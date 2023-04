MYEG signe un accord avec les douanes chinoises pour la connectivité commerciale transfrontalière sur la plateforme de blockchain de Zetrix

Le service publiera les certificats d'origine (COO) et d'autres certificats commerciaux pertinents afin de faciliter le calcul tarifaire et un dédouanement plus efficace

BEIJING, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- MY E.G. Services Berhad (« MYEG ») a signé un accord de partenariat avec East Logistic-Link Co., Ltd, un organisme à part entière de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine (« GACC »), pour fournir conjointement une suite complète de services de facilitation des échanges transfrontaliers qui comprennent des certificats d'origine sur la plateforme de blockchain de Zetrix.

D'autres certificats relatifs au commerce transfrontalier comme la sécurité alimentaire, la quarantaine et le connaissement peuvent également être délivrés sur la chaîne. Cela permettra à toutes les données de ces certificats d'être disponibles avec précision en temps quasi réel, augmentant ainsi l'efficacité du calcul tarifaire et du dédouanement, en particulier pour les échanges dans le cadre du Partenariat économique global régional (« RCEP »).

MYEG, par le biais de sa plateforme de blockchain Zetrix, fournit le service numérique permettant de se connecter à la plateforme de blockchain de la Chine. L'accord couvre les exportations internationales vers la Chine. Les exportateurs du monde entier peuvent désormais s'inscrire sur le site Zetrix.com pour utiliser ce service, connu sous le nom de Ztrade, et profiter des avantages d'un traitement de dédouanement plus rapide et plus pratique.

« Nous sommes heureux de nous associer à MYEG pour présenter ce service de facilitation des échanges aux pays qui font du commerce avec la Chine. Avec les données commerciales pertinentes sur la blockchain, nous pouvons nous attendre à une augmentation significative de la vitesse et de l'efficacité du traitement des activités commerciales, au bénéfice de toutes les parties prenantes », a déclaré Mme Haiying Zhao, vice-directrice générale d'East Logistics-Link.

TS Wong, cofondateur de MYEG, a ajouté : « Nous visons à construire un écosystème dynamique Zetrix où les documents commerciaux sont couplés avec des services complémentaires tels que le financement de la chaîne d'approvisionnement et les accords commerciaux pour permettre des contrats intelligents et, par conséquent, réduire le risque de contrepartie et minimiser les interventions manuelles ».

S'appuyant sur les technologies Web3, le service Ztrade peut surmonter les limites existantes de l'architecture technologique conventionnelle en fournissant une méthode fiable de numérisation sûre et efficace du traitement des autorisations commerciales, ce qui élimine les difficultés et permet un processus fluide, plus rapide et plus simple dans l'ensemble.

Les participants à la chaîne d'approvisionnement peuvent désormais échanger des données en toute sécurité avec les organismes gouvernementaux concernés, comme l'administration GACC, car la plateforme numérique Web3 minimise les risques en éliminant tout point de défaillance unique et en protégeant les données des parties prenantes. En outre, en permettant l'automatisation et la numérisation des processus douaniers clés et des fonctions connexes, Ztrade vise à éliminer les procédures papier, fastidieuses et risquées.

En facilitant encore la vie des participants à la chaîne d'approvisionnement mondiale, Ztrade soutiendra également des services complémentaires de facilitation des échanges, tels que le financement de la chaîne d'approvisionnement, les instruments financiers numériques et le règlement des paiements.

Le lancement de Ztrade vise à contribuer à l'accélération de la numérisation au sein de la communauté RCEP en favorisant la connectivité et la collaboration entre toutes les parties prenantes. Le RCEP est le plus important accord de libre-échange au monde, réunissant 15 pays asiatiques, dont la Chine, l'un des deux principaux pays commerçants du monde.

À propos de Zetrix

Zetrix est une blockchain publique de niveau 1 qui facilite les contrats intelligents et assure la confidentialité, la sécurité et l'évolutivité. L'infrastructure cryptographique de Zetrix peut être introduite dans de multiples industries pour connecter les gouvernements, les entreprises et les citoyens à une économie mondiale basée sur la blockchain.

Développées par MY E.G. Services Bhd, l'intégration transfrontalière et interchaînes avec China Blockchain permet à Zetrix de servir de passerelle blockchain, facilitant ainsi le commerce à l'échelle mondiale en déployant des blocs de construction essentiels pour les services Web3, tels que les identifiants basés sur la blockchain (BID) et les identifiants vérifiables (VC).

À propos de MY E.G. Services Bhd (« MYEG »)

MYEG est la première société de services numériques de Malaisie. Ayant commencé ses activités en 2000 en tant que fournisseur de services gouvernementaux en ligne de premier plan, MYEG continue de jouer un rôle majeur dans le changement technologique dans la région, offrant une gamme complète et diversifiée d'innovations couvrant la prestation en ligne d'importants services gouvernementaux ainsi qu'une variété d'offres commerciales dans les domaines de l'immigration, de l'automobile, des soins de santé et des services financiers, entre autres.

Engagée à rester fermement à l'avant-garde de la révolution numérique de la région, MYEG a embrassé le potentiel de la technologie blockchain pour améliorer tous les aspects de la vie et joue activement un rôle pionnier dans son adoption sur ses principaux marchés. MYEG est présente sur des marchés régionaux clés tels que les Philippines et l'Indonésie.

