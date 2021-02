Считаете, что продукция, содержащая тальк, причинила вам вред? Ваши права могут быть ущемлены, а ваши иски о возмещении ущерба могут быть проигнорированы. Ваш голос поможет установить порядок рассмотрения исков о возмещении ущерба

Проголосуйте до 25 марта 2021 года.

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Настоящее заявление публикуется компанией Prime Clerk LLC в связи с процедурой банкротства компаний Imerys согласно Chapter 11.

Если у вас имеется Иск о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, то реализация ваших прав будет зависеть от результата предстоящего голосования по плану реорганизации (далее «План») в рамках процедуры, предусмотренной в Chapter 11, в отношении компаний Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. и Imerys Talc Canada Inc. (совместно именуемых «Североамериканские должники»). Компания Imerys Talc Italia S.p.A (далее "ITI") также может подать (но пока не подала) заявление о банкротстве в США согласно процедуре, установленной в Chapter 11. «Должники» — Североамериканские должники и ITI (в случае подачи последней заявления согласно Chapter 11 до утверждения Плана). Используемые термины, начинающиеся с заглавных букв, но не определяемые в настоящем документе, имеют значения, присвоенные им в Плане, доступном по адресу: ITArestructuring.com (далее «Веб-сайт дела»).

Должниками подано Заявление о раскрытии информации (размещенное на Веб-сайте дела), содержащее сведения, которые помогут вам принять решение о том, как голосовать по Плану, предполагающему создание доверительного фонда для урегулирования всех указанных Исков. В случае утверждения Плана будут затронуты ваши законные права.

Право на получение бюллетеня для голосования по Плану имеют лица, подавшие «Иски о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк», или их представители, действующие от их имени.

Лица, подавшие Иски, и Владельцы долей в акционерном капитале, относящиеся ко всем остальным Категориям, предусмотренным Планом, считаются принявшими План, поскольку они являются либо Лицами, интересы которых не затронуты Планом, либо Лицами, предложившими План.

Если у вас имеется Иск о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, то вы или ваш представитель, действующий от вашего имени (в рамках установленного Порядка голосования), имеете право голосовать по Плану. Срок получения бюллетеней агентом Должников по получению согласия — компанией Prime Clerk LLC (далее "Prime Clerk") — истекает 25 марта 2021 года в 16:00 по Североамериканскому Восточному времени (ET). Если вы не уверены в том, что ваш представитель имеет право голосовать от вашего имени, обратитесь к своему представителю. Комитет кредиторов по обязательствам из причинения вреда и представитель будущих истцов по возмещению ущерба, причиненного продукцией, содержащей тальк, поддерживают План.

В случае утверждения Плана Судом по делам о банкротстве и Окружным судом все Иски о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, будут направлены в Доверительный фонд возмещения ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, и удовлетворяться в соответствии с Порядком распределения средств Доверительного фонда. Если вы являетесь лицом, подавшим (а) Иск о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, и голосуете за принятие Плана; (б) Иск, предполагающий принятие Плана; (в) Иск о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, голосуете против принятия Плана и не возражаете против отказа от требований; или (г) Иск о возмещении личного ущерба, нанесенного продукцией, содержащей тальк, предоставляющий право голосовать за или против Плана, не голосуете за или против Плана и не возражаете против отказа от требований, предусмотренных в Плане (с учетом определенных ограничений, изложенных в Плане), то считается, что вы предоставляете «Отказ истцов от требований», предусмотренный статьей XII Плана. Внимательно ознакомьтесь с Планом и другими Документами по Плану для получения подробной информации о том, каким образом этот План отразится на ваших правах в случае его утверждения.

Вы имеете право подать возражение против Плана. Срок подачи возражения истекает 28 мая 2021 года в 16:00 по Североамериканскому Восточному времени (ET). При подаче возражения необходимо соблюдать требования, предусмотренные Порядком голосования. Возражения, полученные после истечения установленного срока, могут быть не приняты во внимание Судом по делам о банкротстве и считаться отклоненными без последующего уведомления. Вы можете получить дополнительную информацию или инструкции, ознакомиться с Документами по Плану, а также получить комплект документации с бюллетенем для голосования, обратившись в компанию Prime Clerk.

Imerys Ballot Processing Center (Центр обработки бюллетеней для голосования по плану реорганизации Imerys)

c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165.

Посетите веб-сайт по адресу: ITArestructuring.com

Для запроса дополнительной информации: [email protected]

Для запроса бюллетеня с пакетом документации для голосования по Плану:

[email protected]

Звоните по тел.: (844) 339-4096 (бесплатный номер) / +1 347 919 5767 (из других стран)

