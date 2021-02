Myslíte si, že vám uškodili výrobky obsahujúce mastenec? Môžu byť ovplyvnené vaše práva a vaše nároky na odškodnenie za ujmu na zdraví. Váš hlas pomôže určiť, ako sa bude zaobchádzať s odškodnením za ujmu na zdraví

Odošlite svoj hlas do 25. marca 2021.

NEW YORK, Feb. 26, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Prime Clerk LLC vydáva nasledujúce vyhlásenie týkajúce sa Imerys Chapter 11.

Ak máte nárok na náhradu škody za poškodenia zdravia mastencom, vaše práva budú ovplyvnené nadchádzajúcim hlasovaním o pláne reorganizácie (ďalej len „plán"), ktorý je súčasťou konania o chapter 11 spoločnosti Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. a Imerys Talc Canada Inc. (súhrnne „severoamerickí dlžníci"). Imerys Talc Italy S.p.A („ITI") môže tiež podať (ale zatiaľ nepodala) prípad z chapter 11 v USA. Pojem „Dlžníci" predstavuje severoamerických dlžníkov, a pokiaľ ITI pred potvrdením plánu dá podanie týkajúce sa chapter 11, patrí medzi nich aj táto spoločnosť. Použité pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré tu nie sú definované inak, majú význam uvedený v Pláne, ktorý je k dispozícii na ITArestructuring.com (the "Webová stránka prípadu ").

Dlžníci podali vyhlásenie o sprístupnení informácií (dostupné na webovej stránke prípadu), ktoré obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní o tom, ako hlasovať o pláne, ktorý navrhuje založiť trust na riešenie všetkých nárokov za ublíženie na zdraví mastencom. Ak bude plán schválený, bude to mať vplyv na vaše zákonné práva.

Iba držitelia „Žiadostí o újmu na zdraví z mastenca" alebo ich právni zástupcovia majú nárok na hlasovacie právo pri hlasovaní o pláne.

Predpokladá sa, že držitelia pohľadávok a podielových listov vo všetkých ostatných triedach v rámci plánu tento plán akceptujú, nakoľko ich plán neznehodnocuje alebo sú jeho navrhovateľmi.

Ak máte nárok na odškodnenie z dôvodu ujmy na zdraví mastencom, máte vy alebo váš právny zástupca zastupujúci vás vo vašom mene, právo hlasovať o pláne. Termín, do ktorého musia byť hlasovacie lístky doručené agentovi, ktorý zastupuje dlžníkov, spoločnosti Prime Clerk LLC (ďalej len „Prime Clerk"), je 25. marca 2021 o 16:00 hod východného času. Ak si nie ste istí, či je váš právny zástupca oprávnený hlasovať vo vašom mene, kontaktujte svojho právneho zástupcu. Plán podporuje Výbor pre náhradu škody aj zástupca budúcich žiadateľov.

Ak plán schváli konkurzný súd a okresný súd, všetky žiadosti o odškodné z dôvodu ujmy na zdraví spôsobenej mastencom budú smerované do trustu pre osobné ujmy spôsobené mastencom a budú vyriešené v súlade s postupmi trustu. Ak ste (a) držiteľom žiadosti o odškodné z dôvodu ujmy na zdraví spôsobenej mastencom a hlasujete za prijatie Plánu, (b) žiadosti, o ktorej sa predpokladá, že akceptuje plán, (c) držiteľom žiadosti o odškodné z dôvodu ujmy na zdraví spôsobenej mastencom a hlasujete proti Plánu a nevyhýbate sa vydaniu alebo (d) držiteľom žiadosti o odškodné z dôvodu ujmy na zdraví spôsobenej mastencom a ste oprávnený hlasovať za alebo proti plánu ale nebudete hlasovať a nevyhýbate sa vydaniu podľa Plánu (vrátane obmedzení, ktoré sú popísané v pláne), bude sa o vás predpokladať, že „Uvoľníte držbu nároku" ako je uvedené v Pláne v článku XII. Pozorne si prečítajte Plán a ďalšie dokumenty Plánu, kde nájdete podrobnosti o tom, ako Plán, ak bude schválený, ovplyvní vaše práva.

Máte právo vzniesť námietku proti Plánu. Lehota na podanie námietky je 28. mája 2021 o 16:00 hod východného času. Na vznesenie námietky musia byť dodržané požiadavky, ktoré sú uvedené v nariadení o hlasovacích postupoch. Námietky doručené po stanovenom termíne nemusí konkurzný súd posudzovať a môžu sa považovať za zrušené bez ďalšieho upozornenia. Ďalšie informácie alebo pokyny, preskúmanie dokumentov plánu alebo balíček s hlasovacím lístkom môžete získať kontaktovaním spoločnosti Prime Clerk.

Imerys Ballot Processing Center

c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165.

Visit: ITArestructuring.com

Vyžiadajte si ďalšie informácie: [email protected]

Požiadajte o hlasovací lístok s balíkom na odškodnenie, aby ste mohli hlasovať o pláne:

[email protected]

Call: (844) 339-4096 (Toll-Free) / +1 347 919 5767 (International)

