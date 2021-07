MYM, la Primera Red Social Francesa que Acerca a los Creadores a sus Fans, Lanza una Nueva Versión para Ampliar su Comunidad

¿MYM para quién? ¿Y cómo?

MYM ofrece una plataforma pensada para los creadores, los fans y todos aquellos que deseen promover los talentos del mañana, los embajadores.

Como en cualquier club privado, los creadores son dueños de un espacio propio, donde son libres de crear, proponer e intercambiar los contenidos que deseen.

Por otro lado, los fans pueden tener una relación directa y auténtica con sus personalidades favoritas a través de una suscripción que les da acceso a contenidos exclusivos en un entorno seguro.

MYM ofrece además una plataforma dedicada a los agentes (actores clave, artistas), agencias, sellos, productores, etc.

MYM es la única plataforma que ofrece un modelo de negocio a medida para creadores de personajes famosos/influyentes, embajadores (managers) y fans (comunidad) al mismo tiempo.

Nuevas características tecnológicas de vanguardia

Push: una función ya existente pero mejorada que permite a los creadores de contenidos mantener informados a toda su comunidad sobre noticias exclusivas: el lanzamiento de un álbum, un concierto íntimo, un evento importante o incluso el acceso al backstage.

MYM TV: Próximamente. El creador de contenidos tendrá la posibilidad de tener su propio canal de televisión para emitir sus contenidos (en directo, en estudio, en el backstage, shows, etc.).

Panel de control: La plataforma pone a disposición de los embajadores (agente, manager, patrocinador, discográfica, productor, etc.) una eficaz herramienta de gestión que les permite seguir en tiempo real las actividades y los ingresos generados, así como el seguimiento de la facturación.

Servicio de atención: Además del soporte 24/7, MYM ofrece un servicio personalizado de asistencia para los creadores en la gestión de su cuenta, sistema de mensajería y contenidos.

La seguridad como principal reto de MYM

Desde su creación, MYM ha hecho de la seguridad de todos sus usuarios una prioridad absoluta. Sus fundadores, dos jóvenes emprendedores franceses, se apoyan en soluciones basadas en la IA y reforzadas por moderadores para rastrear cualquier deriva relacionada con este nuevo modelo. MYM ofrece un entorno seguro basado en sistemas de control probados que se apoyan en 2 grandes pilares: el control de los contenidos públicos y privados, y la protección de los menores mediante la verificación y certificación de las cuentas de los usuarios.

La edad mínima requerida para abrir una cuenta de creador es de 18 años.

En MYM, cada cuenta debe ser certificada obligatoria y sistemáticamente. Sin certificación, el creador no puede cobrar, publicar nuevos contenidos ni conversar con sus suscriptores. Además, el perfil de los creadores que no han obtenido su certificación no aparecen en el motor de búsqueda y permanecen invisibles.

Se ha implementado un protocolo muy estricto para garantizar la veracidad de la información proporcionada (identificación por las dos caras, un selfie con un número de identificación en una hoja de papel A4, verificación del número de móvil).

MYM utiliza las últimas tecnologías biométricas para realizar estos controles y moderar los contenidos en caso necesario.

"Las redes sociales están entrando en una nueva era. Una era en la que las personas influyentes se conectan, interactúan y comparten contenidos exclusivos con sus comunidades y fans. Una era en la que la pasión y la creación son realmente valiosas. En MYM, volvemos a colocar al creador en el centro del proyecto. Les ofrecemos todas las posibilidades para que se ganen la vida con su pasión y sean apoyados por su comunidad, creando una especie de club privado 2.0", afirma Gaspard Hafner, cofundador de MYM.

"Estamos orgullosos de que MYM sea una de las pocas plataformas que certifica a sus creadores. Nuestra ambición es convertirnos en el primer "Medio social exclusivo" generalista, y esta ambición se verá acelerada a lo largo de 2021. Somos los únicos que ofrecemos un modelo de negocio a medida para cada uno de nuestros objetivos: los embajadores (managers), los fans (la comunidad) y los creadores de contenidos", explica Pierre Garonnaire, cofundador de MYM.

