Mycenax et SPERA PHARMA concluent une alliance stratégique pour rationaliser les services de fabrication de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques CAM

TAIPEI, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Mycenax Biotech Inc. (TWO:4726), une CDMO de produits biologiques de premier plan basée à Taïwan, a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec SPERA PHARMA Inc., un expert basé au Japon dans le domaine de la chimie, de la fabrication et du contrôle des produits pharmaceutiques (CMC). Cette collaboration réunit les forces complémentaires des deux entreprises afin de fournir une solution complète pour les conjugués anticorps-médicaments (CAM) et les bioconjugués, couvrant la synthèse de linkers/charges utiles, la production de substances médicamenteuses, la formulation et les opérations de remplissage et de conditionnement aseptiques.

L'alliance vise à accélérer la mise sur le marché pour les sociétés biopharmaceutiques en offrant une plateforme intégrée et économique pour le développement et la fabrication de CAM. En s'appuyant sur les capacités de Mycenax en matière de produits biologiques de bout en bout et sur l'expertise de Krisan Biotech et de SPERA PHARMA en matière de CMC - en particulier en ce qui concerne les services de remplissage et de finition de produits actifs hautement puissants pour les CAM - le partenariat offre une solution unique adaptée aux besoins des clients internationaux.

Fondée en 2017 en tant que spin-off de la division de recherche CMC de Takeda Pharmaceutical Company, SPERA PHARMA est reconnue pour sa vaste expérience dans le développement de médicaments complexes, y compris la chimie des procédés, la formulation, le développement analytique et la fabrication aseptique conforme aux BPF. S'appuyant sur l'héritage pharmaceutique japonais, SPERA PHARMA est considérée comme l'une des meilleures CDMO du pays. Ses partenaires internationaux lui font confiance pour son excellence technique et ses solutions CMC intégrées.

Mycenax est une CDMO mondiale pour les produits biologiques auditée par des agences réglementaires internationales telles que l'EMA, la PMDA et Santé Canada. Son partenariat stratégique de 2022 avec KriSan Biotech a permis d'étendre sa plateforme technologique de nouvelle génération pour les CAM.

Ensemble, Mycenax et SPERA PHARMA offrent une solution de développement et de fabrication de bout en bout. Cela permet aux développeurs de CAM du monde entier de bénéficier de la rapidité, de la flexibilité et de l'excellence technique.

À propos de SPERA PHARMA

Fondée en juillet 2017 à Osaka, au Japon, SPERA PHARMA est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisée dans la chimie, la fabrication et les contrôles (CMC). Son expertise couvre la chimie des procédés, le développement de formulations, les sciences analytiques et la fabrication de médicaments expérimentaux dans le respect des BPF. S'appuyant sur une équipe de chercheurs très expérimentés, SPERA PHARMA offre un soutien flexible dans toutes les phases du développement pharmaceutique, depuis la recherche initiale jusqu'à l'approbation réglementaire. En tant que fournisseur unique de solutions CMC complètes, l'entreprise s'engage à répondre aux divers besoins des clients internationaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site spera-pharma.co.jp/en

À propos de Mycenax

Mycenax, une CDMO basée à Taïwan, fournit des solutions intégrées pour les produits biologiques, depuis le développement de procédés jusqu'à la fabrication conforme aux BPF. Avec deux sites de production conformes aux BPF et un partenariat stratégique avec KriSan Biotech, Mycenax s'engage à développer et à produire des CAM thérapeutiques pour le marché mondial. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.mycenax.com/