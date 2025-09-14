Бренд GAC начинает работу в Польше, открывая новую главу на европейском рынке

ВАРШАВА, Польша, 15 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 сентября компания GAC провела грандиозный запуск бренда и первую презентацию двух автомобилей в Варшаве, столице Польши, что стало официальным выходом компании на свой первый европейский рынок. Уважаемые гости от автомобильной отрасли Китая и Польши, основные СМИ и представители электромобильного сообщества стали свидетелями этой важной вехи европейской стратегии GAC.

На мероприятии компания GAC продемонстрировала два флагманских полностью электрических кроссовера: AION V и HYPTEC HT, разработанные для удовлетворения разнообразных транспортных потребностей потребителей в Польше. Флагманский шоурум GAC в Варшаве сочетает в себе технологическую эстетику с местным искусством, создавая многофункциональные пространства для экспозиции, взаимодействия и предоставления услуг на основе концепции «experiential retail» (ритейл впечатлений). Изюминкой шоурума является облачная инсталляция польской художницы Йоанны Ющак (Joanna Juszczak) Feels Like Heaven.

Польша является ключевым центром для реализации «Плана освоения европейского рынка» компании GAC благодаря ее стратегическому расположению на стыке Западной и Центрально-Восточной Европы и большому потенциалу роста сегмента транспортных средств на новой энергии. Используя передовые технологии автомобилестроения, сильные возможности в области НИОКР и производства, а также философию «Приоритет обслуживания, приоритет клиента», компания GAC продолжит сотрудничать с местными партнерами, расширять свой портфель продуктов и повышать качество обслуживания клиентов.

Вместе с шоурумом в Варшаве компания GAC создаст в общей сложности восемь дилерских отделений в основных городах, включая Познань, Краков и другие. Европейский центр дистрибуции запчастей GAC уже начал работу, образуя сеть послепродажного обслуживания «с быстрым реагированием и местной поддержкой». Компания GAC также планирует представить дополнительные модели автомобилей на новых источниках энергии, углубить взаимодействие с пользователями и укрепить связи бренда.

Ранее в этом году GAC провела серию мероприятий по подготовке к выходу бренда на рынок Польши. Компания GAC стала эксклюзивным титульным спонсором главного турнира по гольфу в Польше Rosa Challenge Tour в рамках European Challenge Tour, эффективно привлекающего состоятельных людей. GAC также пригласила польские автомобильные СМИ посетить свой Центр исследований и разработок в Гуанчжоу и интеллектуальный эко-завод AION NE, что позволило им оценить уровень интеллектуальных инноваций Китая.

Заглядывая в будущее, GAC по-прежнему стремится «интегрироваться в Польшу, обслуживать Польшу и вносить свой вклад в Польшу» с целью стать пользующимся доверием автомобильным брендом в стране.

