Na poľský trh sa uvádza značka GAC, čím otvára novú kapitolu na európskom trhu

News provided by

GAC

Sep 14, 2025, 14:20 ET

VARŠAVA, Poľsko, 14. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GAC usporiadala 11. septembra vo Varšave, hlavnom meste Poľska, veľkolepé uvedenie značky na trh a debut dvoch vozidiel, čím oficiálne vstúpila na svoj prvý európsky trh. Vážení hostia z automobilového priemyslu Číny a Poľska, mainstreamové médiá a zástupcovia komunity elektromobilov boli svedkami tohto významného míľnika v európskej stratégii spoločnosti GAC.

Continue Reading
GAC
GAC

Na podujatí spoločnosť GAC predstavila dve vlajkové lode v oblasti čisto elektrických športových úžitkových vozidiel (SUV): AION V a HYPTEC HT, navrhnuté tak, aby spĺňali rozmanité potreby mobility poľských spotrebiteľov. Vlajkový výstavný priestor GAC Varšava prepojil technologickú estetiku s lokálnym umením a vytvoril multifunkčné priestory pre vystavovanie, interakciu a služby založené na koncepte „zážitkového maloobchodu". Hlavným lákadlom výstavného priestoru je inštalácia „Feels Like Heaven" v podobe oblakov od poľskej umelkyne Joanny Juszczakovej.

Poľsko je kľúčovým uzlom v „európskom trhovom pláne" spoločnosti GAC so svojou strategickou polohou, ktorá spája západnú so strednou a východnou Európou, a silným rastovým potenciálom sektora vozidiel využívajúcich nové zdroje energie. Vďaka svojej poprednej technológii vozidiel, silným výskumným, vývojovým a výrobným kapacitám a filozofii „služby na prvom mieste, zákazník na prvom mieste" bude spoločnosť GAC naďalej spolupracovať s miestnymi partnermi, rozširovať svoje produktové portfólio a zlepšovať zákaznícku skúsenosť.

Spolu s varšavským výstavným priestorom spoločnosť GAC zriadi celkovo osem predajných miest v kľúčových mestách vrátane miest Poznaň, Krakov a ďalších. Európske distribučné centrum dielov spoločnosti GAC už začalo prevádzku a vybudovalo sieť popredajných služieb s „rýchlou odozvou a lokálnou podporou". Spoločnosť GAC tiež plánuje predstaviť ďalšie modely vozidiel na nový pohon, prehĺbiť zapojenie používateľov a posilniť väzby so značkou.

Začiatkom tohto roka spoločnosť GAC uskutočnila v Poľsku sériu aktivít pred uvedením značky na trh. Spoločnosť GAC sa stala exkluzívnym hlavným sponzorom najvýznamnejšieho poľského golfového podujatia Rosa Challenge Tour v rámci European Challenge Tour, čím efektívne zapojila bonitných klientov. Spoločnosť GAC tiež pozvala poľské automobilové médiá, aby navštívili jej výskumné a vývojové centrum v Kantone a továreň AION NE Smart Eco Factory, čo im umožnilo zažiť silu inteligentných inovácií Číny.

Perspektívne sa spoločnosť GAC naďalej zaväzuje k „integrácii do Poľska, poskytovaniu služieb v Poľsku a príspevku v Poľsku" s cieľom stať sa dôveryhodnou automobilovou značkou v krajine.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2772433/GAC.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

AION V recibe la calificación de seguridad de cinco estrellas Euro NCAP 2025

AION V recibe la calificación de seguridad de cinco estrellas Euro NCAP 2025

Recientemente, el AION V, un modelo bajo la certificación GAC, obtuvo una calificación de seguridad de cinco estrellas en las rigurosas pruebas...
GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

Automobilka GAC vstoupila 11. září oficiálně na evropský trh velkolepým představením značky a premiérou dvou nových vozidel v polské metropoli...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

New Products & Services

New Products & Services

Corporate Expansion

Corporate Expansion

News Releases in Similar Topics