MYEG unterzeichnet Vereinbarung mit dem chinesischen Zoll über grenzüberschreitende Handelskonnektivität auf Zetrix-Blockchain-Plattform.

Der Dienst wird Ursprungszertifikate (COO) und andere relevante Handelszertifikate veröffentlichen, um die Zollberechnung zu erleichtern und die Zollabfertigung effizienter zu gestalten.

PEKING, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- MY E.G. Services Berhad („MYEG") hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit East Logistic-Link Co, Ltd, einer hundertprozentigen Agentur der Allgemeinen Zollverwaltung der Volksrepublik China („GACC"), unterzeichnet, um gemeinsam eine umfassende Palette von Dienstleistungen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels anzubieten, die Ursprungszertifikate auf der Zetrix-Blockchain-Plattform beinhalten.

Auch andere für den grenzüberschreitenden Handel relevante Zertifikate wie Lebensmittelsicherheit, Quarantäne und Frachtbriefe können auf der Kette ausgestellt werden. Dadurch werden alle Daten in diesen Zertifikaten nahezu in Echtzeit verfügbar sein, wodurch die Effizienz der Zollberechnung und Zollabfertigung erhöht wird, insbesondere für den Handel innerhalb der Regional Comprehensive Economic Partnership („RCEP").

MYEG stellt über seine Blockchain-Plattform Zetrix den digitalen Service zur Verbindung mit Chinas Blockchain-Plattform bereit. Der Geltungsbereich des Abkommens umfasst internationale Exporte nach China. Exporteure auf der ganzen Welt können sich jetzt auf Zetrix.com registrieren, um den als Ztrade bekannten Service zu nutzen und die Vorteile einer schnelleren und bequemeren Abfertigungsabwicklung zu genießen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MYEG, um diesen weltweit bahnbrechenden Service zur Erleichterung des Handels in Ländern einzuführen, die mit China handeln. Mit den relevanten Handelsdaten auf der Blockchain können wir eine deutliche Steigerung der Geschwindigkeit und Effizienz der Handelsabwicklung erwarten, von der alle Beteiligten profitieren", sagte Ms Haiying Zhao, Vice General Manager von East Logistics-Link.

TS Wong, Mitbegründer von MYEG, fügte hinzu: „Wir streben danach, ein lebendiges Zetrix-Ökosystem aufzubauen, in dem Handelsdokumente mit ergänzenden Dienstleistungen wie Lieferkettenfinanzierung und Handelsabwicklung gekoppelt werden, um Smart Contracts zu ermöglichen und so das Risiko der Gegenpartei zu reduzieren und manuelle Eingriffe zu minimieren."

Durch den Einsatz von Web-3-Technologien kann der Ztrade-Service die vorherrschenden Beschränkungen der konventionellen Technologiearchitektur überwinden, indem er eine zuverlässige Methode zur sicheren und effektiven Digitalisierung der Handelsabwicklungsverarbeitung bietet, wodurch er insgesamt problemlos, nahtlos, schneller und einfacher wird.

Die Teilnehmer der Lieferkette können nun sicher Daten mit relevanten Regierungsbehörden wie der GACC austauschen, da die digitale Web-3-Plattform Risiken minimiert, indem sie jeden einzelnen Ausfallpunkt eliminiert und die Daten der Beteiligten schützt. Darüber hinaus zielt Ztrade durch die Automatisierung und Digitalisierung wichtiger Zollprozesse und damit verbundener Funktionen darauf ab, umständliche, riskante papierbasierte Verfahren der Vergangenheit angehören zu lassen.

Um den Teilnehmern der globalen Lieferkette das Leben noch einfacher zu machen, wird Ztrade auch ergänzende Dienstleistungen zur Erleichterung des Handels wie die Finanzierung der Lieferketten, digitale Finanzinstrumente und die Zahlungsabwicklung unterstützen.

Die Einführung von Ztrade soll zur Beschleunigung der Digitalisierung in der gesamten RCEP-Community beitragen, indem die Konnektivität und Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gefördert wird. Das RCEP ist das weltweit größte Freihandelsabkommen, an dem 15 asiatische Länder beteiligt sind, darunter China, eine der beiden größten Handelsnationen der Welt.

Informationen zu Zetrix

Zetrix ist eine öffentliche Layer-1-Blockchain, die Smart Contracts ermöglicht und Datenschutz, Sicherheit und Skalierbarkeit bietet. Die kryptografische Infrastruktur von Zetrix kann in verschiedenen Branchen eingeführt werden, um Regierungen, Unternehmen und ihre Bürger mit einer globalen Blockchain-basierten Wirtschaft zu verbinden.

Die von MY E.G. Services Bhd entwickelte grenz- und kettenübergreifende Integration mit Chinas Blockchain ermöglicht es Zetrix, als Blockchain-Gateway zu dienen, das den globalen Handel durch die Bereitstellung wichtiger Bausteine für Web3-Dienste wie Blockchain-basierte Identifikatoren (BID) und verifizierbare Anmeldeinformationen (VC) erleichtert.

Informationen zu MY E.G. Services Bhd („MYEG")

MYEG ist Malaysias führendes Unternehmen für digitale Dienstleistungen. MYEG wurde im Jahr 2000 als führender Anbieter von E-Government-Diensten gegründet und spielt auch heute noch eine führende Rolle bei der Förderung des technologischen Wandels in der Region. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges und umfassendes Spektrum an Innovationen, die von der Online-Bereitstellung wichtiger Behördendienste bis hin zu einer Vielzahl kommerzieller Angebote unter anderem in den Bereichen Einwanderung, Automobil, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen reichen.

MYEG hat sich zum Ziel gesetzt, bei der digitalen Revolution in der Region ganz vorne mit dabei zu sein. Das Unternehmen hat das Potenzial der Blockchain-Technologie zur Verbesserung aller Lebensbereiche erkannt und leistet aktiv Pionierarbeit bei der Einführung in seinen Hauptmärkten. MYEG ist in wichtigen regionalen Märkten wie den Philippinen und Indonesien tätig.

