MYEG firma acuerdo con la Aduana de China para la conectividad comercial transfronteriza en la plataforma blockchain Zetrix

Este servicio publicará certificados de origen (COO) y otros certificados comerciales relevantes para facilitar el cálculo de aranceles y un despacho aduanero más eficiente

PEKÍN, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- MY E.G. Services Berhad ("MYEG") firmó un acuerdo de colaboración con East Logistic-Link Co., Ltd, una agencia completamente propiedad de la Administración General de Aduanas de la República Popular China ("GACC"), para ofrecer conjuntamente una gama completa de servicios de facilitación comercial transfronteriza que incluye certificados de origen en la plataforma blockchain Zetrix.

Otros certificados relevantes para el comercio transfronterizo, como inocuidad alimentaria, cuarentena y conocimiento de embarque, también se pueden emitir en la cadena. Esto permitirá que todos los datos de estos certificados estén disponibles de manera precisa y casi en tiempo real, aumentando así la eficiencia del cálculo de aranceles y el despacho aduanero, especialmente para el comercio dentro del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional ("RCEP").

MYEG, a través de su plataforma blockchain Zetrix, proporciona el servicio digital para conectarse a la plataforma blockchain de China. El alcance del acuerdo abarca las exportaciones internacionales hacia China. Los exportadores de todo el mundo pueden registrarse ahora para utilizar el servicio, conocido como Ztrade, en Zetrix.com y disfrutar de los beneficios de un proceso de autorización más rápido y conveniente.

"Nos entusiasma asociarnos con MYEG para presentar este servicio de facilitación comercial pionero en el mundo a los países que comercian con China. Con los datos comerciales relevantes en la blockchain, podemos esperar un aumento significativo en la velocidad y eficiencia del procesamiento comercial, lo que beneficiará a todas las partes interesadas", declaró la Sra. Haiying Zhao, vicegerente general de East Logistics-Link.

TS Wong, cofundador de MYEG, agregó: "Nuestro objetivo es construir un ecosistema de Zetrix dinámico en el que los documentos comerciales se combinen con servicios complementarios, como la financiación de la cadena de suministro y la liquidación comercial, para permitir la creación y ejecución de contratos inteligentes y, por lo tanto, reducir el riesgo de contraparte y minimizar las intervenciones manuales".

Al aprovechar las tecnologías de la Web3, el servicio Ztrade puede superar las limitaciones predominantes de la arquitectura de tecnología convencional al proveer un método confiable y efectivo para digitalizar de manera segura el proceso de compensación de transacciones comerciales, haciéndolo sin complicaciones, sin interrupciones, más rápido y más simple en general.

Los participantes de la cadena de suministro ahora pueden intercambiar datos de manera segura con agencias gubernamentales relevantes como la GACC, ya que la plataforma digital Web3 minimiza los riesgos al eliminar cualquier punto de falla y salvaguardar los datos de las partes interesadas. Además, al permitir la automatización y digitalización de procesos aduaneros clave y funciones conexas, Ztrade tiene como objetivo hacer de los procedimientos engorrosos y riesgosos basados en papel, una cosa del pasado.

Para facilitar aún más la vida de los participantes de la cadena de suministro global, Ztrade también funcionará con servicios de facilitación comercial complementarios como financiación de la cadena de suministro e instrumentos financieros digitales y liquidación de pagos.

El lanzamiento de Ztrade busca contribuir a acelerar la digitalización en toda la comunidad del RCEP mediante el fomento de la conectividad y la colaboración entre todas las partes interesadas. El RCEP es el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que reúne a 15 naciones asiáticas, incluida China, una de las dos principales naciones comerciales del mundo.

Acerca de Zetrix

Zetrix es una blockchain pública de capa 1 que facilita la creación y ejecución de contratos inteligentes y ofrece privacidad, seguridad y escalabilidad. La infraestructura criptográfica de Zetrix se puede introducir en una variedad de industrias para conectar a los gobiernos, empresas y ciudadanos con una economía global basada en blockchain.

Desarrollada por MY E.G. Services Bhd, la integración transfronteriza y entre cadenas con la blockchain de China permite que Zetrix sirva como una puerta de acceso de blockchain que facilita el comercio mundial mediante el despliegue de bloques de construcción críticos para los servicios Web3, como Identificadores basados en blockchain (BID) y Credenciales verificables (VC).

Acerca de MY E.G. Services Bhd ("MYEG")

MYEG es la principal empresa de servicios digitales de Malasia. Desde que comenzó a operar en 2000 como el principal proveedor de servicios gubernamentales en línea, MYEG continúa desempeñando un papel de liderazgo en la conducción del cambio tecnológico en la región, aportando una gama diversa y completa de innovaciones que abarcan desde la prestación en línea de los principales servicios gubernamentales hasta una variedad de ofertas comerciales en áreas como inmigración, automoción, salud y servicios financieros, entre otras.

Comprometida a permanecer firmemente a la vanguardia de la revolución digital de la región, MYEG adopta el potencial de la tecnología blockchain para mejorar todos los aspectos de la vida y promueve activamente su adopción en sus principales mercados. MYEG opera en importantes mercados regionales como Filipinas e Indonesia.

