Mytheresa celebra su debut como empresa pública

MÚNICH, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa" o la "Compañía"), la comañía matriz de Mytheresa Group GmbH, celebra hoy su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") como una compañía de cotización pública en la bolsa que comienza a operar bajo el símbolo bursátil "MYTE". Los miembros del equipo directivo de Mytheresa harán sonar la campana virtual de apertura en la NYSE a las 9:30 a. m. hora del este / 3:30 p. m. hora central europea.

"El día de hoy representa un emocionante hito para Mytheresa", expresó Michael Kliger, director ejecutivo de Mytheresa. "Mytheresa se ha convertido en una plataforma global de moda de lujo. Todos los días, ofrecemos una experiencia digital de compra de lujo personalizada e inigualable a clientes de todo el mundo, e inspiramos su lealtad a través de minuciosas selecciones, ofertas exclusivas, contenido atractivo y un servicio excepcional. Nos encontramos en una sólida posición, destacando una propuesta de valor diferenciada para las marcas y los clientes, y nuestro crecimiento rentable que ha demostrado ser duradero y escalable".

Michael Kliger agregó: "El futuro de Mytheresa es radiante, ya que los consumidores acaudalados de todo el mundo adoptan rápidamente las compras en línea para la moda de lujo. Quiero agradecer a nuestro increíble equipo de expertos en operaciones de lujo, digitales, técnicas y de servicio, por su increíble pasión por ofrecer una experiencia digital de compra de lujo personalizada e inigualable. También quiero agradecer a nuestras más de 200 marcas asociadas por su continuo apoyo y colaboración en el desarrollo de nuestro negocio. Por último, y lo más importante, quiero agradecer a nuestros clientes, ya que su lealtad y amor por nuestra empresa nos ha permitido recorrer este increíble camino, el cual esperamos continuar juntos".

La oferta de acciones depositarias estadounidenses se hizo únicamente por medio de un prospecto. Se podrá solicitar copias del prospecto final de la oferta a: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department o a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono: 866-803-9204, correo electrónico: [email protected].

La Comisión de Valores y Bolsa presentó y declaró vigente una declaración de registro relativa a la venta de estos títulos. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos valores. Estos valores no deberán venderse en ningún estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes aplicables a valores en dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Mytheresa

Mytheresa es uno de los minoristas líderes a nivel global en comercio electrónico de moda de lujo. Mytheresa se lanzó en 2006 y ofrece calzado, bolsos y accesorios listos para usar para mujeres, hombres y niños. Esta edición cuidadosamente elaborada se centra en el verdadero lujo con marcas de diseñador como Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino y muchas más. La experiencia digital única de Mytheresa se basa en un enfoque minucioso en compradores de lujo de alta gama, ofertas exclusivas de productos y contenidos, tecnologías y plataformas líderes de análisis, así como en operaciones de servicio de alta calidad.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "información prospectiva", incluida la que respecta a a la oferta pública inicial. Estas declaraciones se hacen utilizando palabras o frases como "hará" o "espera" y palabras y expresiones similares respecto del futuro. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones, conocidos y desconocidos, que incluyen los riesgos descritos bajo "Risk Factors" en el prospecto preliminar y en cualquier otra información contenida en los registros de la compañía presentados ante la SEC, estos riesgos pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente de cualquier resultado expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Aunque la compañía considera que las expectativas reflejadas en sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar resultados futuros. La Compañía no está obligada, ni asume obligación alguna, de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva expresada en este comunicado de prensa para reflejar cambios que surjan posteriores a la fecha de publicación de este comunicado de prensa, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

Contactos de medios para relaciones públicas Contactos de medios para prensa de negocios



Mytheresa.com GmbH Edelman Estados Unidos Sandra Romano Ted McHugh / Nicole Briguet celular: +49 152 54725178 teléfono: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 teléfono: +49 89 127695-236 correo electrónico: [email protected] correo electrónico: [email protected] correo electrónico: [email protected]





Edelman Alemania, Austria, Suiza

Ruediger Assion

celular: +49 162 4909624

teléfono: +49 221 8282 8111

correo electrónico: [email protected]

