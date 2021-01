Mytheresa anuncia lançamento de oferta pública inicial

MUNIQUE, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa" ou a "Empresa"), a controladora do Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje que lançou a oferta pública inicial de suas American Depositary Shares (ADSs). A MYT Netherlands Parent B.V. está oferecendo 15.647.059 ADSs ao público. Cada ADS representa uma ação ordinária da Empresa. A Companhia também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.347.058 adicionais de suas ADSs ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. O preço da oferta pública inicial deve estar entre US$16,00 e US$18,00 por ADS. A Mytheresa solicitou a listagem de suas ADSs na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "MYTE".

A Morgan Stanley & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como principais gerentes de gestão de livros e representantes dos subscritores para a oferta proposta. A Credit Suisse Securities (USA) LLC e a UBS Securities LLC estão atuando como gerentes de contabilidade para a oferta proposta. A Jefferies LLC está atuando como co-gerente e a Cowen and Company LLC está atuando como bookrunner passivo da oferta proposta.

A oferta proposta será realizada apenas por meio de prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo à oferta podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Departamento de prospectos ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefone: 866-803-9204 E-mail: [email protected].

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi protocolada na Comissão de Valores Imobiliários, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos, nem as ofertas de compra podem ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem deve haver vendas desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui "informações prospectivas", inclusive com relação à oferta pública inicial. Essas declarações são feitas por meio do uso de palavras ou frases como "deseja" ou "espera" e palavras e expressões semelhantes do futuro. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e suposições, incluindo os riscos descritos em "Fatores de risco" no prospecto preliminar e em outras partes dos arquivos da empresa junto à SEC, o que pode fazer com que os resultados reais difiram materialmente de quaisquer resultados expressos ou implícito em qualquer declaração prospectiva. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em suas declarações prospectivas sejam razoáveis, ela não pode garantir resultados futuros. A Empresa não tem obrigação e não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa para refletir as mudanças desde a data deste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido por lei.

Contatos de mídia para relações públicas Contatos de mídia para imprensa de negócios



Mytheresa.com GmbH Edelman USA Sandra Romano Ted McHugh / Nicole Briguet celular: +4915254725178 telefone: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 telefone: +4989127695-236 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]





Edelman Germany, Áustria, Suíça

Ruediger Assion

celular: +491624909624

telefone: +4922182828111

e-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg

FONTE Mytheresa

