Na poľský trh sa uvádza značka GAC, čím otvára novú kapitolu na európskom trhu
Sep 14, 2025, 14:20 ET
VARŠAVA, Poľsko, 14. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GAC usporiadala 11. septembra vo Varšave, hlavnom meste Poľska, veľkolepé uvedenie značky na trh a debut dvoch vozidiel, čím oficiálne vstúpila na svoj prvý európsky trh. Vážení hostia z automobilového priemyslu Číny a Poľska, mainstreamové médiá a zástupcovia komunity elektromobilov boli svedkami tohto významného míľnika v európskej stratégii spoločnosti GAC.
Na podujatí spoločnosť GAC predstavila dve vlajkové lode v oblasti čisto elektrických športových úžitkových vozidiel (SUV): AION V a HYPTEC HT, navrhnuté tak, aby spĺňali rozmanité potreby mobility poľských spotrebiteľov. Vlajkový výstavný priestor GAC Varšava prepojil technologickú estetiku s lokálnym umením a vytvoril multifunkčné priestory pre vystavovanie, interakciu a služby založené na koncepte „zážitkového maloobchodu". Hlavným lákadlom výstavného priestoru je inštalácia „Feels Like Heaven" v podobe oblakov od poľskej umelkyne Joanny Juszczakovej.
Poľsko je kľúčovým uzlom v „európskom trhovom pláne" spoločnosti GAC so svojou strategickou polohou, ktorá spája západnú so strednou a východnou Európou, a silným rastovým potenciálom sektora vozidiel využívajúcich nové zdroje energie. Vďaka svojej poprednej technológii vozidiel, silným výskumným, vývojovým a výrobným kapacitám a filozofii „služby na prvom mieste, zákazník na prvom mieste" bude spoločnosť GAC naďalej spolupracovať s miestnymi partnermi, rozširovať svoje produktové portfólio a zlepšovať zákaznícku skúsenosť.
Spolu s varšavským výstavným priestorom spoločnosť GAC zriadi celkovo osem predajných miest v kľúčových mestách vrátane miest Poznaň, Krakov a ďalších. Európske distribučné centrum dielov spoločnosti GAC už začalo prevádzku a vybudovalo sieť popredajných služieb s „rýchlou odozvou a lokálnou podporou". Spoločnosť GAC tiež plánuje predstaviť ďalšie modely vozidiel na nový pohon, prehĺbiť zapojenie používateľov a posilniť väzby so značkou.
Začiatkom tohto roka spoločnosť GAC uskutočnila v Poľsku sériu aktivít pred uvedením značky na trh. Spoločnosť GAC sa stala exkluzívnym hlavným sponzorom najvýznamnejšieho poľského golfového podujatia Rosa Challenge Tour v rámci European Challenge Tour, čím efektívne zapojila bonitných klientov. Spoločnosť GAC tiež pozvala poľské automobilové médiá, aby navštívili jej výskumné a vývojové centrum v Kantone a továreň AION NE Smart Eco Factory, čo im umožnilo zažiť silu inteligentných inovácií Číny.
Perspektívne sa spoločnosť GAC naďalej zaväzuje k „integrácii do Poľska, poskytovaniu služieb v Poľsku a príspevku v Poľsku" s cieľom stať sa dôveryhodnou automobilovou značkou v krajine.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2772433/GAC.jpg
