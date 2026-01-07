Na targach CES 2026 Hisense prezentuje kompleksowy ekosystem inteligentnego domu

News provided by

Hisense

Jan 07, 2026, 10:47 ET

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, prezentuje na targach CES kompleksowy ekosystem inteligentnego domu, demonstrując współdziałanie zaawansowanych technologii wyświetlania i urządzeń wyposażonych w sztuczną inteligencję na rzecz poprawy jakości codziennego życia.

Continue Reading

Stworzone z myślą o rzeczywistych zastosowaniach w środowisku domowym stoisko Hisense na CES zapewnia najwyższej jakości rozrywkę na dużych ekranach wraz z inteligentnymi rozwiązaniami kuchennymi, klimatyzacyjnymi i piorącymi. Telewizory z dużym ekranem prezentują wspólne rodzinne chwile, a urządzenia z funkcją AI pokazują, jak technologia płynnie wpisuje się w codzienne życie. Na targach debiutuje humanoidalny robot usługowy Harley. Dysponujący 31 stopniami swobody robot Harley potrafi wykonywać zbliżone do ludzkich gesty i nawiązuje interakcje, podnosząc zaangażowanie i jakość doświadczeń w miejscu działania. Wśród prezentowanych na targach znalazły się również humanoidalny robot R1 (A2) i domowy robot towarzyszący Beta.

W ramach wieloletniego udziału w światowych wydarzeniach sportowych firma Hisense zaprezentowała również, w jaki sposób technologie wyświetlania wykraczają poza rozrywkę konsumencką i sięgają zastosowań profesjonalnych. Podczas CES 2026 stoisko Hisense odwiedziła delegacja z prezesem FIFA na czele, który zapoznał się z wystawą i wyraził zdecydowane uznanie dla elitarnej kolekcji Hisense stworzonej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026TM, obejmującej telewizory RGB MiniLED, które wyraźniej oddają kluczowe momenty meczów.

Jeśli chodzi o wyświetlacze, Hisense zwraca szczególną uwagę na RGB MiniLED evo, prawdziwą ewolucję na poziomie systemowym w zakresie technologii telewizorów z dużym ekranem, oraz na debiut telewizora MiniLED 116UXS RGB, pierwszego produktu w ramach platformy. W ramach RGB MiniLED evo wprowadzono po raz pierwszy w branży czwarty kolor podświetlenia LED - cyjan Sky Blue, zwiększając pokrycie kolorów do 110% BT.2020 i zapewniając bardziej naturalną ekspresję kolorów i większy komfort oglądania za sprawą prawdziwej ewolucji na poziomie systemu.

Firma Hisense zaprezentowała również po raz pierwszy na świecie projektor laserowy XR10 z jasnością na poziomie 6000 lumenów ANSI, aby zapewniać wrażenia z oglądania kina domowego na poziomie profesjonalnym. Zaprojektowany z myślą o immersyjnym oglądaniu na przekątnych sięgających nawet 300 cali model XR10 zapewnia zwiększoną jasność oraz bogate odwzorowanie kolorów w specjalnych domowych salach kinowych. W połączeniu z telewizorami RGB MiniLED technologia TriChroma Laser rozszerza ofertę Hisense w segmencie dużych wyświetlaczy - od wysokiej jakości wyświetlania w domowych salonach po specjalnie do tego stworzone domowe sale kinowe.

Bazując na dalszym rozwoju systemu VIDAA OS, firma Hisense ogłosiła strategiczną współpracę z firmą Microsoft, której celem jest integracja możliwości generatywnej sztucznej inteligencji Copilot z nową platformą, co stanowi krok w kierunku telewizorów nowej generacji przeznaczonych do przestrzeni domowych wyposażonych w duży ekran. Współpraca ta obejmuje również usługę Xbox Cloud Gaming, umożliwiając dostęp do światowej klasy tytułów gier bezpośrednio na telewizorach Hisense - bez konieczności posiadania konsoli.

Poza rozwiązaniami z zakresu wyświetlania Hisense prezentuje także szeroką gamę innowacji dla inteligentnego domu. X-zone Master, pierwsza na świecie pralko-suszarka z pompą ciepła typu „X w jednym", wprowadza modułowy system wielobębnowy, który pozwala użytkownikom elastycznie konfigurować urządzenie, jednocześnie umożliwiając bardziej precyzyjną, dostosowaną do rodzaju tkanin pielęgnację tkanin. Uzupełnieniem tej oferty jest flagowa seria U firmy Hisense, zaprojektowana z myślą o świeższym i delikatniejszym praniu dzięki zaawansowanej technologii filtracji, wentylacji oraz usuwania ładunków elektrostatycznych.

Hisense konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości codziennego życia dzięki szerokiej gamie urządzeń gospodarstwa domowego wyposażonych w sztuczną inteligencję. Lodówka z serii PUREFLAT SMART wyposażona jest w zintegrowany duży inteligentny wyświetlacz z wbudowanym centrum ConnectLife Hub, oferując nowoczesne, zintegrowane korzystanie z urządzeń kuchennych dzięki uproszczeniu obsługi urządzeń oraz zarządzania inteligentnym domem. Z kolei klimatyzator Air Master, laureat nagrody Red Dot Award, posiada wysokoprecyzyjny system czujników, który umożliwia regulację przepływu powietrza, temperatury i wilgotności w celu zapewnienia idealnego stanu powietrza. Jego zaawansowanie technologiczne potwierdza dodatkowo inteligentny asystent głosowy oraz automatyczny tryb oszczędzania energii, natomiast technologia HI-NANO gwarantuje wysoki komfort w pomieszczeniach.

Obecność firmy Hisense na targach CES 2026 została wzmocniona zdobyciem czterech nagród CES Innovation Awards. Wśród nagrodzonych produktów modele 163 MX oraz X-zone Master otrzymały wyróżnienie CES 2026 Best of Innovation w swoich kategoriach, potwierdzając pozycję Hisense jako lidera zarówno w obszarze technologii wyświetlania, jak i urządzeń gospodarstwa domowego.

Realizując hasło „Innowacje dla lepszego życia", Hisense nieustannie pokazuje, w jaki sposób innowacje skoncentrowane na człowieku mogą sprawiać, że zaawansowane technologie przekładają się na bardziej komfortowe, połączone i znaczące doświadczenia korzystania z urządzeń domowych.

Hisense
Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023 - III kwartał 2025). Firma Hisense, będą twórcą technologii RGB MiniLED, wprowadza dalsze innowacje w zakresie telewizorów RGB MiniLED nowej generacji. Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, presenta un ecosistema de hogar inteligente de escenario...
Hisense představuje na veletrhu CES 2026 komplexní ekosystém chytré domácnosti

Hisense představuje na veletrhu CES 2026 komplexní ekosystém chytré domácnosti

Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představuje na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics