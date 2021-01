Mytheresa anuncia la apertura de la primera oferta pública

MÚNICH, 13 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa" o la "Compañía"), la compañía matriz de Mytheresa Group GmbH, anunció hoy que ha abierto la primera oferta pública de sus acciones American Depositary Share (ADS). MYT Netherlands Parent B.V. ofrece al público 15 647 059 de acciones ADS. Cada una de estas representa una acción ordinaria de la Compañía. Asimismo, la Compañía ha otorgado a sus suscriptores un plazo opcional de 30 días para adquirir hasta 2 347 058 adicionales de sus acciones ADS al precio de la primera oferta pública, menos los descuentos y las comisiones de suscripción. Se prevé que el precio de la oferta pública inicial sea de entre USD 16 y USD 18 por acción ADS. Mytheresa ha solicitado que sus acciones ADS se incluyeran en la Bolsa de Nueva York con el indicador de barra de teletipo "MYTE".

Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC se desempeñan como administradores del libro de la oferta de valores y representantes de los suscriptores de la oferta propuesta. Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC asumen el rol de administradores del libro de la oferta de valores de la oferta propuesta. Jefferies LLC es coadministrador y Cowen and Company LLC se desempeña como administrador pasivo del libro de la oferta de valores de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se presentará exclusivamente por medio de un folleto de emisión. Se pueden solicitar copias de la versión preliminar de dicho folleto en la siguiente dirección: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Teléfono: 866-803-9204 Correo electrónico: [email protected] .

Se presentó una declaración de registro de estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores, aunque todavía no entró en vigencia. Estos valores no podrán venderse ni podrán aceptarse ofertas de compra antes de que inicie el plazo de vigencia de la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores. No se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta se consideren ilegales antes del registro o la calificación, en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

En este comunicado de prensa se incluye "información prospectiva" con respecto a la oferta pública inicial. En estas declaraciones, se utilizan verbos en tiempo futuro o palabras como "prever", además de palabras y expresiones similares referidas al futuro. Las declaraciones prospectivas suponen riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y suposiciones, incluidos los riesgos descritos en la sección titulada "Factores de riesgo" de la versión preliminar del folleto de emisión y en toda otra presentación que realice la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, a raíz de las cuales los resultados reales pueden diferir sustancialmente de cualquier otro resultado expresado o implícito en cualquier declaración prospectiva. Si bien la Compañía considera que las expectativas descritas en sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar resultados futuros. La Compañía no está obligada a actualizar ni a revisar las declaraciones prospectivas que constan en este comunicado de prensa a fin de que se reflejen los cambios ocurridos desde la fecha del presente, salvo según lo exija la ley. Tampoco asume ninguna obligación al respecto.

Contactos de prensa para relaciones públicas Contactos de prensa para comunicaciones empresariales



Mytheresa.com GmbH Edelman EE. UU. Sandra Romano Ted McHugh/Nicole Briguet Celular: +49 152 54725178 Teléfono: +1 201 341-0211/+1 646 750-7235 Teléfono: +49 89 127695-236 Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]





Edelman Alemania, Austria, Suiza

Ruediger Assion

Celular: +49 162 4909624

Teléfono: +49 221 8282 8111

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Mytheresa

