MYM, le Premier Reseau Social Français qui Rapproche les Createurs de leurs Fans, Lance sa nouvelle Version Visant a Elargir sa Communaute, et Annonce L'arrivee de Djibril Cisse en Tant que Createur

MYM lance sa nouvelle version et annonce l'arrivée de Djibril Cissé en tant que créateur pour élargir sa communauté de personnalités

MYM propose une plateforme conçue à la fois pour les créateurs, les fans et tous ceux qui souhaitent promouvoir les talents de demain, les ambassadeurs.

L'ancien joueur de l'équipe de France, Djibril Cissé, annonce son arrivée sur MYM où il partagera des anecdotes sportives mais également ses deux passions, la musique et la mode.

A l'instar d'un club privé, les créateurs possèdent un espace qui leur appartient, où ils disposent d'une liberté de créer, de proposer et d'échanger le contenu qu'ils désirent.

D'un autre côté, les fans ont la possibilité d'avoir une relation directe et authentique avec leurs personnalités favorites grâce à un abonnement qui leur donne accès à des contenus exclusifs dans un environnement sécurisé.

Enfin, MYM propose une plateforme dédiée aux agents (de joueurs, d'artistes), aux agences, aux labels, aux producteurs, etc.

MYM est la seule plateforme à proposer un modèle économique sur mesure à la fois pour les créateurs de connus/personnalités influentes, les ambassadeurs (managers) et les fans (la communauté).

La plateforme MYM propose une diversité des formats : vidéo, photo, chat sur demande, live, dédicaces, etc. pour un contenu personnalisé et uniques.

Des fonctionnalités à la pointe de la technologie

Le Push : fonctionnalité déjà existante mais améliorée, celle-ci permet au créateur de contenu d'informer l'ensemble de sa communauté d'une nouveauté exclusive : annoncer en avant-première la sortie d'un album, un concert intimiste, un événement important ou encore d'accéder aux coulisses.

MYM TV : Prochainement, le créateur de contenu aura la possibilité d'avoir sa propre chaîne TV pour diffuser son contenu (live, studio, backstage, spectacle, etc.).

Dashboard : la plateforme fournit aux ambassadeurs (agent, manager, parrain, label, producteur, etc.) un véritable outil de gestion permettant de suivre les activités et revenues générés en temps réel ainsi que le suivi de facturation.

La conciergerie : en complément du support 7/24, MYM offre un service sur mesure pour accompagner les créateurs dans la gestion de leur compte, messagerie et contenu.

La sécurité, au cœur des enjeux de MYM

Depuis sa création, MYM accorde une priorité absolue à la sécurité de tous les utilisateurs de la plateforme. Les fondateurs, deux jeunes entrepreneurs français, s'appuient sur des solutions basées sur l'intelligence artificielle renforcées par des modérateurs pour traquer toute dérive liée à ce nouveau modèle. MYM propose un environnement sécurisé basé sur des dispositifs de contrôle éprouvés reposant sur 2 piliers majeurs : le contrôle des contenus publics et privés, et la protection des mineurs via la vérification et la certification des comptes utilisateurs.

L'âge minimum requis pour ouvrir un compte créateur est 18 ans.

Sur MYM chaque compte doit être obligatoirement et systématiquement certifié. Sans certification, le créateur ne peut être rémunéré et ne peut poster de nouveaux contenus ou converser avec ses abonnés. Par ailleurs, les profils créateurs n'ayant pas obtenu leurs certifications ne remontent pas dans le moteur de recherche et restent invisibles.

Un protocole très strict a été mis en place pour s'assurer de la véracité des informations renseignées (pièce d'identité Recto/Verso, un selfie avec numéro d'identifiant sur une feuille A4, une vérification du numéro mobile).

MYM utilise les dernières technologies biométriques pour assurer ces contrôles et modère le contenu quand cela est nécessaire.

« Les réseaux sociaux entrent dans une nouvelle ère. Une ère où les personnalités influentes se rapprochent, échangent en direct et partagent des contenus exclusifs avec leurs communautés et leurs fans Une ère où la passion et la création ont une véritable valeur. Chez MYM, nous remettons le créateur au cœur du projet. Nous lui donnons toutes les cartes pour qu'il puisse vivre de sa passion et être soutenu par sa communauté, en créant une sorte de club privé 2.0. » déclare Gaspard Hafner, cofondateur de MYM.

« Nous sommes fiers que MYM soit l'une des rares plateforme à certifier ses créateurs. Nous ambitionnons de devenir le premier « Exclusive Social Media » généraliste, cette ambition va s'accélérer courant 2021. Nous sommes les seuls à proposer un modèle économique sur mesure pour chacune de nos cibles : les ambassadeurs (managers), les fans (la communauté) et les créateurs de contenus » précise Pierre Garonnaire, cofondateur de MYM.

Contact presse : Claire Delzescaux – [email protected]

A propos :

Lancé en 2019, MYM rassemble 6 millions d'utilisateurs. Pierre Garonnaire et Gaspard Hafner sont deux jeunes entrepreneurs français. En 2020 ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 30M d'euros. La plateforme accueille 15 000 utilisateurs par jour. Depuis 2021, MYM est membre de l'association Point de contact permettant à tout internaute de signaler un contenu potentiellement illicite rencontré lors de sa navigation.

www.mym.fans - www.instagram.com/mym_fans/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1577087/MYM_Profil_Creator.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1577088/MYM_Logo.jpg

SOURCE Gen-G