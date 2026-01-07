Na targach CES 2026 Hisense prezentuje kompleksowy ekosystem inteligentnego domu

Stworzone z myślą o rzeczywistych zastosowaniach w środowisku domowym stoisko Hisense na CES zapewnia najwyższej jakości rozrywkę na dużych ekranach wraz z inteligentnymi rozwiązaniami kuchennymi, klimatyzacyjnymi i piorącymi. Telewizory z dużym ekranem prezentują wspólne rodzinne chwile, a urządzenia z funkcją AI pokazują, jak technologia płynnie wpisuje się w codzienne życie. Na targach debiutuje humanoidalny robot usługowy Harley. Dysponujący 31 stopniami swobody robot Harley potrafi wykonywać zbliżone do ludzkich gesty i nawiązuje interakcje, podnosząc zaangażowanie i jakość doświadczeń w miejscu działania. Wśród prezentowanych na targach znalazły się również humanoidalny robot R1 (A2) i domowy robot towarzyszący Beta.

W ramach wieloletniego udziału w światowych wydarzeniach sportowych firma Hisense zaprezentowała również, w jaki sposób technologie wyświetlania wykraczają poza rozrywkę konsumencką i sięgają zastosowań profesjonalnych. Podczas CES 2026 stoisko Hisense odwiedziła delegacja z prezesem FIFA na czele, który zapoznał się z wystawą i wyraził zdecydowane uznanie dla elitarnej kolekcji Hisense stworzonej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026TM, obejmującej telewizory RGB MiniLED, które wyraźniej oddają kluczowe momenty meczów.

Jeśli chodzi o wyświetlacze, Hisense zwraca szczególną uwagę na RGB MiniLED evo, prawdziwą ewolucję na poziomie systemowym w zakresie technologii telewizorów z dużym ekranem, oraz na debiut telewizora MiniLED 116UXS RGB, pierwszego produktu w ramach platformy. W ramach RGB MiniLED evo wprowadzono po raz pierwszy w branży czwarty kolor podświetlenia LED - cyjan Sky Blue, zwiększając pokrycie kolorów do 110% BT.2020 i zapewniając bardziej naturalną ekspresję kolorów i większy komfort oglądania za sprawą prawdziwej ewolucji na poziomie systemu.

Firma Hisense zaprezentowała również po raz pierwszy na świecie projektor laserowy XR10 z jasnością na poziomie 6000 lumenów ANSI, aby zapewniać wrażenia z oglądania kina domowego na poziomie profesjonalnym. Zaprojektowany z myślą o immersyjnym oglądaniu na przekątnych sięgających nawet 300 cali model XR10 zapewnia zwiększoną jasność oraz bogate odwzorowanie kolorów w specjalnych domowych salach kinowych. W połączeniu z telewizorami RGB MiniLED technologia TriChroma Laser rozszerza ofertę Hisense w segmencie dużych wyświetlaczy - od wysokiej jakości wyświetlania w domowych salonach po specjalnie do tego stworzone domowe sale kinowe.

Bazując na dalszym rozwoju systemu VIDAA OS, firma Hisense ogłosiła strategiczną współpracę z firmą Microsoft, której celem jest integracja możliwości generatywnej sztucznej inteligencji Copilot z nową platformą, co stanowi krok w kierunku telewizorów nowej generacji przeznaczonych do przestrzeni domowych wyposażonych w duży ekran. Współpraca ta obejmuje również usługę Xbox Cloud Gaming, umożliwiając dostęp do światowej klasy tytułów gier bezpośrednio na telewizorach Hisense - bez konieczności posiadania konsoli.

Poza rozwiązaniami z zakresu wyświetlania Hisense prezentuje także szeroką gamę innowacji dla inteligentnego domu. X-zone Master, pierwsza na świecie pralko-suszarka z pompą ciepła typu „X w jednym", wprowadza modułowy system wielobębnowy, który pozwala użytkownikom elastycznie konfigurować urządzenie, jednocześnie umożliwiając bardziej precyzyjną, dostosowaną do rodzaju tkanin pielęgnację tkanin. Uzupełnieniem tej oferty jest flagowa seria U firmy Hisense, zaprojektowana z myślą o świeższym i delikatniejszym praniu dzięki zaawansowanej technologii filtracji, wentylacji oraz usuwania ładunków elektrostatycznych.

Hisense konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości codziennego życia dzięki szerokiej gamie urządzeń gospodarstwa domowego wyposażonych w sztuczną inteligencję. Lodówka z serii PUREFLAT SMART wyposażona jest w zintegrowany duży inteligentny wyświetlacz z wbudowanym centrum ConnectLife Hub, oferując nowoczesne, zintegrowane korzystanie z urządzeń kuchennych dzięki uproszczeniu obsługi urządzeń oraz zarządzania inteligentnym domem. Z kolei klimatyzator Air Master, laureat nagrody Red Dot Award, posiada wysokoprecyzyjny system czujników, który umożliwia regulację przepływu powietrza, temperatury i wilgotności w celu zapewnienia idealnego stanu powietrza. Jego zaawansowanie technologiczne potwierdza dodatkowo inteligentny asystent głosowy oraz automatyczny tryb oszczędzania energii, natomiast technologia HI-NANO gwarantuje wysoki komfort w pomieszczeniach.

Obecność firmy Hisense na targach CES 2026 została wzmocniona zdobyciem czterech nagród CES Innovation Awards. Wśród nagrodzonych produktów modele 163 MX oraz X-zone Master otrzymały wyróżnienie CES 2026 Best of Innovation w swoich kategoriach, potwierdzając pozycję Hisense jako lidera zarówno w obszarze technologii wyświetlania, jak i urządzeń gospodarstwa domowego.

Realizując hasło „Innowacje dla lepszego życia", Hisense nieustannie pokazuje, w jaki sposób innowacje skoncentrowane na człowieku mogą sprawiać, że zaawansowane technologie przekładają się na bardziej komfortowe, połączone i znaczące doświadczenia korzystania z urządzeń domowych.

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023 - III kwartał 2025). Firma Hisense, będą twórcą technologii RGB MiniLED, wprowadza dalsze innowacje w zakresie telewizorów RGB MiniLED nowej generacji. Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

