n2 Group expandiert mit der Übernahme des Beratungsunternehmens für Biowissenschaften und Gesundheitsinformatik BioTeam

OXFORD, England, 2. August 2024 /PRNewswire/ -- n2 Group, die Muttergesellschaft von NAG, gibt die Übernahme von BioTeam, dem renommierten Beratungsunternehmen für Biowissenschaften und Gesundheitswesen, bekannt. BioTeam schließt sich STAC, VSNi und NAG in der wachsenden Gemeinschaft von n2 Group-Unternehmen an, die sich der Förderung von Berechnungen durch gemeinsame Innovation, technische Exzellenz und langfristiges strategisches Wachstum verschrieben haben.

BioTeam Logo

Die n 2 Group investiert selektiv in Unternehmen aus dem Bereich der technischen Informatik, die in einer Vielzahl von Sektoren eine große betriebliche Bedeutung haben, und bietet betriebliche Unterstützung und einen kooperativen Ansatz für Innovation und Geschäftsumwandlung.

Das fundierte Wissen von BioTeam im Bereich der technischen Datenverarbeitung für die Biowissenschaften hilft Kunden bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in den Bereichen Forschung, Technik, Daten und Betrieb, was letztendlich zu einer Verbesserung der wissenschaftlichen Ergebnisse führt. Ihre Integration in die n2 Group unterstützt die Vision der Gruppe, die Zugänglichkeit, Qualität und Robustheit von Computerlösungen zu verbessern, um eine höhere Produktivität in technischen und wissenschaftlichen Disziplinen zu ermöglichen.

BioTeam wird als unabhängiges Unternehmen innerhalb von n2, unter Beibehaltung seiner Marke, Identität und seines Ethos, tätig sein. Der Status der n2 Group als unabhängige, von Mitgliedern getragene Organisation ohne externe finanzielle Interessengruppen ermöglicht es BioTeam, weiterhin unparteiische Beratung auf der Grundlage der wissenschaftlichen Bedürfnisse und Herausforderungen von Kunden aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma, Regierung und Wissenschaft zu bieten.

Adrian Tate, CEO der n2 Group, sagte: „Die n2 Group fühlt sich geehrt, BioTeam in unserer einzigartigen Gemeinschaft von Unternehmen willkommen zu heißen. Als angesehenes Beratungsunternehmen im Bereich der Biowissenschaften und des Gesundheitswesens unterstützt BioTeam seine Kunden bei der Lösung immer schwieriger werdender Daten- und Berechnungsprobleme. Die Übernahme stärkt die Kernaufgaben der Gruppe und eröffnet neue Wege der Zusammenarbeit zwischen BioTeam und anderen n2 Unternehmen."

„Ich freue mich sehr, dass BioTeam der n2 Group beigetreten ist", sagte Ari Berman, CEO von BioTeam. „Unternehmen der Biowissenschaften leiden zunehmend unter dem Aufbau komplexer wissenschaftlicher Rechenplattformen und dem Versuch, die wachsenden Datenmengen sinnvoll zu nutzen. Wir werden weiterhin BioTeam sein, aber die zusätzlichen Dienstleistungen und Fähigkeiten der n2 Group verbessern unser Portfolio und erweitern unsere Möglichkeiten, diese Herausforderungen zu lösen und die Wissenschaft unserer Kunden zu beschleunigen."

Informationen zur n2 Group

Wir bei der n2 Group transformieren Computer- und Technologieinvestitionen mit einem radikal neuen Ansatz. Unsere Unternehmen sind allesamt etablierte, zielgerichtete Marktführer bei Computerprodukten oder -dienstleistungen. Wir fördern langfristiges, nachhaltiges Wachstum durch Unterstützung auf Konzernebene in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Innovation und Betrieb. Da wir keine Aktionäre oder externen finanziellen Interessen haben, reinvestieren wir alle Gewinne wieder in die Gruppe oder in die Community und verstärken so unser Engagement für positive soziale Auswirkungen durch technologische Fortschritte.

Die Unternehmen der n 2 Group sind führend auf dem Gebiet der Computer- und IT-Infrastruktur und helfen Kunden in verschiedenen Sektoren, durch fortschrittliche Software und Dienstleistungen produktiver und innovativer zu werden oder Risiken zu verringern. Unsere Unternehmen, die in den Bereichen High-Performance-Computing, künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Computing rasch expandieren, behalten ihre eigenen Marken und Identitäten, profitieren aber von dem erweiterten Netzwerk, das ihnen die Gruppe bietet.

Unternehmen der n 2 Group

BioTeam: Wissenschaftliche Rechenberatung, die Technologien, Daten und Kulturen integriert, um die Wissenschaft zu beschleunigen.

NAG: Fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Algorithmen, Optimierung, High-Performance-Computing und KI.

STAC: Unabhängige Forschung im Bereich Finanzdienstleistungstechnologie und Community-Events.

VSNi: Bewährte statistische Lösungen und Datenkenntnisse, die Innovation und Erfolg fördern.

Ausführlichere Informationen und die neuesten Updates finden Sie unter n2 Group. Medienanfragen per E-Mail an [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2271328/n2_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2474162/BioTeam_Logo.jpg