verbindungen mit der globalen Gesundheitsgemeinschaft fördern.

Informationen zu Myant

Myant verfolgt das Ziel, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zu verbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und erweiterte Materialien, um Gesundheit, Sicherheit, Verbindung und Zuversicht in jeder Lebensphase zu fördern.

Myant führt eine neue Ära der Evolution an, in der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten mithilfe von textilen Schnittstellen verbessern, die wie eine vernetzte zweite Haut funktionieren. Diese zweite Haut, die aus bahnbrechenden modernen Materialien besteht, fügt sich auf natürliche Weise in unseren Alltag ein und setzt neue Maßstäbe für eine nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.

Von der Geburt bis ins hohe Alter bereichern KI-Wächter unser tägliches Leben, fördern unser Wohlbefinden, sorgen für unsere Sicherheit, definieren neu, wie wir uns mit der Gesellschaft verbinden, und ermöglichen jederzeit einen universellen Zugang zur bestmöglichen Versorgung.

Im Jahr 2024 expandierte Myant mit einem beträchtlichen Wachstum in die EU und holte den weltbekannten KI-Wissenschaftler Dr. Xin Gao als Chief AI Officer an Bord.

Weitere Informationen finden Sie unter www.myant.ca

Informationen zu Coapt:

Coapt, LLC ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Chicago, USA, mit einer Forschungstochtergesellschaft, Liberating Technologies, Inc. in Boston, USA. Coapt wurde 2012 gegründet und brachte schnell Complete Control auf den Markt, ein von der FDA Klasse II zugelassenes myoelektrisches, maschinell lernendes Prothesensteuerungssystem. Dieses Vorzeigeprodukt – inzwischen in der zweiten Generation – ist die erste Technologie, die es den Benutzern ermöglicht, ihre fortschrittlichen Arm- und Handprothesen natürlich zu steuern. Complete Control nutzt klinisch entwickelte künstliche Intelligenz, um zu lernen und sich an die einzigartigen Muskelsignalmuster des Benutzers anzupassen und eine intuitive, absichtliche Dekodierung der Steuerung für bionische obere Gliedmaßen zu ermöglichen. Die myoelektrischen Mustererkennungsprodukte von Coapt sind mit über 450 verschiedenen Prothesenkonfigurationen kompatibel. Neben der herausragenden Produktlinie von Coapt hat das Unternehmen enge Partnerschaften mit der Industrie geschlossen und verfügt über ein solides akademisches Forschungsportfolio.

Weitere Informationen finden Sie unter https://coaptengineering.com/

Informationen zu Textile Computing™

Myant integriert Sensoren und Aktoren in alltägliche Textilien und schafft so eine textile Schnittstelle, die den menschlichen Körper kontinuierlich wahrnimmt und auf ihn reagiert. Das Ziel besteht darin, die Menschheit zu befähigen, unsere Fähigkeiten zu transformieren, die Gesundheit proaktiv zu managen, Behandlungen schnell bereitzustellen und bessere Verbindungen zu uns selbst und unseren Mitmenschen aufzubauen.

Consumer Electronic Show (CES) 2025

Vom 7. bis 10. Januar 2025 wird Myant am Stand Nr. 53617 im Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave. in Las Vegas, NV 89169, USA, vertreten sein.

