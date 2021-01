Mytheresa célèbre son introduction en bourse

MUNICH, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH, célèbre son introduction à la Bourse de New York (« NYSE ») en tant que société cotée en bourse dont les actions sont négociées sous le symbole boursier « MYTE ». Les membres de l'équipe de direction de Mytheresa sonneront virtuellement la cloche d'ouverture à la Bourse de New York à 9 h 30 (HE) / 15 h 30 (HEC).

« Mytheresa vit une journée importante, a déclaré Michael Kliger, président-directeur général de Mytheresa. L'entreprise est devenue une plateforme mondiale de la mode de luxe. Chaque jour, nous offrons aux clients du monde entier une expérience d'achat en ligne de luxe, personnalisée et unique. Nous les fidélisons en leur offrant des offres exclusives, du contenu attrayant et un service exceptionnel. Nous sommes en position de force, comme en témoignent notre proposition de valeur unique pour les marques et les clients et notre croissance rentable, qui s'est avérée durable et évolutive. »

M. Kliger a ajouté : « L'avenir de Mytheresa s'annonce radieux, puisque les consommateurs aisés du monde entier sont de plus en plus nombreux à acheter leurs produits de luxe en ligne. Je tiens à remercier notre formidable équipe de spécialistes des produits de luxe, du numérique, des services techniques et des activités de service pour leur incroyable passion pour offrir une expérience d'achat en ligne de luxe, personnalisée et sans pareille. Je tiens également à remercier nos quelque 200 partenaires de marque pour leur soutien continu et leur collaboration visant à faire croître notre entreprise. Enfin, et c'est le plus important, je tiens à remercier nos clients, car la loyauté et l'amour dont ils ont fait preuve envers notre entreprise nous ont permis de vivre cette incroyable aventure. Et nous avons hâte de la poursuivre ensemble. »

L'émission d'un certificat américain de dépôt d'actions étrangères a été réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à l'émission peuvent être obtenus en communiquant avec : Morgan Stanley & Co. LLC, 180, rue Varick, 2e étage, New York, New York 10014, à l'attention de : Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Téléphone : 866 803-9204; adresse e-mail : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative à la vente de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et déclarée en vigueur par celle-ci. Vous trouverez des exemplaires de la déclaration d'inscription sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

À propos de Mytheresa

Mytheresa est un détaillant du secteur du commerce électronique de la mode de luxe de premier plan. Créée en 2006, l'entreprise commercialise du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour les femmes, les hommes et les enfants. Son offre, hautement soignée, mise sur le luxe véritable en proposant des marques de designers comme Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino et bien d'autres. Mytheresa fournit une expérience numérique unique grâce à une attention particulière portée aux acheteurs d'articles luxueux et haut de gamme, aux offres de produits et de contenu exclusifs, aux plateformes technologiques et analytiques de pointe ainsi qu'aux opérations de service de qualité supérieure.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs », y compris en ce qui concerne la première offre au public de titres financiers. Ces énoncés comprennent des mots ou expressions comme « on s'attend » ou « fera » et des expressions et des mots semblables faisant référence au futur. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, y compris les risques décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préliminaire et ailleurs dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat exprimé ou implicite par un énoncé prospectif. Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir les résultats futurs. La Société n'a aucune obligation, et ne s'engage à aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective faite dans le présent communiqué pour refléter les changements survenus depuis la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

