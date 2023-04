MYEG Assina Acordo com a Alfândega da China para Conectividade Comercial Transfronteiriça na Zetrix Blockchain Platform

O serviço publicará certificados de origem (COO) e outros espectros comerciais relevantes para facilitar a computação tarifária e liberação alfandegária mais eficiente

PEQUIM, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A MY E.G. Services Berhad ("MYEG") assinou um acordo de parceria com a East Logistic-Link Co., Ltd, uma agência integral da Administração Geral das Alfândegas da República Popular da China ("GACC"), para fornecer em conjunto um conjunto completo de serviços de facilitação de comércio transfronteiriço que incluem certificados de origem na plataforma blockchain Zetrix.

Outros certificados relevantes para o comércio transfronteiriço, como segurança alimentar, quarentena e conhecimento de embarque, também podem ser emitidos na cadeia. Isso permitirá que todos os dados desses certificados estejam disponíveis com precisão quase em tempo real, aumentando assim a eficiência do cálculo tarifário e do desembaraço aduaneiro, especialmente para o comércio dentro da Parceria Econômica Regional Abrangente ("RCEP").

A MYEG, por meio de sua plataforma de blockchain Zetrix, oferece o serviço digital para se conectar à plataforma de blockchain da China. O escopo do acordo abrange as exportações internacionais que entram na China. Os exportadores em todo o mundo agora podem se inscrever para usar o serviço, conhecido como Ztrade, em Zetrix.com, e desfrutar dos benefícios do processamento de liberação mais rápido e conveniente.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a MYEG para apresentar este serviço de facilitação comercial pioneiro mundial aos países que negociam com a China. Com os dados comerciais relevantes na blockchain, podemos esperar um aumento significativo na velocidade e eficiência do processamento comercial, beneficiando todas as partes interessadas", disse Ms Haiying Zhao, Vice Gerente Geral da East Logistics-Link.

TS Wong, cofundador da MYEG, acrescentou: "Nosso objetivo é construir um ecossistema vibrante Zetrix onde os documentos comerciais sejam associados a serviços complementares, como financiamento da cadeia de suprimentos e liquidação comercial para permitir contratos inteligentes e, portanto, reduzir o risco da contraparte e minimizar as intervenções manuais".

Aproveitando as tecnologias Web 3, o serviço Ztrade pode superar as limitações prevalecentes da arquitetura tecnológica convencional ao oferecer um método confiável de digitalização segura e eficaz do processamento de liberação comercial, tornando-o livre de problemas, mais rápido e mais simples em geral.

Os participantes da cadeia de suprimentos agora podem trocar dados com segurança com agências governamentais relevantes, como a GACC, uma vez que a plataforma digital Web 3 minimiza os riscos, eliminando qualquer ponto de falha e protegendo os dados das partes interessadas. Além disso, ao permitir a automação e digitalização dos principais processos alfandegários e funções relacionadas, a Ztrade tem como objetivo tornar os procedimentos complexos e arriscados com base no papel em uma coisa do passado.

Ao tornar a vida ainda mais fácil para os participantes da cadeia de suprimentos global, a Ztrade também apoiará os serviços complementares de facilitação comercial, como financiamento da cadeia de suprimentos, instrumentos financeiros digitais e liquidação de pagamentos.

O lançamento da Ztrade busca contribuir para a aceleração da digitalização em toda a comunidade RCEP, promovendo a conectividade e a colaboração entre todas as partes interessadas. RCEP é o maior acordo de livre comércio do mundo, reunindo 15 nações asiáticas, incluindo a China, uma das duas principais nações comerciais do mundo.

Sobre a Zetrix

A Zetrix é uma blockchain pública camada 1 que facilita contratos inteligentes e oferece privacidade, segurança e escalabilidade. A infraestrutura criptográfica da Zetrix pode ser introduzida a vários setores para conectar governos, empresas e seus cidadãos a uma economia global baseada em blockchain.

Desenvolvida pelo MY E.G. Services Bhd, a integração internacional e de cadeia com a China Blockchain permite que a Zetrix sirva como um gateway de blockchain que facilita o comércio global, implantando blocos de construção críticos para serviços Web3, como Blockchain-based Identifiers (BID) e Verifiable Credentials (VC).

Sobre a MY E.G. Services Bhd ("MYEG")

A MYEG é a principal empresa de serviços digitais da Malásia. Tendo iniciado suas operações em 2000 como o principal provedor de serviços de governo eletrônico, a MYEG continua a desempenhar um papel de liderança na condução da mudança tecnológica na região, trazendo uma gama diversificada e completa de inovações que abrangem a entrega on-line dos principais serviços governamentais a uma variedade de empresas comerciais, ofertas nas áreas de imigração, automotivo, saúde e serviços financeiros, entre outros.

Comprometida em se manter firmemente na vanguarda da revolução digital da região, a MYEG adotou o potencial da tecnologia blockchain para melhorar todos os aspectos da vida e está sendo pioneira ativamente em sua adoção em seus principais mercados. A MYEG tem operações nos principais mercados regionais, como Filipinas e Indonésia.

