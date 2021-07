MYM, das Erste Französische Soziale Netzwerk, das Content Creators Ihren Fans Näher Bringt, Führt Eine Neue Version ein, um Seine Community zu Vergrössern

Für wen wurde MYM entwickelt? Und wie funktioniert es?

MYM bietet Content Creators, Fans und all jenen, die die Talente der Zukunft fördern möchten – den Botschaftern – eine Plattform.

Wie in einem privaten Club erhalten Content Creators einen eigenen Bereich, indem sie beliebige Inhalte erstellen, verfügbar machen und sich mit ihren Followern austauschen können.

Im Rahmen eines Abonnements profitieren Fans von direktem Kontakt und einer authentischen Beziehung zu ihren liebsten Persönlichkeiten, die ihnen in einem sicheren Umfeld Zugang zu exklusiven Inhalten bieten.

Zudem verfügt MYM über eine spezifische Plattform für Agenten (Sportler, Künstler), Agenturen, Labels, Produzenten usw.

MYM ist die einzige Plattform, die den Content Creators von berühmten/einflussreichen Persönlichkeiten, Botschaftern (Managern) und Fans (Community) ein maßgeschneidertes Geschäftsmodell bietet.

Neue innovative Funktionen

Push: Diese bereits vorhandene Funktion wurde verbessert und ermöglicht es Content Creators, ihre Community über exklusive News zu informieren, z. B. die Veröffentlichung eines Albums, ein privates Konzert, eine wichtige Veranstaltung oder Backstage-Zugang.

MYM TV: Demnächst verfügbar. Content Creators können ihre Inhalte über einen eigenen TV-Kanal ausstrahlen (Live, Studio, Backstage, Sendung usw.).

Dashboard: Die Plattform stellt Botschaftern (Agenten, Manager, Sponsoren, Labels, Produzenten usw.) ein effizientes Managementtool zur Verfügung, um die Aktivitäten, die generierten Umsätze und die Abrechnung in Echtzeit zu verfolgen.

Concierge-Service: Neben Support rund um die Uhr bietet MYM einen individuellen Service, um Content Creators bei der Verwaltung ihres Kontos, ihres Messaging-Systems und ihrer Inhalte zu helfen.

MYM schreibt Sicherheit groß

Seit seiner Gründung hat Sicherheit für MYM oberste Priorität. Die Gründer, zwei junge französische Unternehmer, nutzen AI-basierte Lösungen, die durch Moderatoren verstärkt werden, um Sicherheitslücken zu vermeiden. MYM bietet ein sicheres Umfeld, das auf bewährten Kontrollsystemen mit 2 Schwerpunkten basiert: der Kontrolle von öffentlichen und privaten Inhalten und dem Schutz von Minderjährigen durch die Überprüfung und die Zertifizierung des Benutzerkontos.

Das Mindestalter für die Eröffnung eines Content-Creator-Kontos ist 18 Jahre.

Jedes Konto auf MYM muss obligatorisch und systematisch zertifiziert werden. Ohne Zertifizierung kann der Content Creator nicht bezahlt werden und keine neuen Inhalte posten oder mit seinen Abonnenten kommunizieren. Nicht zertifizierte Content-Creator-Profile werden nicht in der Suchmaschine angezeigt und bleiben unsichtbar.

Die Richtigkeit der Angaben wird mit einem strengen Protokoll überprüft (beidseitiger Ausweis, Selfie mit einer Ausweisnummer auf einem A4-Blatt, Überprüfung der Mobiltelefonnummer).

MYM nutzt die neuesten biometrischen Technologien, um diese Kontrollen durchzuführen, und moderiert Inhalte gegebenenfalls.

„Für soziale Netzwerke bricht ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter, in dem sich einflussreiche Menschen vernetzen, live interagieren und exklusive Inhalte mit ihren Communitys und Fans teilen. Ein Zeitalter, in dem Leidenschaft und Kreation sehr wertvoll sind. MYM rückt die Content Creators wieder ins Zentrum des Projekts. Wir geben ihnen die nötigen Mittel an die Hand, um von ihrer Leidenschaft zu leben und sich von ihrer Community unterstützen zu lassen, indem wir eine Art privaten Club 2.0 gründen", erklärt Gaspard Hafner, Mitbegründer von MYM.

„Wir sind stolz darauf, dass MYM zu den wenigen Plattformen gehört, die ihre Content Creators zertifiziert. Unser Ziel ist es, zum ersten allgemeinen „exklusiven sozialen Netzwerk" zu werden, und dieses Vorhaben werden wir 2021 vorantreiben. Niemand sonst bietet ein maßgeschneidertes Geschäftsmodell für alle Zielgruppen: Botschafter (Manager), Fans (die Community) und Content Creators", fügt Pierre Garonnaire, Mitbegründer von MYM, hinzu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1577087/MYM_Profil_Creator.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1577088/MYM_Logo.jpg

Claire Delzescaux - [email protected]



SOURCE Gen-G