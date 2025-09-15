Mycenax und SPERA PHARMA schließen strategische Allianz zur Optimierung der Dienstleistungen im Bereich der Herstellung von ADC-Wirkstoffen und Arzneimitteln

TAIPEI, 15. September 2025 /PRNewswire/ -- Mycenax Biotech Inc. (TWO:4726), ein führendes CDMO-Unternehmen für Biologika mit Sitz in Taiwan, gab heute eine strategische Allianz mit SPERA PHARMA Inc. bekannt, einem in Japan ansässigen Experten für pharmazeutische Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC). Diese Zusammenarbeit vereint die komplementären Stärken beider Unternehmen, um eine umfassende Lösung für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Biokonjugate anzubieten, die die Synthese von Linkern/Wirkstoffen, die Herstellung von Arzneimittelsubstanzen, die Formulierung und die aseptische Abfüllung umfasst.

Die Allianz zielt darauf ab, die Markteinführungszeit für biopharmazeutische Unternehmen zu verkürzen, indem sie eine integrierte und kostengünstige Plattform für die Entwicklung und Herstellung von ADC-Produkten anbietet. Durch die Nutzung der umfassenden Kompetenzen von Mycenax im Bereich Biologika und der CMC-Expertise von Krisan Biotech und SPERA PHARMA – insbesondere bei hochwirksamen Fill-Finish-Dienstleistungen für ADCs – bietet die Partnerschaft eine maßgeschneiderte Komplettlösung für die Anforderungen globaler Kunden.

SPERA PHARMA wurde 2017 als Spin-off der CMC-Forschungsabteilung von Takeda Pharmaceutical Company gegründet und ist bekannt für seine umfassende Erfahrung in der Entwicklung komplexer Arzneimittel, einschließlich Prozesschemie, Formulierung, analytischer Entwicklung und GMP-konformer aseptischer Herstellung. Aufbauend auf Japans führender Tradition im Pharmabereich gilt SPERA PHARMA als eines der besten CDMOs des Landes und genießt aufgrund seiner technischen Exzellenz und integrierten CMC-Lösungen das Vertrauen globaler Partner.

Mycenax ist ein globaler CDMO-Anbieter für Biologika, der von internationalen Aufsichtsbehörden wie der EMA, der PMDA und Health Canada geprüft wurde. Durch die strategische Partnerschaft mit KriSan Biotech im Jahr 2022 wurde die ADC-Technologieplattform der nächsten Generation weiter ausgebaut.

Gemeinsam bieten Mycenax und SPERA PHARMA eine End-to-End-Lösung für Entwicklung und Herstellung an. Dies ermöglicht globalen ADC-Entwicklern Schnelligkeit, Flexibilität und technische Exzellenz.

Informationen zu SPERA PHARMA

SPERA PHARMA wurde im Juli 2017 in Osaka, Japan, gegründet und ist ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC) spezialisiert hat. Seine Fachkompetenz umfasst Prozesschemie, Formulierungsentwicklung, analytische Wissenschaften und die GMP-konforme Herstellung von Prüfpräparaten. Unterstützt von einem Team aus erfahrenen Forschern mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bietet SPERA PHARMA flexible Unterstützung in allen Phasen der pharmazeutischen Entwicklung, von der frühen Forschung bis zur behördlichen Zulassung. Als Komplettanbieter von umfassenden CMC-Lösungen hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den vielfältigen Anforderungen seiner weltweiten Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter spera-pharma.co.jp/de

Informationen zu Mycenax

Mycenax, ein in Taiwan ansässiges CDMO-Unternehmen, bietet integrierte Lösungen für Biologika, von der Prozessentwicklung bis zur cGMP-konformen Herstellung. Mit zwei GMP-konformen Produktionsstätten und einer strategischen Partnerschaft mit KriSan Biotech hat sich Mycenax der Entwicklung und Herstellung von ADC-Therapeutika für den globalen Markt verschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mycenax.com/